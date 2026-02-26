Цены товаров на маркетплейсах будут отображаться по-новому. 👜«Ночной бухгалтер» № 2124

Сегодня в выпуске:
Правила для отражения цен на маркетплейсах будут едины для всех, но скидки останутся.
Продажа недвижимости сразу после дарения приведет к НДФЛ.
Условия для НДС-льготы в общепите едины для всех.
С 2026 года надо выделять РК не только из отпускных, но и из больничных.
Предложили ввести новый налог — на безопасность.
Цены на маркетплейсах
Власти установят единые правила отображения цены товара на маркетплейсах, которые не будут зависеть от способа оплаты.
Но это не отменяет действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов, пояснили в Минэкономразвития.
Напомним, в прошлом году крупные банки возмущались, что маркетплейсы дают людям скидки при оплате через свои банки.
Дарение
Дарение недвижимости между родственниками не облагается НДФЛ. Однако продать подаренную недвижимость без НДФЛ можно только через 3 года, предупреждает ФНС. Если продать раньше, будет НДФЛ, даже если подарок был от близкого родственника.
Общепит
В общепите с доходом до 3 млрд. рублей нет НДС, если зарплата сотрудников за прошлый год — не менее средней по отрасли в регионе. Это правило касается всех, в том числе ИП. Если у ИП нет работников или они есть, но их зарплата за прошлый год меньше средней в регионе, льготы по НДС не будет.
Льгота по НДС действует не только в кафе и ресторанах, но и при выездном обслуживании, пояснили в ФНС.
Районный коэффициент
С 2026 года в НК внесли правило о разделении среднего заработка на две налоговых базы по НДФЛ. Это касается случаев, когда к зарплате применяется районный коэффициент. ФНС уточнила, что делить на две части надо и отпускные, и больничные.
Для основной зарплатной части применяется 5-ступенчатая шкала НДФЛ, для РК — 2-ступенчатая.
Налог на безопасность
Чтобы на улицах стало еще больше видеокамер, люди должны скидываться по 2 000 руб. С предложением ввести налог на безопасность выступил общественник.
Полученные деньги направят на развитие системы видеонаблюдения, чтобы быстрее ловить преступников. Автор предложения считает, что 2 тыс. руб. — необременительная сумма налога для граждан.
