Цены товаров на маркетплейсах будут отображаться по-новому. 👜«Ночной бухгалтер» № 2124

Подтяните знания к годовой отчетности!

Пройдите курс повышения квалификации Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность. Вы разберетесь в деталях и сложностях отчетности на общей системе налогообложения, обретете профессиональную уверенность и получите:

практический навык работы с отчетностью в самых разных ситуациях;

актуальные знания по всем изменениям в 2026 году;

экспертную поддержку.

В курсе есть интерактивные тренажеры для отработки навыков. После курса получите удостоверение о повышении квалификации ФИС ФРДО на на 120 ак.ч.

Цена курса со скидкой 72%: 7 900 вместо 28 600 рублей .

Записаться