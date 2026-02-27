Утренний бухгалтер № 6074. Индикаторы риска-2026: как составляют списки для проверок ККТ

Какие основания для проведения выездной проверки ККТ: смотрите список.
Если вам кажется, что зарплаты не растут — вам не кажется: реальная средняя зарплата на треть меньше официальной.
Ограничения для трудоустройства несовершеннолетних на производства смягчат к лету 2026 года.
Чтобы усилить систему видеонаблюдения, в стране предлагают установить новый налог на безопасность в размере 2 тысяч рублей.
ФНС: площадь квартиры не имеет значения для НДФЛ при ее продаже.
Уведомления об уплате имущественных налогов с 1 августа 2026 года будут присылать через Госуслуги.
Бухгалтерская отчетность за 2025 год по новым правилам: топ вопросов и ответов про ФСБУ 4/2023 — в статье.
Обсуждают бухгалтеры: как отразить замену оборудования по гарантии, если изменилась ставка НДС.
⭐ Совет от редакции: Электронные перевозочные документы в 2026 году. Как подготовиться к обязательности внедрения ЭДО на транспорте, узнаете на вебинаре 4 марта в 11:00 мск. Записаться.
📄Как сдать годовую отчетность без ошибок
Пройдите курс повышения квалификации Годовая бухгалтерская отчетность: практикум по всем формам.
Узнаете все новые правила составления и сдачи отчетности по новым правилам.
Получите практические навыки и рекомендации экспертов по заполнению отчетности.
Минимизируете риск ошибок и штрафов при составлении годовой бухгалтерской отчетности.
По окончании курса получите удостоверение о повышении квалификации ФИС ФРДО на 72 ак. ч.
Цена курса со скидкой 60%: 6 900 ₽ вместо
17 600 ₽.
Разборы законов
— Налоговые проверки в 2026 году: топ-5 претензий, опасные схемы и разумные альтернативы. Конспект вебинара с видео
Разобрали самые острые вопросы налоговых проверок, а также как обезопасить себя и свой бизнес от претензий со стороны налоговых органов.
— Отсутствие диплома — повод для увольнения или нет
Вопрос дискуссионный, в особенности если человек работает давно и нареканий к качеству его работы нет. Тем более что ТК называет основанием для увольнения представление подложного документа, в т. ч. об образовании (п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК). А если документа просто нет, можно ли уволить по другим основаниям?
— Можно ли выплачивать зарплату сотрудникам в разные дни. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, можно ли установить разные дни выплаты зарплаты для работников разных подразделений.
— ФНС перекладывает долги одной компании на другую при наличии взаимозависимости: кто рискует и как избежать доначислений
Перевод бизнеса на взаимозависимое лицо не спасет от доначислений, штрафов и пени. Каких признаков не должно быть в вашей деятельности, чтобы не платить до «чужим» долгам?
— Дропшиппинг: что это такое, как работает, нужно ли подключать платежную систему. Мини-курс
Нужно ли для дропшиппинга подключить платежную систему? Расскажем по порядку.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 26 февраля 2026 года
2 ✅ Как налоговики составляют списки для проверок ККТ: индикаторы риска 2026
3 🎓 Налоговые инспекторы помогают школьникам подготовиться к ЕГЭ
4 79% россиян хотят ездить в командировки. Отдыхают так от семьи 13%
5 🚗 🚙 При продаже нескольких машин вычет будет только один
6 Если в офисе кто-то говорит громко и без пауз — это не конфликт. Это, возможно, бухгалтер
7 📃 ФНС уточнила, как вернуть госпошлину
8 При дарении квартиры от матери сыну может быть налог: пример от УФНС
9 ❔ Куда сдавать декларацию по налогу на имущество, если изменились адрес, ОКТМО, КПП и ИФНС
10 Роскомнадзор: сообщения о запрете использования VPN-сервисов — это фейк
11 ✉ С 1 августа 2026 уведомления об уплате имущественных налогов будут присылать через Госуслуги
12 ❌ Особых условий ИП и микропредприятиям по льготе НДС общепиту не установлено
13 📅 Некоторые пенсионеры досрочно получат выплаты в марте 2026 года
14 ⏳ 2 марта 2026 – единый срок уплаты налогов на имущество
15 С 1 марта 2026 меняются правила расчета детских пособий
16 Володин: кабмин должен спасти Почту России
17 Льгота по НДС для общепита не зависит от способов доставки, оформления заказа и оплаты
18 ❔ Как отразить замену оборудования по гарантии, если изменилась ставка НДС
19 Сбер пополнил бюджет на 1,3 трлн рублей в 2025 году
20 💰 Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии-2026, в том числе с почасовой оплатой
21 Какие секреты маркетинга помогут развивать бизнес — узнайте на консультации с экспертом
22 Для расчета налога на прибыль при продаже оборудования нужно знать его первоначальную стоимость
23 🙆 Самозанятые мамы детей до трех лет работают 20 часов в неделю и еще 40 часов тратят на уход за детьми
24 Как в 1С отразить покупку неисключительных временных прав на ПО
25 🚗 Самозанятым предлагают разрешить перевозку пассажиров на личных авто
26 👦 Несовершеннолетним могут разрешить работать во вредных и опасных условиях труда уже в 2026 году
27 Какие доходы НКО охватываются требованиями ФСБУ 9/2025, а какие — нет
28 ⬇ Максимальный размер микрозайма предлагают сократить в 10 раз
29 👀 Минфин (!) выпустил письмо про самостоятельность и независимость судов
30 Минэкономики: новые правила отображения цен на маркетплейсах не должны привести к подорожанию
31 Как HR-специалистам закрывать сложные вакансии в 2026 году
32 В России предлагают ввести налог на безопасность
33 🚀 Скидки до -75% на профкурсы для бухгалтеров! Старт обучения 1 марта
34 Названы коды ОКВЭД, которые нужно исключить перед переходом на АУСН
35 😦 Иллюзия благосостояния: реальная средняя зарплата на треть меньше официальной
36 Как избежать задвоения дохода на АУСН в 2026 году
37 Власти не будут отменять скидки на маркетплейсах
38 Путин создал комиссию по вопросам развития искусственного интеллекта
39 Площадь квартиры не имеет значения для НДФЛ при продаже
40 Росстат: в 2026 году долги работодателей по зарплате сократились на 8,5%. Но смотря с каким годом сравнивать
41 Почти 30% россиян заберут вклады из банков при падении доходности
Мероприятия
Профессия маркетолог – 2026: практическая консультация с экспертом Алексеем Добрусиным
Дата проведения: 27 февраля, пятница
HR-рынок в 2026 году: кандидатский голод и источники для поиска специалистов
Дата проведения: 27 февраля, пятница
Якутия: Отчетность за 2025 г. Налоговая реформа 2026 г. Изменения в ФСБУ и налоговом контроле.
Дата проведения: 3 марта, вторник
АУСН – 2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения
Дата проведения: 3 марта, вторник
Якутск: Строительство: все изменения 2026 г.
Дата проведения: 4 марта, среда
Отчетность за 2025 год. Новые требования, практика составления.
Дата проведения: 4 марта, среда
Электронные перевозочные документы в 2026 году
Дата проведения: 4 марта, среда
Статьи
— 26 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
26 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 26 февраля.
— Патент иностранного гражданина в 2026 году: что это такое и как проверить на действительность
Иностранцы могут находиться и работать в РФ по патенту. Этот документ служит основанием для пребывания в России. Рассказываем, как проверить патент и какие санкции будут, если он окажется недействительным.
— Кадровые отчеты 2026: ставим напоминалки
Каждый год кадровики сдают отчеты, а чтобы было веселее, то с каждым годом их становится все больше, а их заполнение все разнообразнее. Чтобы не забыть куда и когда отчитываться в 2026 году собрали для вас всю информацию.
— Как узнать о банкротстве юридического лица по ИНН
Как вовремя распознать признаки банкротства компании и проверить ее по ИНН перед сотрудничеством. Расскажем, чем грозит работа с проблемным контрагентом и как минимизировать риски. Обзор этапов, последствий и способов проверки юридических лиц.
— Благодарственное письмо: как правильно написать, шаблон, образец
Правильно составленное благодарственное письмо — качественный инструмент делового этикета, способствующий укреплению отношений между партнерами, сотрудниками и клиентами. Оно помогает выразить искреннюю признательность за сотрудничество, оказанные услуги или поддержку, подчеркивая значимость вклада адресата.
— Утренний бухгалтер № 6073. Власти предлагают изменить прогрессивную шкалу НДФЛ
Законопроект об этом внесен в Госдуму 25 февраля 2026 года.
— Районный коэффициент с отпускных и больничных в 2026 году: как выделять для НДФЛ
В 2025 году сначала надо было выделать РК из выплат по-среднему, потом не надо. Теперь опять надо.
— Все налоговые базы и ставки НДФЛ в 2026 году: таблица
В 2026 году действуют несколько прогрессивных шкал НДФЛ. Разные налоговые базы облагаются по разным ставкам НДФЛ. Мы собрали все данные по доходам и ставкам в одну таблицу.
— Что отражать в пояснениях к бухгалтерской отчетности
До 31 марта необходимо сдать годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год. Рассказываем, что указывать в пояснениях к ней.
— Как учитывать приобретение неисключительных прав на программное обеспечение
Если организация на ОСНО приобрела неисключительную лицензию на облачное ПО, а также оплатила дополнительные услуги, необходимо отразить эти операции в учете. Рассказываем, как это сделать.
— Почему важно регулярно покупать валюту
Для частного инвестора регулярная покупка валюты — это не попытка угадать курс и не игра на спекуляциях. Это скорее базовый элемент финансовой гигиены и здравого подхода к управлению деньгами, особенно если говорить о долгосрочных целях. Как покупать валюту и валютные облигации с минимальными рисками, рассказываем в статье.
— Топ-5 ошибок, которые мешают инвестору приумножить капитал
Доходность финансового портфеля обнуляют не кризисы и резкие падения, а прежде всего системные ошибки самого инвестора. В статье разобрали пять самых распространенных ошибок, которые совершают частные инвесторы.
— Как сдать отчетность за 2025 г., изменения для НКО, переход на КЭДО, что нового в налоговом контроле и работе с онлайн-ККТ. Обзор мероприятий с 1 по 15 марта
Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!
— Управление негативом: как плохие отзывы могут усилить ваш бизнес
Для любого предпринимателя отрицательный отзыв — это всегда удар по самолюбию. Когда вкладываешь душу в любимое дело, любая критика воспринимается в штыки: хочется оправдаться, обидеться в ответ или просто удалить неприятный комментарий.
— Самозанятость или ИП: в чем разница и что выгоднее в 2026 году
У многих на старте самостоятельной карьеры возникает вопрос: что лучше и выгоднее оформить — самозанятость или ИП. Разбираемся в подводных камнях каждого статуса.
— Налоговые вычеты на детей 2026
Узнайте о налоговых вычетах на детей в 2026 году. Какие суммы можно вернуть, как оформить вычет и какие документы понадобятся. Подробная информация о налоговых льготах для родителей.
— ТОП–10 компаний по банкротству физических лиц в 2026 году
Выбор компании по банкротству во многом определяет не только сумму, которую клиент потратит на услуги юристов, но и то, с каким багажом выйдет из этой непростой процедуры. Можно обрести долгожданную финансовую свободу или, наоборот, столкнуться с потерей времени, имущества и неоправданными ожиданиями.
— Как рассчитать свою будущую пенсию по коэффициенту и стажу в 2026 году самостоятельно
Размер будущей пенсии зависит от количества пенсионных баллов, которые вы накопили за время трудовой деятельности.
— Топ–5 онлайн-школ для семейного образования в 2026 году
Выбор семейного образования становится все более осознанным шагом для многих родителей. Это может быть связано с частыми переездами, особым ритмом жизни ребенка, занятость в спорте или творчестве, либо просто желание дать более индивидуализированное образование. Онлайн-школы, предлагающие не только знания, но и официальное зачисление с выдачей аттестата, становятся надежной альтернативой традиционной «классике».
Блоги компаний
Самые частые ошибки ИП в отчетности за прошлый год
Как выбрать офисное ПО для компании: критерии выбора и чек-лист
ТОП-20 студий дизайна интерьера – рейтинг лучших студий дизайн интерьера Москвы и России 2026 год
Может ли сотрудник совмещать официальное трудоустройство и быть самозанятым в 2026 году
Как перевести сотрудника на полставки в 2026 году: порядок и правила
Декларация по УСН за 2025 год: что нового появилось в форме, когда сдавать и как избежать ошибок
Обменник биткоинов в России — решения для продажи криптовалюты в 2026
👦👧 Новые правила расчета алиментов с 1 марта 2026 года
ТОП-10 дизайн-студий интерьера в Санкт-Петербурге 2026: лучшие студии дизайн интерьера СПб - обновлённый список
Gemini как пользоваться в 2026 году: оплата из России, основные функции и возможности
Операции с цифровым рублем 2026: как отражать в учете и отчетности
Как оживить фото с помощью нейросети онлайн: пошаговая инструкция
Бухгалтерская отчетность за 2025 год по новым правилам: топ вопросов и ответов про ФСБУ 4/2023
Как ИП рассчитать налог при УСН за 2025 год: правила и примеры
Промты для создания песни в нейросети: промпты для музыки и аудио ИИ — полный практический гид
Учет трудозатрат инженерного персонала в «1С:ERP+PM»: старт для проектного учета и распределения зарплаты
Дом в Анапе для семьи с подростками — цельный интерьер, который выдерживает параллельные сценарии
Промты для бухгалтера: как писать и где брать готовые
☀️ По-весеннему теплые скидки до -75% на курсы со стартом 1 марта
TRIP COM (ТРИП КОМ) промокоды на 2026: промокод Trip com на авиабилеты и первое бронирование
Консультации
Баланс при закрытии ООО в упрощенном порядке
Сотрудник едет в командировку на один день в Беларусь. Как выплачивать командировочные ?
Дарение земельного участка учредителю
Сотрудник едет в командировку с соседнюю область на один день. Как оплачивать командировочные ?
КФХ Юр лицо , должны ли уплачивать страховые взносы.
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер по реализации Зарплата от 105000 ₽, , Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 250000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер-финансист (в офис) Зарплата от 100000 ₽, , Полный день
— Бухгалтер в бюджетной сфере Зарплата от 91500 до 91500 ₽, Мытищи, Полный день
— Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 110000 до 140000 ₽, Краснодар, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Новый тренд налоговых проверок: доначисление налогов физлицам
📈Цифра брокер: какие акции купить в марте?
Как налоговая инспекция проверяет бизнес в России
Как снизить риски блокировки счета: правила финансовой гигиены для бизнеса
💥Обзор новостей: ФНС установила новые контрольные соотношения по взносам, издержки бизнеса выросли из-за роста налогов, РКН ограничил доступ к 469 VPN-сервисам
⚡Самозанятость «отменяют»? Что реально происходит с НПД в 2026 году и как подготовиться
Прорыв или ловушка? Разбираем факторы роста и сдерживания индекса
Ответственность по госконтрактам: как начисляют неустойку и когда ее можно снизить
Руководство по формированию поставки с КИЗами
НДС на УСН: первые два месяца. 5 главных итогов для бухгалтера
Бизнес план как важнейший инструмент привлечения инвестиций для предпринимателя
Разъяснения Верховного суда по мошенническим кредитам: что делать, если жертвой стал вы или ваш контрагент
За что мужчинам приходится платить?
Открыл компанию как обычный человек. Без юриста, без бухгалтера — только я и Госуслуги
Компенсацию за неиспользованный отпуск можно получить не только при увольнении. Но есть одно условие
Юридический бизнес и маркетинг: проблема не в подрядчике, а в системе
Внимание ИП на патенте (ПСН): Запрет на субподрядчиков — прямая угроза вашему режиму!
Остатки легпрома: промаркируйте до 28 февраля
Документы
Минфин РФ: Письмо № 05-07-12/122439 от 16.12.2025
Подробнее о документе мы писали в новости 👀 Минфин (!) выпустил письмо про самостоятельность и независимость судов
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/40705 от 04.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/40602 от 04.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/40698 от 04.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/40703 от 04.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/40704 от 04.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-14-15/40726 от 04.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/40497 от 04.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/40886 от 04.06.2019
Последние темы форума
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию