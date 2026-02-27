Утренний бухгалтер № 6074. Индикаторы риска-2026: как составляют списки для проверок ККТ

Статьи

— 26 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

26 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 26 февраля.

— Патент иностранного гражданина в 2026 году: что это такое и как проверить на действительность

Иностранцы могут находиться и работать в РФ по патенту. Этот документ служит основанием для пребывания в России. Рассказываем, как проверить патент и какие санкции будут, если он окажется недействительным.

— Кадровые отчеты 2026: ставим напоминалки

Каждый год кадровики сдают отчеты, а чтобы было веселее, то с каждым годом их становится все больше, а их заполнение все разнообразнее. Чтобы не забыть куда и когда отчитываться в 2026 году собрали для вас всю информацию.

— Как узнать о банкротстве юридического лица по ИНН

Как вовремя распознать признаки банкротства компании и проверить ее по ИНН перед сотрудничеством. Расскажем, чем грозит работа с проблемным контрагентом и как минимизировать риски. Обзор этапов, последствий и способов проверки юридических лиц.

— Благодарственное письмо: как правильно написать, шаблон, образец

Правильно составленное благодарственное письмо — качественный инструмент делового этикета, способствующий укреплению отношений между партнерами, сотрудниками и клиентами. Оно помогает выразить искреннюю признательность за сотрудничество, оказанные услуги или поддержку, подчеркивая значимость вклада адресата.

— Утренний бухгалтер № 6073. Власти предлагают изменить прогрессивную шкалу НДФЛ

Законопроект об этом внесен в Госдуму 25 февраля 2026 года.

— Районный коэффициент с отпускных и больничных в 2026 году: как выделять для НДФЛ

В 2025 году сначала надо было выделать РК из выплат по-среднему, потом не надо. Теперь опять надо.

— Все налоговые базы и ставки НДФЛ в 2026 году: таблица

В 2026 году действуют несколько прогрессивных шкал НДФЛ. Разные налоговые базы облагаются по разным ставкам НДФЛ. Мы собрали все данные по доходам и ставкам в одну таблицу.

— Что отражать в пояснениях к бухгалтерской отчетности

До 31 марта необходимо сдать годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год. Рассказываем, что указывать в пояснениях к ней.

— Как учитывать приобретение неисключительных прав на программное обеспечение

Если организация на ОСНО приобрела неисключительную лицензию на облачное ПО, а также оплатила дополнительные услуги, необходимо отразить эти операции в учете. Рассказываем, как это сделать.

— Почему важно регулярно покупать валюту

Для частного инвестора регулярная покупка валюты — это не попытка угадать курс и не игра на спекуляциях. Это скорее базовый элемент финансовой гигиены и здравого подхода к управлению деньгами, особенно если говорить о долгосрочных целях. Как покупать валюту и валютные облигации с минимальными рисками, рассказываем в статье.

— Топ-5 ошибок, которые мешают инвестору приумножить капитал

Доходность финансового портфеля обнуляют не кризисы и резкие падения, а прежде всего системные ошибки самого инвестора. В статье разобрали пять самых распространенных ошибок, которые совершают частные инвесторы.

— Как сдать отчетность за 2025 г., изменения для НКО, переход на КЭДО, что нового в налоговом контроле и работе с онлайн-ККТ. Обзор мероприятий с 1 по 15 марта

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

— Управление негативом: как плохие отзывы могут усилить ваш бизнес

Для любого предпринимателя отрицательный отзыв — это всегда удар по самолюбию. Когда вкладываешь душу в любимое дело, любая критика воспринимается в штыки: хочется оправдаться, обидеться в ответ или просто удалить неприятный комментарий.

— Самозанятость или ИП: в чем разница и что выгоднее в 2026 году

У многих на старте самостоятельной карьеры возникает вопрос: что лучше и выгоднее оформить — самозанятость или ИП. Разбираемся в подводных камнях каждого статуса.

— Налоговые вычеты на детей 2026

Узнайте о налоговых вычетах на детей в 2026 году. Какие суммы можно вернуть, как оформить вычет и какие документы понадобятся. Подробная информация о налоговых льготах для родителей.

— ТОП–10 компаний по банкротству физических лиц в 2026 году

Выбор компании по банкротству во многом определяет не только сумму, которую клиент потратит на услуги юристов, но и то, с каким багажом выйдет из этой непростой процедуры. Можно обрести долгожданную финансовую свободу или, наоборот, столкнуться с потерей времени, имущества и неоправданными ожиданиями.

— Как рассчитать свою будущую пенсию по коэффициенту и стажу в 2026 году самостоятельно

Размер будущей пенсии зависит от количества пенсионных баллов, которые вы накопили за время трудовой деятельности.

— Топ–5 онлайн-школ для семейного образования в 2026 году

Выбор семейного образования становится все более осознанным шагом для многих родителей. Это может быть связано с частыми переездами, особым ритмом жизни ребенка, занятость в спорте или творчестве, либо просто желание дать более индивидуализированное образование. Онлайн-школы, предлагающие не только знания, но и официальное зачисление с выдачей аттестата, становятся надежной альтернативой традиционной «классике».