Белорусский гражданин работает в РФ по договору ГПХ: как зачесть НДФЛ в счет подоходного налога Беларуси

Как зачесть НДФЛ в счет белорусского подоходного налога
Согласно ст. 224 НК Республики Беларусь для зачета налога необходимо представить в налоговую документы о полученном доходе и об уплате налога, которые подтверждены ФНС России.
Вместо таких документов можно использовать копию налоговой декларации и копию платежного поручения об уплате налога на доходы.
Механизм зачета налога выглядит так: организация выдает иностранцу справку об уплаченном НДФЛ, а белорус пишет заявление о зачет налога на основании справки. Российская ФНС отправляет данные о доходе в Беларусь. Заверять справку в налоговой не требуется.
Как поставить на учет иностранца
Если у иностранца нет места жительства или имущества, то постановка на учет происходит по месту нахождения организации или ИП (источника выплаты доходов иностранцу). Организаций или ИП может быть несколько, и тогда на учет он встает на основании первых представленных сведений по п. 7.4 ст. 83 НК.
Срок постановки на учет составляет 15 рабочих дней со дня получения сведений. В аналогичный срок ФНС направляет организации или ИП выписку из ЕГРН с информацией о постановке на налоговый учет по п. 6 ст. 6.1, п. 2.1 ст. 84 НК.
