Белорусский гражданин работает в РФ по договору ГПХ: как зачесть НДФЛ в счет подоходного налога Беларуси

Как зачесть НДФЛ в счет белорусского подоходного налога

Согласно ст. 224 НК Республики Беларусь для зачета налога необходимо представить в налоговую документы о полученном доходе и об уплате налога, которые подтверждены ФНС России.

Вместо таких документов можно использовать копию налоговой декларации и копию платежного поручения об уплате налога на доходы.

Механизм зачета налога выглядит так: организация выдает иностранцу справку об уплаченном НДФЛ, а белорус пишет заявление о зачет налога на основании справки. Российская ФНС отправляет данные о доходе в Беларусь. Заверять справку в налоговой не требуется.