В России сегодня отмечают такие даты:
День образования добровольных народных дружин
Эта памятная дата связана с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 марта 1959 года, которое положило начало движению гражданских дружин по охране общественного порядка.
Дружинники добровольно помогают полиции в патрулировании улиц, профилактике правонарушений и обеспечении безопасности на массовых мероприятиях. Праздник подчеркивает важность народного участия в поддержании законности и отмечается чествованием активистов.
Международные праздники 2 марта
В мире 2 марта отмечают:
Международный день спички
Праздник посвящен изобретению спички английским химиком Джоном Уокером в 1826 году, что стало настоящей революцией в быту. Он напоминает о роли простых изобретений в повседневной жизни и акцентирует внимание на правилах пожарной безопасности.
Международный день детского телевидения и радиовещания
Инициатива ЮНЕСКО, провозглашенная для продвижения качественного образовательного и развлекательного контента для детей по ТВ и радио. В этот день телеканалы и радиостанции транслируют специальные программы, посвященные правам ребенка и влиянию медиа. Праздник стимулирует создание контента, который развивает, а не эксплуатирует юную аудиторию.
Всемирный день психического здоровья подростков
Дата фокусируется на актуальных проблемах подростковой психологии — стрессе, депрессии, буллинге и давлении соцсетей. Организации проводят вебинары, горячие линии и кампании по профилактике, призывая родителей и школы уделять больше внимания эмоциональному благополучию молодежи. Это глобальная инициатива за поддержку подрастающего поколения в сложном возрасте.
Церковные праздники 2 марта по православному календарю
Сегодня в православном календаре:
Седмица 2-я Великого поста.
Вторая неделя строгого Великого поста после Масленицы, когда верующие углубляют покаяние через усиленные молитвы, чтение Писания и воздержание от скоромной пищи. Церковь проводит особые службы с покаянными канонами и литургиями пресвятой Богородицы. Это время духовного роста и подготовки к Пасхе.
Память великомученика Феодора Тирона.
Раннехристианский воин из Вифинии III века, который пострадал за веру и по легенде чудесно спас городскую пшеницу от порчи во время поста. Его почитают как покровителя от пожаров, голода и нахождения пропавших вещей; верующие молятся ему в храмах. Икона святого часто изображает его с копьем и огнем.
Память священномученика Ермогена, патриарха Московского.
Патриарх во времена Смуты начала XVII века, который отказался присягнуть полякам и умер в тюрьме от голода в 1612 году, вдохновив народ на освобождение Москвы. Его канонизировали как символ стойкости Русской церкви и патриотизма. Верующие чтут его как молитвенника за Родину.
Народные праздники и приметы на сегодня 2 марта
С этой датой связаны несколько народных примет и праздников:
Федор Тирон. День назван в честь святого Феодора; в народе пили ледяную воду для здоровья, остерегались кикиморы — духа, пугавшего прях и портившего пряжу. Считалось время забот о скоте и предвестий весны по поведению птиц и облаков.
Теплая погода сулит жаркое лето, а мороз и ненастье — прохладное и дождливое.
Утренний туман предвещает холодный май, а перистые облака с запада — дождь на следующий день.
Птицы возвращаются с юга или вороны строят гнезда низко — к ранней весне и теплу.
Обильный снег обещает хороший урожай зерновых, а дождь — хлебов, льна и овощей.
Кто родился в этот день
2 марта родились многие известные люди:
Михаил Горбачев (1931). Последний генсек ЦК КПСС и первый президент СССР, инициировавший перестройку, гласность и окончание Холодной войны. Лауреат Нобелевской премии мира 1990 года за вклад в разрядку международной напряженности.
Евгений Баратынский (1800). Русский поэт Золотого века, мастер философской и элегической лирики с пессимистическим оттенком. Автор знаменитых строк «Весна, весна! ты, госпожа моя!».
Константин Ушинский (1823). Великий русский педагог и просветитель, основоположник научной педагогики в России. Создал «Детский мир» и первую русскую азбуку для народных школ.
Вячеслав Зайцев (1932). Легендарный советский и российский кутюрье, прозванный «Красным Диором» за яркие коллекции в эпоху дефицита. Оформлял театральные костюмы и стал иконой моды СССР.
Ия Саввина (1936). Народная артистка СССР, выдающаяся актриса Ленинградского Большого драматического театра под руководством Товстоногова. Снималась в кино, мастер тонких психологических ролей.
Юрий Богатырев (1947). Советский актер театра и кино, звезда фильмов Никиты Михалкова («Свой среди чужих») и Ларисы Шепитько. Обладал уникальным трагическим даром и харизмой.
Джон Ирвинг (1942). Американский писатель и сценарист, мастер постмодернистской прозы, прославленный романами «Мир глазами Гарпа» и «Правила виноделов». Отличался неповторимым трагизмом и притягательной харизмой.
