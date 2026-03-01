Какой сегодня праздник в России 2 марта

В России сегодня отмечают такие даты:

День образования добровольных народных дружин

Эта памятная дата связана с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 марта 1959 года, которое положило начало движению гражданских дружин по охране общественного порядка.

Дружинники добровольно помогают полиции в патрулировании улиц, профилактике правонарушений и обеспечении безопасности на массовых мероприятиях. Праздник подчеркивает важность народного участия в поддержании законности и отмечается чествованием активистов.