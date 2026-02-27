Срок давности привлечения к ответственности за нарушение валютного законодательства составляет 2 года. До 2016 года был один год

Два года — и ни днем больше. По валютным нарушениям срок давности отсчитывается строго со дня совершения проступка (а при бездействии — со следующего дня после истечения установленного срока), и по его истечении дело возбуждать нельзя, а начатое подлежит прекращению. С 2016 года этот срок увеличен с одного года до двух — и восстановлению он не подлежит.

Постановление по делу об административном правонарушении в области валютного законодательства может быть вынесено в течение 2 лет со дня совершения правонарушения. Так написано в части 1 статьи 4.5 КоАП РФ.

Так, если правонарушение совершено 10 февраля 2020 года, то 2-летний срок привлечения к административной ответственности исчисляется с 10 февраля 2020 года и истекает 09 февраля 2022 года.

Дело в том, что согласно части 1.1 статьи 4.5 КоАП РФ, срок давности привлечения к административной ответственности исчисляется со дня совершения административного правонарушения.

Про это, например, написано в постановлении арбитражного суда московского округа от 13 января 2023 года № Ф05-32313/22 по делу № А41-16503/2022.

Если правонарушение выражается в бездействии, то датой совершения правонарушения является день, следующий за последним днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности.

Бездействие - например, неподача какого-то документа.

Про это, например, написано:

— В постановлении четвертого арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2025 года № 04АП-72/25 по делу № А78-10759/2024.

— В постановлении арбитражного суда московского округа от 09 октября 2023 года № Ф05-22630/23 по делу № А40-298256/2022.

— В постановлении восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04 мая 2022 года № 18АП-3212/22 по делу № А76-42291/2021.

В случае истечения срока давности привлечения к административной ответственности:

— Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато.

— Начатое производство подлежит прекращению.

Про это написано в пункте 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ.

При этом срок давности привлечения к административной ответственности восстановлению не подлежит. Про это написано в определении Верховного суда РФ от 25 февраля 2019 года № 305-АД18-18265 по делу № А40-18740/2017.

До 16 апреля 2016 года срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства составлял 1 год.

Федеральным законом от 05 апреля 2016 года № 89 "О внесении изменений в статью 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях в части увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования" увеличен срок давности.

Согласно пояснительной записке, увеличение срока давности привлечения к административной ответственности обусловлено обстоятельствами, которые объективно не позволяют в течение установленного срока давности выявить факт совершения правонарушения и привлечь нарушителя к административной ответственности.