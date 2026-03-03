Импортерам из стран ЕАЭС будет нужен ДОПП с QR-кодом. 🚚«Ночной бухгалтер» № 2127

Сегодня в выпуске:
Импорт из страны ЕАЭС не пройдет, если не будет документа о предстоящей поставке.
В Мордовии ввели льготные ставки по УСН.
Если сотрудник решил уйти к конкурентам, никто его не остановит.
Для многодетных родителей предложили ввести четырехдневку (за счет работодателей).
Чтобы защитить людей от мошенников, банки хотят ограничить выдачу наличных со счета.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Импорт из ЕАЭС
С 1 апреля 2026 года запустят национальную систему подтверждения ожидания товаров (СПОТ). За 2 дня до ввоза товаров из страны ЕАЭС надо будет представить документ о предстоящей поставке (ДОПП), которому будет присвоен QR-код. Без этого документа ввоз не состоится.
А с 1 июля введут обеспечительный платеж.
УСН в Мордовии
Селлеры из Мордовии, недавно открывшие свой бизнес, смогут применять ставку 2% на УСН «доходы» и 6% на УСН «доходы минус расходы».
Для сельхозбизнеса установили ставки 1% и 5%. Такой закон приняли региональные власти. Он опубликован на федеральном портале.
Напомним, ранее закон о льготных ставках УСН приняли власти Удмуртии, но на федеральном портале он до сих пор не опубликован.
Переход на работу к конкурентам
Работодатель не может запретить сотруднику после увольнения работать у конкурентов или открыть свой бизнес по аналогичному направлению.
В российском законодательстве нет таких запретов, а на иностранные законы по этой норме ориентироваться нельзя, предупреждает эксперт.
Многодетные сотрудники
Многодетные сотрудники должны работать меньше остальных, и получать зарплату наравне с остальными. Такое предложение озвучили в Общественной палате.
По мнению общественника, у многодетных должна быть четырехдневная рабочая неделя без снижения зарплаты.
Наличные
Сейчас можно прийти в банк и снять со своего счета деньги наличными в любой сумме, сколько хочешь. А если снимать в банкомате, то там действует лимит.
Банки предложили ввести аналогичный лимит для снятия налички в отделении банка. Чтобы кассиры могли отказывать людям в снятии наличных с их личных счетов.
Цель такого нововведения — защита людей от мошенников.
Главред рекомендует
Мем дня
