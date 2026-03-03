Акция Женская сила моб
Обзоры для бухгалтера
Импортерам из стран ЕАЭС будет нужен ДОПП с QR-кодом. 🚚«Ночной бухгалтер» № 2127

С 1 апреля 2026 года начнет действовать национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ).

Сегодня в выпуске:

  • Импорт из страны ЕАЭС не пройдет, если не будет документа о предстоящей поставке.

  • В Мордовии ввели льготные ставки по УСН.

  • Если сотрудник решил уйти к конкурентам, никто его не остановит.

  • Для многодетных родителей предложили ввести четырехдневку (за счет работодателей).

  • Чтобы защитить людей от мошенников, банки хотят ограничить выдачу наличных со счета.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Импорт из ЕАЭС

С 1 апреля 2026 года запустят национальную систему подтверждения ожидания товаров (СПОТ). За 2 дня до ввоза товаров из страны ЕАЭС надо будет представить документ о предстоящей поставке (ДОПП), которому будет присвоен QR-код. Без этого документа ввоз не состоится.

А с 1 июля введут обеспечительный платеж.

УСН в Мордовии

Селлеры из Мордовии, недавно открывшие свой бизнес, смогут применять ставку 2% на УСН «доходы» и 6% на УСН «доходы минус расходы».

Для сельхозбизнеса установили ставки 1% и 5%. Такой закон приняли региональные власти. Он опубликован на федеральном портале.

Напомним, ранее закон о льготных ставках УСН приняли власти Удмуртии, но на федеральном портале он до сих пор не опубликован.

Переход на работу к конкурентам

Работодатель не может запретить сотруднику после увольнения работать у конкурентов или открыть свой бизнес по аналогичному направлению.

В российском законодательстве нет таких запретов, а на иностранные законы по этой норме ориентироваться нельзя, предупреждает эксперт.

Многодетные сотрудники

Многодетные сотрудники должны работать меньше остальных, и получать зарплату наравне с остальными. Такое предложение озвучили в Общественной палате.

По мнению общественника, у многодетных должна быть четырехдневная рабочая неделя без снижения зарплаты.

Наличные

Сейчас можно прийти в банк и снять со своего счета деньги наличными в любой сумме, сколько хочешь. А если снимать в банкомате, то там действует лимит.

Банки предложили ввести аналогичный лимит для снятия налички в отделении банка. Чтобы кассиры могли отказывать людям в снятии наличных с их личных счетов.

Цель такого нововведения — защита людей от мошенников.

