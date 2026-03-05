Улучшение налоговой реформы в 2026 году
На днях Минфин анонсировал будущие поправки в НК РФ, которые призваны облегчить малому бизнесу последствия налоговой реформы-2026. Подробно о них мы рассказывали тут.
Это такие поправки:
При утрате права на ПСН с 01.01.2026 года можно будет перейти с этой даты на УСН, подав уведомление до 25.04.2026.
ИП на УСН при утрате права на ПСН с 01.01.2026 сможет сменить объект по УСН, подав уведомление до 25.04.2026.
При вынужденном переходе с ПСН на ОСНО или УСН с НДС можно будет принять к вычету НДС с товарных остатков.
При переходе с УСН без НДС на УСН с НДС можно будет уменьшить прошлогоднюю базу по упрощенке на НДС с авансов.
В лимит дохода для НДС у ИП на ПСН и УСН в 2025 году не будут включать проценты по вкладам и остаткам на счетах.
Общепит с 01.04.2026 по 31.12.2026 сможет применять льготу по НДС без зарплатного условия.
Обрабатывающий бизнес сможет применять пониженный тариф взносов 7,6% без условия о доле прошлогодних доходов, а в текущем включать в эту долю доходы от всех льготных видах деятельности.
Разберем на примерах, насколько выгодны малому бизнесу те налоговые послабления, которые предлагает Минфин.
Переход на УСН в 2026 году задним числом
Подать уведомление о переходе на УСН с 01.01.2026 можно будет до 25.04.2026. Но коснется это нововведение только ИП, которые в 2025 году были на ПСН и с 01.01.2026 утратили право на патент.
Напомним, сейчас переход был возможен, только если уведомление подано до 31 декабря прошлого года.
Пример
ИП Муравьев и ИП Стрекозов в 2025 году вели деятельность исключительно на ПСН. Оба они ранее на УСН не переходили, то есть у них был режим ОСНО + ПСН.
В 2025 году доход этих ИП превысил 20 млн руб., и они оба утратили право быть на ПСН и работать без НДС.
Понимая, что с 01.01.2026 применять ПСН уже нельзя и НДС неизбежен, Муравьев до 31.12.2025 подает уведомление о переходе на УСН и в 2026 году работает на УСН с НДС.
Муравьеву новая поправка в НК от Минфина не принесет никакой пользы, потому что он уже сам заранее обо всем позаботился и вовремя перешел на УСН.
Стрекозов в 2025 году суетиться не стал, как говорится, плыл по течению и в 2026 году по умолчанию оказался на ОСНО. Стрекозов осознал, что ОСНО ему не выгодно, потому что там нет льготной ставки НДС 5%, там ставки НДФЛ с 13% до 22%, там сложный учет, который без бухгалтера он не осилит. Но осознание пришло слишком поздно, когда срок перехода на УСН уже прошел.
Стрекозову новая поправка в НК от Минфина будет полезна. Он перейдет на УСН с 2026 года.
Смена объекта на УСН в 2026 году задним числом
Подать уведомление о смене объекта по УСН с 01.01.2026 можно будет до 25.04.2026. Но коснется это правило только ИП, которые в 2025 году были на ПСН и с 01.01.2026 утратили право на патент.
Напомним, сейчас переход возможен, если заявление подано до 31 декабря прошлого года.
Пример
ИП Чернов и ИП Белов в 2025 году вели деятельность исключительно на ПСН, но «в запасе» имели режим УСН «доходы». С 2026 года оба они утратили право на ПСН и стали работать на УСН с НДС.
У ИП Чернова мало расходов и ему выгоднее применять УСН «доходы».
Для Чернова новая поправка в НК от Минфина бесполезна, так как он уже выбрал оптимальный объект по УСН и менять его не намерен.
У Белова расходов много и ему было бы выгоднее применять УСН «доходы минус расходы», но осознал он это слишком поздно, когда срок для смены объекта уже прошел.
Белову новая поправка в НК от Минфина будет полезна. Он сменит УСН «доходы» на УСН «доходы минус расходы» с 2026 года.
Вычет НДС с прошлогодних остатков по ПСН
При переходе в 2026 году с ПСН на ОСНО или УСН с НДС 22% можно будет принять к вычету входящий НДС по товарам, работам, услугам, которые были приобретены на ПСН и не использованы.
Пример
ИП Иванов и ИП Сидоров в 2025 году применяли ПСН, а с 2026 года перешли на УСН.
ИП Иванов занимается грузоперевозками, он выбрал ставку НДС 5%, при которой вычеты по НДС в принципе не положены. Кроме того, у него в 2025 году не было никаких неиспользованных товаров и услуг, да и счета-фактур от поставщиков тоже не было.
Иванову новая поправка в НК от Минфина не принесет пользы, потому что вычета по НДС у него все равно не будет.
ИП Сидоров занимается розничной торговлей, он выбрал ставку НДС 22%. В конце 2025 года он закупил крупную партию товара, который пока не продан, и у него есть на этот товар входящие счета-фактуры и УПД со статусом 1.
Сидорову новая поправка в НК от Минфина будет полезна. Он сможет принять на вычет НДС с товарных остатков.
Уменьшение базы по УСН на последующий НДС
При получении аванса на УСН можно будет включить этот аванс в базу по УСН не полностью, а за минусом НДС, который потом будет уплачен с отгрузки.
Это касается тех, кто получил аванс будучи на УСН без НДС, а отгрузил товар в счет этого аванса уже будучи на УСН с НДС.
Пример
ИП Волков и ИП Зайцев в 2025 году работали на УСН без НДС, но превысили лимит дохода 20 млн и с 2026 года стали платить НДС.
ИП Волков занимается розничной торговлей, у него никаких авансов от покупателей нет, оплата за товар происходит при передаче его из рук в руки.
Для Волкова новая поправка в НК от Минфина будет бесполезна, потому что у него на 01.01.2026 нет полученных авансов.
ИП Зайцев занимается оптовой торговлей и в конце 2025 года получил аванс 122 тыс. за товар, отгрузка которого произошла уже в 2026 году с НДС. В 2026 году он по этой сделке уплатит НДС 22 тыс., а в 2025 году – налог по УСН. До поправок база по УСН была бы 122 тыс., после поправок она будет 100 тыс.
Зайцеву новая поправка в НК от Минфина выгодна. Он сможет уменьшить базу по УСН за 2025 год на НДС, который будет уплачен в 2026 году.
Исключение процентов по вкладам из лимита по НДС
При подсчете лимита доходов 20 млн за 2025 год в него не будут включать проценты по вкладам и остаткам на счетах ИП на УСН и ПСН.
Напомним, в 2026 году такие доходы в принципе не облагаются налогом по УСН и включаются у ИП в базу по НДФЛ.
Пример
ИП Лукошкин и ИП Кувшинов в 2025 году были на УСН без НДС, но превысили лимит дохода 20 млн и с 2026 года стали платить НДС.
Доход Лукошкина – 21 млн руб., в том числе проценты на остаток по счету 12 тыс. рублей.
Для Лукошкина новая поправка в НК от Минфина бесполезна, потому что даже без учета процентов его доход все равно превышает лимит по НДС.
Доход Кувшинова – 20,5 млн руб., в том числе проценты по депозиту – 800 тыс. руб. Если вычесть проценты, его лимит по НДС составит 19,7 млн рублей.
Для Кувшинова новая поправка от Минфина выгодна, потому что она позволит ему сохранить право работать без НДС.
Льгота по НДС в общепите без зарплатного условия
С 1 апреля 2026 года общепит сможет работать без НДС, даже если в 2025 году зарплата сотрудников была меньше среднеотраслевой.
Пример
ООО «Любимое кафе» и ИП Пончиков применяют УСН ведут деятельность в сфере общепита. В 2025 году они превысили лимит 20 млн.
ООО «Любимое кафе» в 2025 году платило сотрудникам достойную зарплату, которая по данным РСВ – не ниже той, что рассчитана по данным Росстата. Поэтому это ООО в 2026 не платит НДС, так соблюдается условие о прошлогодней зарплате
Этого ООО новая поправка от Минфина не коснется, так как и без нее кафе соответсвовало условию для НДС-льготы.
У ИП Пончикова в 2025 году было только 2 сотрудника с зарплатой МРОТ, что явно меньше среднеотраслевой зарплаты. С 01.01.2026 этот ИП вынужден платить НДС. Если он повысит цены в своем заведении, он не выдержит конкуренции, а если не повысит – может разориться.
Пончикову нова поправка от Минфина выгодна. В 1 квартале 2026 он будет работать с НДС, но со 2 квартала будет применять льготу по НДС.
В 2026 году Пончиков предусмотрительно увеличит сотрудникам зарплату, чтобы в 2027 году также применять льготу по НДС.
Пониженные взносы 7,6% без условия о прошлогодних доходах
Для обрабатывающего бизнеса отменят условие о доле доходов за прошлый год 70% от деятельности из перечня. Будет иметь значение только доход текущего года.
Более того, в этот лимит будут включать доходы не только от основного кода ОКВЭД, но и от дополнительных.
Пример
ООО «Молоко» и ООО «Мебель» ведут деятельность из перечня, утвержденного распоряжением № 3689-р.
Доход ООО «Молоко» за 2025 год – 50% от производства молочных продуктов и 50% от розничной торговли. В 2026 году картина аналогичная.
Для ООО «Молоко» новая поправка от Минфина не принесет пользы, потому что доходы за текущий год тоже менее 70% и применять тариф взносов 7,6% компания не сможет.
Доход ООО «Мебель» за 2025 год – 50% от производства мебели и 50% от производства пластмассовых изделий. В 2026 году – аналогично.
Для ООО «Мебель» новая поправка от Минфина выгодна, потому что оба вида деятельности компании теперь будут идти в лимит 70%. Льготные доходы будут 100% и компания сможет применять тариф 7,6%.
Комментирует эксперт
Наталья Горячая, предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса #мспживи:
Сначала прошлись катком по микробизнесу в попытке побороть дробление, которое всегда было бичом среднего и крупного бизнеса, а теперь предлагают пальчики бинтиком перевязать, чтобы не так больно было.
Нет, смысла в предлагаемых действиях особого нет. Все эти предложения носят скорее технический характер, чем системный.
Понятно, что входной билет в бизнес очень дорогой, поэтому в предприниматели подались люди, которые порой финмодели не имели, ибо зачем она нужна, когда ты точно знаешь, что твой налог представляет собой 60 или 100 тыс. руб. в год. Поэтому до недавнего времени можно было работать без финансового плана, который обычно включает в себя самые мрачные прогнозы. Все происходящее очистит многие отрасли от тех, кто строил бизнес на модели без налогов. Это будет очень больно, но вряд ли можно говорить о крахе микробизнеса. Он будет жить. Просто в другом виде, в другой форме, в других сферах.
Что по поводу новых поправок думают бухгалтеры
Собрали для вас несколько комментариев наших читателей:
А что по поводу новых планируемых поправок думаете вы? Поделитесь в комментариях.
