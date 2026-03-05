Переход на УСН в 2026 году задним числом

Подать уведомление о переходе на УСН с 01.01.2026 можно будет до 25.04.2026. Но коснется это нововведение только ИП, которые в 2025 году были на ПСН и с 01.01.2026 утратили право на патент.

Напомним, сейчас переход был возможен, только если уведомление подано до 31 декабря прошлого года.

Пример

ИП Муравьев и ИП Стрекозов в 2025 году вели деятельность исключительно на ПСН. Оба они ранее на УСН не переходили, то есть у них был режим ОСНО + ПСН.

В 2025 году доход этих ИП превысил 20 млн руб., и они оба утратили право быть на ПСН и работать без НДС.

Понимая, что с 01.01.2026 применять ПСН уже нельзя и НДС неизбежен, Муравьев до 31.12.2025 подает уведомление о переходе на УСН и в 2026 году работает на УСН с НДС.

Муравьеву новая поправка в НК от Минфина не принесет никакой пользы, потому что он уже сам заранее обо всем позаботился и вовремя перешел на УСН.

Стрекозов в 2025 году суетиться не стал, как говорится, плыл по течению и в 2026 году по умолчанию оказался на ОСНО. Стрекозов осознал, что ОСНО ему не выгодно, потому что там нет льготной ставки НДС 5%, там ставки НДФЛ с 13% до 22%, там сложный учет, который без бухгалтера он не осилит. Но осознание пришло слишком поздно, когда срок перехода на УСН уже прошел.