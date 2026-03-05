КПП УСН Акц моб
🔴 Вебинар: Бухгалтерская отчетность за 2025 год: составляем по новым правилам →
Эксклюзив
Налоговые изменения 2026
Новые поправки в НК-2026 для малого бизнеса: для кого они полезны, а кому бесполезны. Разбираем на примерах. Комментирует эксперт

Новые поправки в НК-2026 для малого бизнеса: для кого они полезны, а кому бесполезны. Разбираем на примерах. Комментирует эксперт

Если ИП на ПСН в 2025 году заранее прочитал все риски и вовремя перешел на УСН, для него новые поправки не принесут никакой пользы. А если он в 2025 году упустил срок для перехода на УСН, то предложения Минфина для него – благо.

Автор

Улучшение налоговой реформы в 2026 году

На днях Минфин анонсировал будущие поправки в НК РФ, которые призваны облегчить малому бизнесу последствия налоговой реформы-2026. Подробно о них мы рассказывали тут.

Это такие поправки:

  • При утрате права на ПСН с 01.01.2026 года можно будет перейти с этой даты на УСН, подав уведомление до 25.04.2026.

  • ИП на УСН при утрате права на ПСН с 01.01.2026 сможет сменить объект по УСН, подав уведомление до 25.04.2026.

  • При вынужденном переходе с ПСН на ОСНО или УСН с НДС можно будет принять к вычету НДС с товарных остатков.

  • При переходе с УСН без НДС на УСН с НДС можно будет уменьшить прошлогоднюю базу по упрощенке на НДС с авансов.

  • В лимит дохода для НДС у ИП на ПСН и УСН в 2025 году не будут включать проценты по вкладам и остаткам на счетах.

  • Общепит с 01.04.2026 по 31.12.2026 сможет применять льготу по НДС без зарплатного условия.

  • Обрабатывающий бизнес сможет применять пониженный тариф взносов 7,6% без условия о доле прошлогодних доходов, а в текущем включать в эту долю доходы от всех льготных видах деятельности.

Разберем на примерах, насколько выгодны малому бизнесу те налоговые послабления, которые предлагает Минфин.

Переход на УСН в 2026 году задним числом

Подать уведомление о переходе на УСН с 01.01.2026 можно будет до 25.04.2026. Но коснется это нововведение только ИП, которые в 2025 году были на ПСН и с 01.01.2026 утратили право на патент.

Напомним, сейчас переход был возможен, только если уведомление подано до 31 декабря прошлого года.

Пример

ИП Муравьев и ИП Стрекозов в 2025 году вели деятельность исключительно на ПСН. Оба они ранее на УСН не переходили, то есть у них был режим ОСНО + ПСН.

В 2025 году доход этих ИП превысил 20 млн руб., и они оба утратили право быть на ПСН и работать без НДС.

Понимая, что с 01.01.2026 применять ПСН уже нельзя и НДС неизбежен, Муравьев до 31.12.2025 подает уведомление о переходе на УСН и в 2026 году работает на УСН с НДС.

  • Муравьеву новая поправка в НК от Минфина не принесет никакой пользы, потому что он уже сам заранее обо всем позаботился и вовремя перешел на УСН.

Стрекозов в 2025 году суетиться не стал, как говорится, плыл по течению и в 2026 году по умолчанию оказался на ОСНО. Стрекозов осознал, что ОСНО ему не выгодно, потому что там нет льготной ставки НДС 5%, там ставки НДФЛ с 13% до 22%, там сложный учет, который без бухгалтера он не осилит. Но осознание пришло слишком поздно, когда срок перехода на УСН уже прошел.

  • Стрекозову новая поправка в НК от Минфина будет полезна. Он перейдет на УСН с 2026 года.

Смена объекта на УСН в 2026 году задним числом

Подать уведомление о смене объекта по УСН с 01.01.2026 можно будет до 25.04.2026. Но коснется это правило только ИП, которые в 2025 году были на ПСН и с 01.01.2026 утратили право на патент.

Напомним, сейчас переход возможен, если заявление подано до 31 декабря прошлого года.

Пример

ИП Чернов и ИП Белов в 2025 году вели деятельность исключительно на ПСН, но «в запасе» имели режим УСН «доходы». С 2026 года оба они утратили право на ПСН и стали работать на УСН с НДС.

У ИП Чернова мало расходов и ему выгоднее применять УСН «доходы».

  • Для Чернова новая поправка в НК от Минфина бесполезна, так как он уже выбрал оптимальный объект по УСН и менять его не намерен.

У Белова расходов много и ему было бы выгоднее применять УСН «доходы минус расходы», но осознал он это слишком поздно, когда срок для смены объекта уже прошел.

  • Белову новая поправка в НК от Минфина будет полезна. Он сменит УСН «доходы» на УСН «доходы минус расходы» с 2026 года.

Вычет НДС с прошлогодних остатков по ПСН

При переходе в 2026 году с ПСН на ОСНО или УСН с НДС 22% можно будет принять к вычету входящий НДС по товарам, работам, услугам, которые были приобретены на ПСН и не использованы.

Пример

ИП Иванов и ИП Сидоров в 2025 году применяли ПСН, а с 2026 года перешли на УСН.

ИП Иванов занимается грузоперевозками, он выбрал ставку НДС 5%, при которой вычеты по НДС в принципе не положены. Кроме того, у него в 2025 году не было никаких неиспользованных товаров и услуг, да и счета-фактур от поставщиков тоже не было.

  • Иванову новая поправка в НК от Минфина не принесет пользы, потому что вычета по НДС у него все равно не будет.

ИП Сидоров занимается розничной торговлей, он выбрал ставку НДС 22%. В конце 2025 года он закупил крупную партию товара, который пока не продан, и у него есть на этот товар входящие счета-фактуры и УПД со статусом 1.

  • Сидорову новая поправка в НК от Минфина будет полезна. Он сможет принять на вычет НДС с товарных остатков.

Уменьшение базы по УСН на последующий НДС

При получении аванса на УСН можно будет включить этот аванс в базу по УСН не полностью, а за минусом НДС, который потом будет уплачен с отгрузки.

Это касается тех, кто получил аванс будучи на УСН без НДС, а отгрузил товар в счет этого аванса уже будучи на УСН с НДС.

Пример

ИП Волков и ИП Зайцев в 2025 году работали на УСН без НДС, но превысили лимит дохода 20 млн и с 2026 года стали платить НДС.

ИП Волков занимается розничной торговлей, у него никаких авансов от покупателей нет, оплата за товар происходит при передаче его из рук в руки.

  • Для Волкова новая поправка в НК от Минфина будет бесполезна, потому что у него на 01.01.2026 нет полученных авансов.

ИП Зайцев занимается оптовой торговлей и в конце 2025 года получил аванс 122 тыс. за товар, отгрузка которого произошла уже в 2026 году с НДС. В 2026 году он по этой сделке уплатит НДС 22 тыс., а в 2025 году – налог по УСН. До поправок база по УСН была бы 122 тыс., после поправок она будет 100 тыс.

  • Зайцеву новая поправка в НК от Минфина выгодна. Он сможет уменьшить базу по УСН за 2025 год на НДС, который будет уплачен в 2026 году.

Исключение процентов по вкладам из лимита по НДС

При подсчете лимита доходов 20 млн за 2025 год в него не будут включать проценты по вкладам и остаткам на счетах ИП на УСН и ПСН.

Напомним, в 2026 году такие доходы в принципе не облагаются налогом по УСН и включаются у ИП в базу по НДФЛ.

Пример

ИП Лукошкин и ИП Кувшинов в 2025 году были на УСН без НДС, но превысили лимит дохода 20 млн и с 2026 года стали платить НДС.

Доход Лукошкина – 21 млн руб., в том числе проценты на остаток по счету 12 тыс. рублей.

  • Для Лукошкина новая поправка в НК от Минфина бесполезна, потому что даже без учета процентов его доход все равно превышает лимит по НДС.

Доход Кувшинова – 20,5 млн руб., в том числе проценты по депозиту – 800 тыс. руб. Если вычесть проценты, его лимит по НДС составит 19,7 млн рублей.

  • Для Кувшинова новая поправка от Минфина выгодна, потому что она позволит ему сохранить право работать без НДС.

Льгота по НДС в общепите без зарплатного условия

С 1 апреля 2026 года общепит сможет работать без НДС, даже если в 2025 году зарплата сотрудников была меньше среднеотраслевой.

Пример

ООО «Любимое кафе» и ИП Пончиков применяют УСН ведут деятельность в сфере общепита. В 2025 году они превысили лимит 20 млн.

ООО «Любимое кафе» в 2025 году платило сотрудникам достойную зарплату, которая по данным РСВ – не ниже той, что рассчитана по данным Росстата. Поэтому это ООО в 2026 не платит НДС, так соблюдается условие о прошлогодней зарплате

Этого ООО новая поправка от Минфина не коснется, так как и без нее кафе соответсвовало условию для НДС-льготы.

У ИП Пончикова в 2025 году было только 2 сотрудника с зарплатой МРОТ, что явно меньше среднеотраслевой зарплаты. С 01.01.2026 этот ИП вынужден платить НДС. Если он повысит цены в своем заведении, он не выдержит конкуренции, а если не повысит – может разориться.

  • Пончикову нова поправка от Минфина выгодна. В 1 квартале 2026 он будет работать с НДС, но со 2 квартала будет применять льготу по НДС.

В 2026 году Пончиков предусмотрительно увеличит сотрудникам зарплату, чтобы в 2027 году также применять льготу по НДС.

Пониженные взносы 7,6% без условия о прошлогодних доходах

Для обрабатывающего бизнеса отменят условие о доле доходов за прошлый год 70% от деятельности из перечня. Будет иметь значение только доход текущего года.

Более того, в этот лимит будут включать доходы не только от основного кода ОКВЭД, но и от дополнительных.

Пример

ООО «Молоко» и ООО «Мебель» ведут деятельность из перечня, утвержденного распоряжением № 3689-р.

Доход ООО «Молоко» за 2025 год – 50% от производства молочных продуктов и 50% от розничной торговли. В 2026 году картина аналогичная.

  • Для ООО «Молоко» новая поправка от Минфина не принесет пользы, потому что доходы за текущий год тоже менее 70% и применять тариф взносов 7,6% компания не сможет.

Доход ООО «Мебель» за 2025 год – 50% от производства мебели и 50% от производства пластмассовых изделий. В 2026 году – аналогично.

  • Для ООО «Мебель» новая поправка от Минфина выгодна, потому что оба вида деятельности компании теперь будут идти в лимит 70%. Льготные доходы будут 100% и компания сможет применять тариф 7,6%.

Комментирует эксперт

Наталья Горячая, предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса #мспживи:

Сначала прошлись катком по микробизнесу в попытке побороть дробление, которое всегда было бичом среднего и крупного бизнеса, а теперь предлагают пальчики бинтиком перевязать, чтобы не так больно было.

Нет, смысла в предлагаемых действиях особого нет. Все эти предложения носят скорее технический характер, чем системный.

Понятно, что входной билет в бизнес очень дорогой, поэтому в предприниматели подались люди, которые порой финмодели не имели, ибо зачем она нужна, когда ты точно знаешь, что твой налог представляет собой 60 или 100 тыс. руб. в год. Поэтому до недавнего времени можно было работать без финансового плана, который обычно включает в себя самые мрачные прогнозы. Все происходящее очистит многие отрасли от тех, кто строил бизнес на модели без налогов. Это будет очень больно, но вряд ли можно говорить о крахе микробизнеса. Он будет жить. Просто в другом виде, в другой форме, в других сферах.

Что по поводу новых поправок думают бухгалтеры

Собрали для вас несколько комментариев наших читателей:

А что по поводу новых планируемых поправок думаете вы? Поделитесь в комментариях.

Начать дискуссию

ГлавнаяАкция 1+3