Нужно ли заявление о приеме на работу для трудоустройства сотрудника

При трудоустройстве работодатель запрашивает у сотрудника множество документов. Нужно ли заявление о приеме на работу для трудоустройства?

В ст. 65 ТК указаны документы, которые должен предоставить будущий работник при трудоустройстве:

паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность);

трудовая книжка (кроме случаев заключения трудового договора впервые);

СНИЛС;

документы воинского учета (при приеме военнообязанных);

документы об образовании (при наличии требования об этом).

Кроме того, на отдельные должности нужна справка об отсутствии судимости и документ об отсутствии административных правонарушений.

В этом списке нет заявления о приеме на работу. Если в организации принято писать заявления, то будущий сотрудник может его написать.

Однако если работник не хочет писать заявление, заставить его нельзя. Для заключения трудового договора этот документ не требуется.

