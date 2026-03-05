Нужно ли заявление о приеме на работу для трудоустройства сотрудника
В ст. 65 ТК указаны документы, которые должен предоставить будущий работник при трудоустройстве:
паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность);
трудовая книжка (кроме случаев заключения трудового договора впервые);
СНИЛС;
документы воинского учета (при приеме военнообязанных);
документы об образовании (при наличии требования об этом).
Кроме того, на отдельные должности нужна справка об отсутствии судимости и документ об отсутствии административных правонарушений.
В этом списке нет заявления о приеме на работу. Если в организации принято писать заявления, то будущий сотрудник может его написать.
Однако если работник не хочет писать заявление, заставить его нельзя. Для заключения трудового договора этот документ не требуется.
Принимать и увольнять работников, а также оформлять отпуска научим на курсе профпереподготовки с дипломом «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Вы научитесь вести кадровый учет, оформлять все виды рабочего времени, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 73%: 8 900 рублей вместо
33 000 рублей. Срок акции ограничен.
Читайте также по теме трудовых отношений:
Начать дискуссию