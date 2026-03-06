7 марта в России вспоминают день основания Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД), а также отмечают несколько уютных и весенних неформальных дат — День теплого одеяла и День тюльпанов. В мире эту дату связывают с Днем рождения телефонного аппарата и Днем энергии растений. В православном календаре — Родительская суббота второй седмицы Великого поста и празднование в честь обретения мощей мучеников, а в народном — Маврикиев день с приметами о начале полевых работ.

Профессионально‑общественный праздник, связанный с созданием в XIX веке Общества спасания на водах, которое занималось помощью терпящим бедствие на море и реках. Сегодня ВОСВОД — это сеть спасателей, инструкторов и волонтеров, которые обучают правилам безопасного поведения на воде, дежурят на пляжах и участвуют в поисково‑спасательных операциях. В этот день вспоминают историю организации, награждают отличившихся спасателей и проводят профилактические акции для взрослых и детей.

Современный экологический и гастрономический праздник, который популяризирует растительную пищу и устойчивые пищевые привычки. Его сторонники говорят о пользе овощей, фруктов, бобовых и злаков, о снижении нагрузки на экосистемы при переходе к более «зеленому» рациону. Рестораны и блогеры делятся растительными рецептами, а диетологи напоминают о балансе питания и заботе о планете через выбор продуктов.

Весенний цветочный праздник, появившийся в Европе как знак приближения весны и сезонных цветочных фестивалей. Цветочные магазины делают акцент на тюльпанах, создают яркие композиции, а горожане украшают дома и офисы букетами. Тюльпан в этот день символизирует обновление, нежность и ожидание тепла, а для многих становится репетицией к 8 Марта.

Дата приурочена к 7 марта 1876 года, когда Александр Белл запатентовал свое изобретение — усовершенствованный телеграф, ставший прообразом современного телефона. Праздник напоминает, как появление телефонной связи изменило коммуникации, сблизило города и страны и подготовило почву для мобильной связи и интернета. В этот день рассказывают об истории связи, ранних телефонных станциях и стремительном развитии технологий.

Церковные праздники 7 марта по православному календарю

7 марта в православном календаре:

Родительская суббота второй седмицы Великого поста

Особый день поминовения усопших, когда верующие приходят в храм, подают записки с именами умерших и молятся о покое их душ. В церквях совершается заупокойная литургия и панихида, священники напоминают о важности благодарной памяти о родителях, родственниках и всех ушедших. Принято посещать кладбища, приводить в порядок могилы, но главное — поминовение в молитве и милостыня.

Празднование в честь обретения мощей мучеников, иже во Евгении

Церковь вспоминает обретение мощей множества христианских мучеников близ Евгениевых ворот в Константинополе, где в V веке начались чудесные исцеления. Позже выяснилось, что здесь тайно были захоронены останки тех, кто пострадал за веру, среди них — апостол от 70 Андроник и его супруга Юния.

Маврикиев день