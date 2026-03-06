КПП ОСНО Акц моб
7 марта — какой праздник отмечают в России и мире

7 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 7 марта.

7 марта в России вспоминают день основания Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД), а также отмечают несколько уютных и весенних неформальных дат — День теплого одеяла и День тюльпанов. В мире эту дату связывают с Днем рождения телефонного аппарата и Днем энергии растений. В православном календаре — Родительская суббота второй седмицы Великого поста и празднование в честь обретения мощей мучеников, а в народном — Маврикиев день с приметами о начале полевых работ.

Какой сегодня праздник в России 7 марта

В России отмечают такие даты:

День основания Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД)

Профессионально‑общественный праздник, связанный с созданием в XIX веке Общества спасания на водах, которое занималось помощью терпящим бедствие на море и реках. Сегодня ВОСВОД — это сеть спасателей, инструкторов и волонтеров, которые обучают правилам безопасного поведения на воде, дежурят на пляжах и участвуют в поисково‑спасательных операциях. В этот день вспоминают историю организации, награждают отличившихся спасателей и проводят профилактические акции для взрослых и детей.

Международные праздники 7 марта

В мире 7 марта отмечают:

День рождения телефонного аппарата

Дата приурочена к 7 марта 1876 года, когда Александр Белл запатентовал свое изобретение — усовершенствованный телеграф, ставший прообразом современного телефона. Праздник напоминает, как появление телефонной связи изменило коммуникации, сблизило города и страны и подготовило почву для мобильной связи и интернета. В этот день рассказывают об истории связи, ранних телефонных станциях и стремительном развитии технологий.

Международный день тюльпана

Весенний цветочный праздник, появившийся в Европе как знак приближения весны и сезонных цветочных фестивалей. Цветочные магазины делают акцент на тюльпанах, создают яркие композиции, а горожане украшают дома и офисы букетами. Тюльпан в этот день символизирует обновление, нежность и ожидание тепла, а для многих становится репетицией к 8 Марта.

День энергии растений

Современный экологический и гастрономический праздник, который популяризирует растительную пищу и устойчивые пищевые привычки. Его сторонники говорят о пользе овощей, фруктов, бобовых и злаков, о снижении нагрузки на экосистемы при переходе к более «зеленому» рациону. Рестораны и блогеры делятся растительными рецептами, а диетологи напоминают о балансе питания и заботе о планете через выбор продуктов.

Церковные праздники 7 марта по православному календарю

7 марта в православном календаре:

Родительская суббота второй седмицы Великого поста

Особый день поминовения усопших, когда верующие приходят в храм, подают записки с именами умерших и молятся о покое их душ. В церквях совершается заупокойная литургия и панихида, священники напоминают о важности благодарной памяти о родителях, родственниках и всех ушедших. Принято посещать кладбища, приводить в порядок могилы, но главное — поминовение в молитве и милостыня.

Празднование в честь обретения мощей мучеников, иже во Евгении

Церковь вспоминает обретение мощей множества христианских мучеников близ Евгениевых ворот в Константинополе, где в V веке начались чудесные исцеления. Позже выяснилось, что здесь тайно были захоронены останки тех, кто пострадал за веру, среди них — апостол от 70 Андроник и его супруга Юния.

Маврикиев день

Православная церковь вспоминает святого мученика Маврикия Апамейского, его сына Фотия и 70 воинов, отдавших жизнь за веру во Христа в III–IV веках. По преданию, они отказались отречься от христианства, за что подверглись жестоким мучениям и были казнены, принимая смерть с молитвой и надеждой на Бога. Этот день напоминает о стойкости исповедников, которые не изменили своему христианскому выбору даже перед лицом смерти, и укрепляет верующих в верности Богу в испытаниях.

Народные праздники и приметы на сегодня 7 марта

С этой датой связаны несколько народных примет:

Маврикиев день. В народном календаре 7 марта связано с памятью мученика Маврикия и 70 воинов, но на бытовом уровне этот день считали началом первых серьезных забот о поле и огороде. Крестьяне выходили на участки, прикидывали, где снег сходит быстрее, проверяли состояние почвы и инвентаря. Считалось, что правильные наблюдения на Маврикия помогут вовремя начать весенние работы и получить хороший урожай.

  • Если 7 марта на полях заметны проталины и снег быстро темнеет — весна будет ранней и теплой.

  • Сильный ветер в этот день предвещает ветреное, но сухое лето.

  • Громко поют птицы во время рассвета — к скорому потеплению и дружному сходу снега.

Кто родился в этот день

7 марта родились многие известные люди:

  • Борис Кустодиев (1878). Русский художник, живописец и график, автор знаменитых ярких картин на темы ярмарок, купеческого быта и народных гуляний. Его работы вроде «Купчиха за чаем» стали узнаваемыми символами дореволюционной России.

  • Анна Маньяни (1908). Итальянская актриса театра и кино, одна из главных звезд итальянского неореализма. Обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль и ряда европейских наград, известна мощной драматической игрой.

  • Андрей Миронов (1941). Советский актер театра и кино, любимец публики, сыгравший в фильмах «Бриллиантовая рука», «Берегись автомобиля», «Обыкновенное чудо» и многих других. Отличался тонким чувством юмора, пластикой и яркой харизмой на сцене и экране.

  • Светлана Моргунова (1940). Советская и российская диктор и телеведущая, один из самых узнаваемых голосов Центрального телевидения СССР. Вела программы, концерты и праздничные трансляции, во многом определяя интонацию советского телеэфира.

  • Александр Скляр (1958). Российский рок‑музыкант, автор песен, лидер группы «Ва‑банкъ», а также телеведущий и радиодиджей. Известен характерным голосом, городской лирикой и необычными музыкальными экспериментами.

  • Рэйчел Вайс (1970). Британская актриса, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус», прославилась ролями в фильмах «Мумия», «Преданный садовник», «Фаворитка» и других. Считается одной из самых ярких актрис своего поколения, успешно совмещая авторское и голливудское кино.

