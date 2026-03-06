Можно ли отказаться от 0% ставки НДС при экспорте

При экспорте в ЕАЭС организации и ИП применяют 0% ставку НДС. Для этого они собирают подтверждающие документы. Рассказываем, можно ли отказаться от этой ставки.

Организация или ИП может отказаться от применения ставки 0% по экспорту во все государства кроме стран ЕАЭС. Договор ЕАЭС от 29.05.2014 (основной документ, который регулирует импорт и экспорт в страны) не предусматривает возможности отказа от ставки.

При экспорте в другие страны согласно п. 7 ст. 164 НК организация или ИП отказываются от ставки 0% в отношении всех покупателей не меньше, чем на 12 месяцев. Для этого нужно направить в ФНС заявление не позднее 1-го числа квартала, с которого планируется не применять ставку 0%.

