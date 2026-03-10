11 марта в России отмечают профессиональный праздник работников органов наркоконтроля, а в мире — Всемирный день водопровода и Европейский день памяти жертв терроризма. В православном календаре вспоминают святителя Порфирия Газского, а в народном — Порфирия Позднего с приметами о приходе весны.

Профессиональный праздник сотрудников, которые занимаются борьбой с незаконным оборотом наркотиков, профилактикой наркомании и контролем за оборотом сильнодействующих веществ. Дата учреждена указом президента и приурочена к созданию государственной системы органов наркоконтроля в начале 2000‑х годов. В этот день подводят итоги оперативной работы, награждают отличившихся сотрудников и говорят о важности комплексного подхода к борьбе с наркопреступностью — от силовых мер до просвещения молодежи.

В России в этот день отмечают такие даты:

Международные праздники 11 марта

В мире 11 марта отмечают:

Всемирный день водопровода

Праздник учрежден Всемирным сантехническим советом, чтобы напомнить о колоссальной роли систем водоснабжения и канализации для здоровья людей. Именно развитая водопроводная инфраструктура помогла человечеству избавиться от массовых вспышек холеры, тифа и других инфекций, связанных с грязной водой. В этот день специалисты рассказывают о современных технологиях очистки, бережном обращении с ресурсами и необходимости инвестиций в коммунальную инфраструктуру.

Европейский день памяти жертв терроризма

Дата выбрана в память о терактах в Мадриде 11 марта 2004 года, когда взрывы в пригородных поездах унесли почти двести жизней и ранили тысячи людей. Сегодня этот день посвящен всем жертвам терроризма, вне зависимости от страны и эпохи: в городах Европы проходят церемонии, минуты молчания и возложения цветов. Праздник напоминает, что борьба с терроризмом — не только работа спецслужб, но и защита ценностей открытого и мирного общества.

