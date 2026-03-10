11 марта в России отмечают профессиональный праздник работников органов наркоконтроля, а в мире — Всемирный день водопровода и Европейский день памяти жертв терроризма. В православном календаре вспоминают святителя Порфирия Газского, а в народном — Порфирия Позднего с приметами о приходе весны.
Какой сегодня праздник в России 11 марта
В России в этот день отмечают такие даты:
День работника органов наркоконтроля РФ
Профессиональный праздник сотрудников, которые занимаются борьбой с незаконным оборотом наркотиков, профилактикой наркомании и контролем за оборотом сильнодействующих веществ. Дата учреждена указом президента и приурочена к созданию государственной системы органов наркоконтроля в начале 2000‑х годов. В этот день подводят итоги оперативной работы, награждают отличившихся сотрудников и говорят о важности комплексного подхода к борьбе с наркопреступностью — от силовых мер до просвещения молодежи.
Международные праздники 11 марта
В мире 11 марта отмечают:
Всемирный день водопровода
Праздник учрежден Всемирным сантехническим советом, чтобы напомнить о колоссальной роли систем водоснабжения и канализации для здоровья людей. Именно развитая водопроводная инфраструктура помогла человечеству избавиться от массовых вспышек холеры, тифа и других инфекций, связанных с грязной водой. В этот день специалисты рассказывают о современных технологиях очистки, бережном обращении с ресурсами и необходимости инвестиций в коммунальную инфраструктуру.
Европейский день памяти жертв терроризма
Дата выбрана в память о терактах в Мадриде 11 марта 2004 года, когда взрывы в пригородных поездах унесли почти двести жизней и ранили тысячи людей. Сегодня этот день посвящен всем жертвам терроризма, вне зависимости от страны и эпохи: в городах Европы проходят церемонии, минуты молчания и возложения цветов. Праздник напоминает, что борьба с терроризмом — не только работа спецслужб, но и защита ценностей открытого и мирного общества.
Эту памятную дату связывают с 11 марта 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку COVID‑19 пандемией. День напоминает о жертвах коронавируса, о работе медиков, волонтеров и всех, кто помогал обществу пережить кризис.
Церковные праздники 11 марта по православному календарю
В этот день в православном календаре:
День памяти святителя Порфирия, архиепископа Газского
Святитель Порфирий жил в IV–V веках, был известен как монах‑подвижник, а затем архиепископ города Газы в Палестине. По преданию, он прославился молитвенной силой: по его молитве прекращалась засуха, люди исцелялись от болезней, а множество язычников приняли христианство. Верующие обращаются к святителю Порфирию с молитвами о помощи в тяжелых жизненных обстоятельствах и укреплении в вере.
Народные праздники и приметы на сегодня 11 марта
С этой датой связаны несколько народных примет:
Порфирий Поздний. В народном календаре день назвали по святителю Порфирию, но ударение «поздний» связывали с поздней зимой и переменчивой погодой. Считалось, что на Порфирия зима делает «последний рывок»: может вернуться мороз, подуть резкий ветер, начаться мокрый снег, поэтому люди внимательно следили за небом.
Сильный порывистый ветер 11 марта — к ухудшению погоды и ночным заморозкам.
Если утром иней на деревьях и заборах, а к полудню солнце — жди хорошего урожая зерновых и садовых культур.
Кто родился в этот день
11 марта родились многие известные люди:
Георгий Юматов (1926). Советский актер театра и кино, известный по фильмам «Офицеры», «Молодая гвардия», «Балтийское небо» и многим другим лентам о войне и службе. Обладал яркой экранной мужественностью и стал для зрителей символом честного, верного долгу офицера.
Мария Аронова (1972). Российская актриса театра и кино, народная артистка России, одна из ведущих актрис Театра имени Вахтангова. Снималась в десятках фильмов и сериалов, совмещая комедийные и драматические роли, и известна мощной сценической энергетикой.
Юрий Чурсин (1980). Российский актер театра и кино, сыграл в фильмах «Изображая жертву», «Магнитные бури», «Бонус» и многих сериалах. Отличается необычной внешностью и склонностью к нетривиальному, психологически сложному репертуару.
Максим Дрозд (1968). Российский актер, часто исполняющий роли военных, силовиков и харизматичных антигероев в кино и сериалах. Зрителям знаком по лентам «Спецназ», «Братья по обмену», «Мурка» и многим другим работам.
Джоди Комер (1993). Британская актриса, получившая мировую известность благодаря роли в сериале «Убивая Еву». Обладательница премий «Эмми» и BAFTA, она считается одной из самых ярких актрис своего поколения, успешно работая как в сериалах, так и в большом кино.
