Юридические инструменты решения корпоративных споров, расчет зарплат и лимит выплат при увольнении в 1С:ЗГУ, Большой БухСтрим-2026. Обзор мероприятий с 16 по 31 марта

24 марта. Контроль над бизнесом при владении несколькими партнерами. Как избежать корпоративных конфликтов?
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Корпоративные конфликты.
Владения собственниками «за реестром».
Чем опасно такое владение и возможные последствия.
Механизмы защиты.
Корпоративный договор. Преимущества и недостатки.
Опцион на заключение договора купли-продажи доли. Преимущества и недостатки.
Ответы на вопросы.
26 марта. Семинар 1С:Консалтинг
Время: с 07:00 до 13:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Новосибирск, Крылова, 31, oф. 36.
Стоимость: 3 000 ₽
Заработная плата и трудовые отношения в 2026 году.
НДФЛ и отчетность по налогу.
Актуальные вопросы НДФЛ и страховых взносов.
Пособия по социальному страхованию.
Практические примеры в 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения.
Ответы на вопросы.
