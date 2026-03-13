Юридические инструменты решения корпоративных споров, расчет зарплат и лимит выплат при увольнении в 1С:ЗГУ, Большой БухСтрим-2026. Обзор мероприятий с 16 по 31 марта

Клерк подготовил бесплатную онлайн-конференцию Большой БухСтрим-2026. Регистрируйтесь!

«Клерк» приглашает бухгалтеров, финансовых специалистов и руководителей на бесплатную конференцию ХI Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция «Большой БухСтрим-2026».

✅ Конференция состоится 5 июня, регистрация и участие бесплатное!

Вас ждут выступления 25 спикеров и сразу три потока тем. Мы разберем:

Налоги-2026: контроль ФНС выходит на новый уровень.

Бухучет-2026: как вести учет после налоговой реформы.

Переучет 2026: НДС, АУСН, НДФЛ, отчетность.

E-COMM: маркетплейсы, импорт, сверки.

Реальный сектор: маркировка, производство, проверки.

Присоединяйтесь к «Большому БухСтриму-2026»!

