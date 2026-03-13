КПП БСН моб
Обзоры для бухгалтера
Юридические инструменты решения корпоративных споров, расчет зарплат и лимит выплат при увольнении в 1С:ЗГУ, Большой БухСтрим-2026. Обзор мероприятий с 16 по 31 марта

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь.

24 марта. Контроль над бизнесом при владении несколькими партнерами. Как избежать корпоративных конфликтов?

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Корпоративные конфликты.

  2. Владения собственниками «за реестром».

  3. Чем опасно такое владение и возможные последствия.

  4. Механизмы защиты.

  5. Корпоративный договор. Преимущества и недостатки.

  6. Опцион на заключение договора купли-продажи доли. Преимущества и недостатки.

  7. Ответы на вопросы.

26 марта. Семинар 1С:Консалтинг

Время: с 07:00 до 13:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Новосибирск, Крылова, 31, oф. 36.

Стоимость: 3 000 ₽

Программа:

  1. Заработная плата и трудовые отношения в 2026 году.

  2. НДФЛ и отчетность по налогу.

  3. Актуальные вопросы НДФЛ и страховых взносов.

  4. Пособия по социальному страхованию.

  5. Практические примеры в 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения.

  6. Ответы на вопросы.

Клерк подготовил бесплатную онлайн-конференцию Большой БухСтрим-2026. Регистрируйтесь!

«Клерк» приглашает бухгалтеров, финансовых специалистов и руководителей на бесплатную конференцию ХI Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция «Большой БухСтрим-2026».

✅ Конференция состоится 5 июня, регистрация и участие бесплатное!

Вас ждут выступления 25 спикеров и сразу три потока тем. Мы разберем:

  • Налоги-2026: контроль ФНС выходит на новый уровень.

  • Бухучет-2026: как вести учет после налоговой реформы.

  • Переучет 2026: НДС, АУСН, НДФЛ, отчетность.

  • E-COMM: маркетплейсы, импорт, сверки.

  • Реальный сектор: маркировка, производство, проверки.

Присоединяйтесь к «Большому БухСтриму-2026»!

