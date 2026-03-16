17 марта в мире широко отмечают День святого Патрика, а также Всемирный день социальной работы. В России — День основания Московского княжества, а в православном календаре вспоминают преподобного Герасима Иорданского и других святых.
Какой праздник в России 17 марта
День парламентаризма Республики Адыгея
Региональная памятная дата, приуроченная к дню первого заседания парламента Адыгеи после принятия закона о парламентской системе. Праздник подчеркивает важность представительной власти, роли депутатов в законотворчестве и развитии республики.
День основания Московского княжества (День краеведения)
Памятная дата, связанная с 1263 годом, когда удельное владение Москва выделилось в отдельное княжество. Этот день используют как повод для уроков истории, экскурсий, лекций о становлении московской государственности и роли города в судьбе страны. В музеях и библиотеках проходят краеведческие программы, а школьники участвуют в викторинах и проектах о родном крае.
Международные праздники 17 марта
День святого Патрика
Национальный праздник Ирландии, который давно стал международным: его отмечают по всему миру. Символами дня считаются зеленый цвет, клевер, лепреконы, парады и веселые шествия; люди надевают зеленую одежду, украшают города подсветкой и декорациями. Праздник сочетает религиозную память о святом Патрике, проповеднике христианства в Ирландии, с народным карнавальным весельем.
Отмечается в третий вторник марта и в 2026 году приходится именно на 17 число. Праздник посвящен специалистам, которые помогают людям в трудной жизненной ситуации: социальным работникам, психологам, сотрудникам благотворительных и реабилитационных служб. В этот день говорят о роли социальной помощи в обществе, о поддержке пожилых, инвалидов, семей с детьми, бездомных и других уязвимых групп.
Церковные праздники 17 марта по православному календарю
День памяти преподобного Герасима Иорданского
Преподобный Герасим жил в V веке и прославился как строгий пустынножитель в окрестностях реки Иордан. По преданию, он приручил льва, исцелив его от раны, и лев верно служил монастырю — поэтому на иконах святого часто изображают рядом со львом. Верующие обращаются к Герасиму с молитвами о помощи в борьбе со страстями, о смирении и послушании.
Память мучеников Павла Птолемаидского и Иулиании
Эти святые жили в первые века христианства и приняли мученическую смерть за отказ отречься от веры и принести жертвы языческим богам. Их пример подчеркивает готовность идти до конца в исповедании своих убеждений. В храмах читаются их жития, а верующие молятся о духовной стойкости и верности Христу.
Память преподобного Иакова Постника
Монах‑подвижник, который подвизался в строгом посте и многолетнем уединении, за что получил прозвище Постник. Его житие рассказывает о покаянии после тяжкого падения и о том, как через подвиг и смирение он вернулся к Богу. Святому молятся о покаянии, преодолении греховных привычек и укреплении в добродетели.
Народные праздники и приметы на 17 марта
Герасим Грачевник. В народном календаре 17 марта называют днем Герасима‑грачевника: по поверью, в это время на Русь прилетают грачи. Считалось, что если грач сел на дерево, то скоро растает снег и начнутся настоящие весенние дни. Люди наблюдали за птицами и по их поведению судили о том, какой будет весна.
Увидеть грача на поле или на старом гнезде — к скорой весне: «увидел грача — весну встречай».
Если грачи летят прямо на старые гнезда, весна будет дружной, а паводок пройдет быстро.
Тихий, безветренный день с ярким солнцем на Герасима сулит теплую весну и хороший сенокос.
Кто родился в этот день
Борис Полевой (1908). Советский писатель и журналист, автор повести «Повесть о настоящем человеке» о летчике Алексее Маресьеве. Его книги о войне и людской стойкости стали классикой советской литературы и школьной программы.
Рудольф Нуриев (1938). Советский и мировой артист балета и хореограф, один из величайших танцовщиков XX века. Работал в Мариинском театре, затем на Западе, выступал на ведущих сценах мира и оказал огромное влияние на развитие мужского танца.
Юлия Борисова (1925). Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР, одна из ведущих актрис театра имени Вахтангова. Сыграла множество ярких ролей на сцене и в кино, прославившись благородной внешностью и мощным драматическим талантом.
Аристарх Ливанов (1947). Советский и российский актер, известный по ролям в фильмах и сериалах «Государственная граница», «ТАСС уполномочен заявить», «Марш Турецкого» и множестве других работ. Чаще всего исполнял образы военных, офицеров, людей сильного характера.
Оксана Грищук (1972). Российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира в танцах на льду в паре с Евгением Платовым. Их дуэт считается одним из самых титулованных в истории этого вида спорта.
Лиза Арзамасова (1995). Российская актриса театра и кино, прославившаяся в детстве ролью Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». Сегодня активно снимается в кино, играет в театре и участвует в телевизионных проектах, оставаясь одной из заметных актрис своего поколения.
