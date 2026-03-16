17 марта в мире широко отмечают День святого Патрика, а также Всемирный день социальной работы. В России — День основания Московского княжества, а в православном календаре вспоминают преподобного Герасима Иорданского и других святых.

Памятная дата, связанная с 1263 годом, когда удельное владение Москва выделилось в отдельное княжество. Этот день используют как повод для уроков истории, экскурсий, лекций о становлении московской государственности и роли города в судьбе страны. В музеях и библиотеках проходят краеведческие программы, а школьники участвуют в викторинах и проектах о родном крае.

Отмечается в третий вторник марта и в 2026 году приходится именно на 17 число. Праздник посвящен специалистам, которые помогают людям в трудной жизненной ситуации: социальным работникам, психологам, сотрудникам благотворительных и реабилитационных служб. В этот день говорят о роли социальной помощи в обществе, о поддержке пожилых, инвалидов, семей с детьми, бездомных и других уязвимых групп.

Национальный праздник Ирландии, который давно стал международным: его отмечают по всему миру. Символами дня считаются зеленый цвет, клевер, лепреконы, парады и веселые шествия; люди надевают зеленую одежду, украшают города подсветкой и декорациями. Праздник сочетает религиозную память о святом Патрике, проповеднике христианства в Ирландии, с народным карнавальным весельем.

Церковные праздники 17 марта по православному календарю

День памяти преподобного Герасима Иорданского

Преподобный Герасим жил в V веке и прославился как строгий пустынножитель в окрестностях реки Иордан. По преданию, он приручил льва, исцелив его от раны, и лев верно служил монастырю — поэтому на иконах святого часто изображают рядом со львом. Верующие обращаются к Герасиму с молитвами о помощи в борьбе со страстями, о смирении и послушании.

Память мучеников Павла Птолемаидского и Иулиании

Эти святые жили в первые века христианства и приняли мученическую смерть за отказ отречься от веры и принести жертвы языческим богам. Их пример подчеркивает готовность идти до конца в исповедании своих убеждений. В храмах читаются их жития, а верующие молятся о духовной стойкости и верности Христу.

Память преподобного Иакова Постника