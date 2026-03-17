Утренний бухгалтер № 6085. Блокировка Telegram уже началась

Статьи

— Утренний бухгалтер № 6084. Власти хотят вернуть телефонные будки, но теперь с доступом в интернет

При отключении связи россияне смогут позвонить и подключиться к интернету.

— Можно ли разработать свою форму для графика отпусков и что в нее включать

Работодатели часто используют унифицированную форму Т-7 для графика отпусков. А можно ли разработать свою форму и что в ней нужно указать?

— Как правильно списать дебиторскую задолженность: проводки, документы, разъяснения Минфина

Если вы оплатили поставщику, а товар он вам так и не поставил, или вы отгрузили товар покупателю, но он его так и не оплатил, в учете образуется дебиторская задолженность. Рассказываем, как ее списать.

— Организация на ОСНО вернула аванс покупателю через третье лицо: как учесть в целях НДС

Организация на ОСНО может воспользоваться вычетом НДС при возврате аванса. Как это сделать — рассказываем в статье.

— Кто может в середине года перейти на АУСН

АУСН сейчас стала одной из самых востребованных систем. Но при переходе часто возникает много вопросов: в какой момент можно перейти, когда происходит утрата права.

— Биржи грузоперевозок: топ–10 агрегаторов для поиска груза и транспорта в 2026 году

Рынок грузоперевозок в России уже давно «живет в цифре», где заявку можно закрыть быстрее, чем успеет остыть кофе на заправке. В 2026 году биржи — это не просто лента объявлений, а рабочие экосистемы с рейтингами, проверками, аналитикой ставок и инструментами снижения рисков. Мы собрали топ–10 заметных платформ и разобрали их по практическим критериям: охват, активность, удобство, безопасность и стоимость.

— Как выгодно взять отпуск в мае 2026 года: наглядный пример

Рассказываем, как в мае пойти в отпуск и не потерять в деньгах.

— Как выбрать облигации и не столкнуться с дефолтом: советы эксперта на 2026

С чего начать знакомство с финансовыми инструментами новичкам? Как снизить риски при покупке ценных бумаг? И как грамотно выстраивать инвестиционные стратегии опытным инвесторам в 2026 году? На эти и другие вопросы ответим в статье.

— Как отчитываться по НДС, если вы перешли на АУСН

В январе и феврале ИП был плательщиком НДС, так как превысил лимит по выручке в 2025 году. С марта ИП применяет АУСН. Как отчитаться по НДС и что делать, если в чеках за прошедшие периоды не был выделен НДС?

— Пять причин, по которым банки не хотят вас кредитовать

В последние годы российские банки все чаще отказывают физлицам в кредитовании. Если в конце 2024 года доля таких отказов составляла около 67,5% от поданных заявок, то в январе 2026 года — уже 76,9% по всем видам розничных кредитов, согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

— 17 марта — какой праздник отмечают в России и мире

17 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные праздники и народные приметы связаны с этой датой, кто из известных людей родился 17 марта.

— Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты

Вряд ли искусственный интеллект когда-нибудь заменит хороших бухгалтеров, а вот помочь им в работе может уже сейчас. Расскажем, с какими задачами ИИ может помочь бухгалтеру, даже если он еще продвинутый пользователь. В конце статьи — советы, как извлечь максимум пользы из ИИ и снизить вероятность ошибок.

— Как зарегистрировать дарственную в 2026 году

По договору дарения можно безвозмездно передать недвижимость. Рассказываем, как зарегистрировать дарственную в 2026 году.