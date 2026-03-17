18 марта в России отмечают День воссоединения Крыма с Россией и День выхода человека в открытый космос. В мире эту дату связывают с Днем Парижской Коммуны и Днем пролетариата. По православному календарю празднуют обретение мощей благоверных князей Феодора Смоленского и его сыновей Давида и Константина, а народный календарь знает день Конона Огородника, с которого начинают подготовку к посевной.

Памятная дата, посвященная полету советского космонавта Алексея Леонова, который 18 марта 1965 года первым в истории вышел в открытое космическое пространство. Его выход продолжался чуть более 12 минут и стал важнейшим шагом в освоении космоса, доказав, что человек может работать вне корабля. В этот день рассказывают о Леонове, ранних космических программах, проводят тематические уроки, лекции и мероприятия в планетариях и музеях космонавтики.

Государственный праздник, установленный в память о подписании 18 марта 2014 года договора о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Дата закреплена федеральным законом и особенно широко отмечается в Крыму и Севастополе, где это выходной день.

Помимо российского статуса памятной даты, событие с участием Алексея Леонова имеет и мировой резонанс: в космическом сообществе его рассматривают как важный этап в истории пилотируемой космонавтики. Зарубежные СМИ и профильные организации нередко вспоминают об этом достижении, сравнивая его с другими ключевыми вехами космической гонки.

В ряде стран и общественных организаций эта дата рассматривается как общий день памяти и солидарности трудящихся, связанный с Парижской Коммуной и рабочими выступлениями XIX–XX веков. Его используют как повод напомнить о трудовых правах, защите работников, профсоюзном движении и проблемах неравенства.

Праздник, который отмечают левые и рабочие движения разных стран в память о революционных событиях 18 марта 1871 года в Париже. Тогда власть в городе перешла к коммунаррам — первому рабочему правительству, просуществовавшему 72 дня и ставшему символом борьбы за права трудящихся.

Церковные праздники 18 марта по православному календарю

18 марта в православном календаре:

Празднование в честь обретения мощей благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев

Благоверный князь Феодор Ростиславич Черный, Смоленский и Ярославский, и его сыновья Давид и Константин прославились как правители, сочетавшие воинскую доблесть с христианским смирением. После их смерти на могилах начали происходить чудеса, и со временем мощи были торжественно обретены и перенесены в храм, что стало поводом для установления особого празднования. Верующие обращаются к Ярославским чудотворцам с молитвами о защите семьи, мире в доме и благополучии города.

День памяти преподобномученика Адриана Пошехонского

Адриан был игуменом Пошехонского монастыря близ Ярославля и прославился строгой духовной жизнью и заботой о братии. В Смутное время монастырь подвергся разорению, а сам игумен принял мученическую смерть от разбойников, оставшись верным своему служению. К преподобномученику Адриану верующие обращаются за помощью в бедах, при нападениях злых людей и в трудные времена.

День памяти мученика Конона Исаврийского