18 марта в России отмечают День воссоединения Крыма с Россией и День выхода человека в открытый космос. В мире эту дату связывают с Днем Парижской Коммуны и Днем пролетариата. По православному календарю празднуют обретение мощей благоверных князей Феодора Смоленского и его сыновей Давида и Константина, а народный календарь знает день Конона Огородника, с которого начинают подготовку к посевной.
Какой праздник в России 18 марта
В России отмечают такие даты:
День воссоединения Крыма с Россией
Государственный праздник, установленный в память о подписании 18 марта 2014 года договора о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Дата закреплена федеральным законом и особенно широко отмечается в Крыму и Севастополе, где это выходной день.
День выхода человека в открытый космос
Памятная дата, посвященная полету советского космонавта Алексея Леонова, который 18 марта 1965 года первым в истории вышел в открытое космическое пространство. Его выход продолжался чуть более 12 минут и стал важнейшим шагом в освоении космоса, доказав, что человек может работать вне корабля. В этот день рассказывают о Леонове, ранних космических программах, проводят тематические уроки, лекции и мероприятия в планетариях и музеях космонавтики.
Международные праздники 18 марта
В мире 18 марта отмечают:
День Парижской Коммуны
Праздник, который отмечают левые и рабочие движения разных стран в память о революционных событиях 18 марта 1871 года в Париже. Тогда власть в городе перешла к коммунаррам — первому рабочему правительству, просуществовавшему 72 дня и ставшему символом борьбы за права трудящихся.
День пролетариата
В ряде стран и общественных организаций эта дата рассматривается как общий день памяти и солидарности трудящихся, связанный с Парижской Коммуной и рабочими выступлениями XIX–XX веков. Его используют как повод напомнить о трудовых правах, защите работников, профсоюзном движении и проблемах неравенства.
День выхода человека в открытый космос
Помимо российского статуса памятной даты, событие с участием Алексея Леонова имеет и мировой резонанс: в космическом сообществе его рассматривают как важный этап в истории пилотируемой космонавтики. Зарубежные СМИ и профильные организации нередко вспоминают об этом достижении, сравнивая его с другими ключевыми вехами космической гонки.
Церковные праздники 18 марта по православному календарю
18 марта в православном календаре:
Празднование в честь обретения мощей благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев
Благоверный князь Феодор Ростиславич Черный, Смоленский и Ярославский, и его сыновья Давид и Константин прославились как правители, сочетавшие воинскую доблесть с христианским смирением. После их смерти на могилах начали происходить чудеса, и со временем мощи были торжественно обретены и перенесены в храм, что стало поводом для установления особого празднования. Верующие обращаются к Ярославским чудотворцам с молитвами о защите семьи, мире в доме и благополучии города.
День памяти преподобномученика Адриана Пошехонского
Адриан был игуменом Пошехонского монастыря близ Ярославля и прославился строгой духовной жизнью и заботой о братии. В Смутное время монастырь подвергся разорению, а сам игумен принял мученическую смерть от разбойников, оставшись верным своему служению. К преподобномученику Адриану верующие обращаются за помощью в бедах, при нападениях злых людей и в трудные времена.
День памяти мученика Конона Исаврийского
Святой Конон жил в III веке, был простым земледельцем и славился своей праведностью и благочестием. За исповедание христианской веры он подвергся жестоким истязаниям, но не отрекся от Христа и был казнен, став мучеником. Его житие напоминает о том, что святость возможна и в простой, трудовой жизни, а не только в монашестве.
Народные праздники и приметы на 18 марта
С этой датой связаны несколько народных примет:
Конон Огородник. В народном календаре 18 марта посвящали мученику Конону, которого прозвали Огородником, потому что по преданию он занимался возделыванием земли. На Руси в этот день было принято замачивать семена овощей для последующей высадки, перебирали запасенные семена, отбрасывая пустые и поврежденные. С 18 марта начинали планировать, как копать огород, удобрять грядки и распределять культуры — считалось, что вовремя начатая подготовка принесет хороший урожай.
Если на Конона теплый день и солнечно, год будет урожайным, особенно на овощи.
Холодный ветер и снегопад сулят позднюю весну и возможные заморозки во время посевов.
Если в этот день приступить к работе с семенами и землей, посевы будут дружными и дадут богатый урожай.
Кто родился в этот день
18 марта родились многие известные люди:
Николай Римский‑Корсаков (1844). Русский композитор, дирижер, педагог, один из крупнейших представителей сообщества композиторов «Могучая кучка». Автор опер «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок», симфонических сюит и многочисленных оркестровок, оказавших огромное влияние на русскую и мировую музыку.
Николай Бердяев (1874). Русский религиозный философ, мыслитель‑экзистенциалист, автор работ о свободе, личности, смысле истории и духовных основах общества. Значительную часть жизни провел в эмиграции, его книги широко цитируются и сегодня в философских и богословских дискуссиях.
Люк Бессон (1959). Французский кинорежиссер, сценарист и продюсер, автор фильмов «Пятый элемент», «Леон», «Такси» и других известных картин. Его стиль объединяет зрелищность, динамику и запоминающихся персонажей, а многие работы стали культовыми.
Адам Левин (1979). Американский певец, автор песен и актер, фронтмен группы Maroon 5. Обладатель премий «Грэмми», известен хитами «This Love», «She Will Be Loved», «Sugar» и участием в телешоу как наставник молодых исполнителей.
Алексей Ягудин (1980). Российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года, многократный чемпион мира и Европы в мужском одиночном катании. Известен яркими, эмоциональными программами, сложным техническим набором и харизмой на льду; после завершения спортивной карьеры выступает в шоу и работает на телевидении.
Комментарии1
чудесно, с удовольствием бы отдохнула
пора начинать😀