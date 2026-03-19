Что нужно знать ИП на НПД

Как пробивать чеки
ИП должен выдавать заказчику отдельные чеки на каждую оплату. Если расчет происходит один раз в месяц, то выдают один чек. А если несколько — то чек выдают по каждой оплате.
В чеках лучше не указывать обобщенную формулировку вроде «Бухгалтерские услуги» — лучше детализировать запись, например «Подготовка годовой бухгалтерской отчетности по договору от 15.12.2025 № 3».
Что привлекает внимание ФНС
Закрывающим документом при оказании услуг служит акт приемки. В нем подробно указывают виды выполненных услуг. Желательно, чтобы они не были идентичными каждый месяц, иначе это может привлечь дополнительное внимание со стороны ФНС.
Повышенных требований к ИП на НПД нет: налоговая оценивает сотрудничество с ними так же, как и с физлицами на НПД. Среди факторов риска — работа с одним заказчиком более трех месяцев, ежемесячное получение одинаковой суммы и тот факт, что самозанятый получает большую часть дохода от одного заказчика.
