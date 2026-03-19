Что нужно знать ИП на НПД

Как пробивать чеки

ИП должен выдавать заказчику отдельные чеки на каждую оплату. Если расчет происходит один раз в месяц, то выдают один чек. А если несколько — то чек выдают по каждой оплате.

В чеках лучше не указывать обобщенную формулировку вроде «Бухгалтерские услуги» — лучше детализировать запись, например «Подготовка годовой бухгалтерской отчетности по договору от 15.12.2025 № 3».