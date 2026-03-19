Международные праздники 20 марта

День Земли

Один из Дней Земли отмечается 20 марта, в день весеннего равноденствия, по инициативе экологов и при поддержке международных организаций. У этого варианта праздника миротворческая и гуманистическая направленность: проводятся акции за сохранение мира и природы, образовательные мероприятия о хрупкости планеты и ответственности людей за ее будущее.

Международный день счастья

Международный день счастья учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Бутана, который сделал идеей национального развития показатель «валового национального счастья». 20 марта во многих странах устраивают кампании и флешмобы, посвященные благополучию, психическому здоровью, поддержанию социальных связей и поиску баланса между работой и личной жизнью.

