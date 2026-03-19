20 марта в России и мире отмечают День весеннего равноденствия, День Земли, Международный день счастья и праздник оленеводов «Тэрыб кор». В православном календаре 20 марта чтут священномучеников херсонесских, преподобного Емилиана Италийского, мученицу Фотину (Светлану), святителя Павла исповедника и других святых, а в народной традиции этот день известен как Павел Капельник и Комоедица.
Какой праздник в России 20 марта
В России сегодня отмечают такие даты:
День весеннего равноденствия
День весеннего равноденствия — астрономическая точка, когда продолжительность дня и ночи практически равна, символизирующая начало астрономической весны. В России его сопровождают лекции, просветительские мероприятия, наблюдения за небом и народные гулянья, посвященные обновлению природы и переходу от зимы к теплу.
Праздник оленеводов «Тэрыб кор», День работников тундры
Праздник оленеводов «Тэрыб кор» отмечают в северных регионах России как день людей, чья жизнь связана с тундрой и оленеводством. Он подчеркивает значение традиционного уклада коренных народов Севера: проходят соревнования на оленьих упряжках, национальные игры, концерты и ярмарки, где представляют ремесла и кухню.
День ассенизатора
Неофициальный профессиональный праздник работников, обслуживающих канализацию, вывоз и переработку жидких бытовых отходов. Дата напоминает о важности этой незаметной, но необходимой для комфортной городской жизни профессии и служит поводом для поздравлений и поощрения специалистов коммунальных служб.
Международные праздники 20 марта
В мире 20 марта отмечают:
День Земли
Один из Дней Земли отмечается 20 марта, в день весеннего равноденствия, по инициативе экологов и при поддержке международных организаций. У этого варианта праздника миротворческая и гуманистическая направленность: проводятся акции за сохранение мира и природы, образовательные мероприятия о хрупкости планеты и ответственности людей за ее будущее.
Международный день счастья
Международный день счастья учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Бутана, который сделал идеей национального развития показатель «валового национального счастья». 20 марта во многих странах устраивают кампании и флешмобы, посвященные благополучию, психическому здоровью, поддержанию социальных связей и поиску баланса между работой и личной жизнью.
Международный день французского языка в ООН
20 марта в системе ООН считается Международным днем французского языка, приуроченным к созданию Международной организации франкофонии. В этот день проходят тематические конференции, литературные вечера, показы фильмов, уроки и акции, популяризирующие французский язык и культуру в разных странах.
Международный день без мяса
Неформальный Международный день без мяса призывает хотя бы на один день отказаться от мясных продуктов в пользу растительного рациона. Праздник поддерживают защитники животных и экологи: проводятся просветительские кампании о влиянии мясной промышленности на климат, здоровье и ресурсы, а также дегустации вегетарианских и веганских блюд.
Церковные праздники 20 марта по православному календарю
Сегодня в православном календаре:
Память священномучеников херсонесских
Русская православная церковь 20 марта почитает священномучеников Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора, проповедовавших христианство в Херсонесе и окрестностях. Они пострадали за веру от гонителей, а верующие обращаются к ним с молитвами о стойкости в испытаниях, укреплении в вере и защите от врагов.
Память преподобного Емилиана Италийского
Преподобный Емилиан Италийский известен как монах-аскет, прославившийся строгой подвижнической жизнью и духовным наставничеством. В этот день верующие вспоминают его пример смирения и терпения, просят помощи в борьбе с житейскими страстями и укрепления в молитве.
Память святой мученицы Фотины (Светланы)
Мученица Фотина, в русской традиции часто именуемая Светланой, связана с образом Самарянки, уверовавшей во Христа и пострадавшей за свою веру. К ней обращаются с молитвами о просветлении души, укреплении духовного зрения и избавлении от внутренней тьмы.
Память святителя Павла исповедника, епископа Прусиадского
Святитель Павел исповедник, епископ Прусиадский, почитается как защитник православного учения, перенесший гонения во времена вероисповедческих споров. Его называют примером исповедничества: он отстаивал истину, несмотря на давление властей и угрозы, поэтому к нему обращаются с просьбами о мужестве в трудных обстоятельствах.
Народные праздники и приметы на 20 марта
С 20 марта связаны несколько народных примет:
В народном календаре дата известна как Павел Капельник — день, когда с крыш активно стекает талая вода и усиливается капель.
Считалось, что шумная капель и бурное таяние снега обещают богатый урожай, скорое наступление устойчивой весны и хорошее лето.
Верили, что погода в этот день может подсказать, каким будет сезон: мороз сулит затяжную весну, теплая погода — скорый конец холодам, громкая капель — обилие хлеба, дождь — урожай ягод, а туман утром предвещает влажное лето.
Появление жаворонков и других перелетных птиц воспринимали как знак, что весна окончательно вступила в свои права.
Славянский праздник весеннего пробуждения Комоедица. Комоедица — древний славянский праздник пробуждения медведя и встречи весны, традиционно приходящийся на период около весеннего равноденствия. По обычаям готовили особые лепешки или блины — «комы», их оставляли в лесу как угощение медведю, устраивали веселые гулянья, обряды очищения и обновления, а также старались не ссориться и не лениться.
С Комоедицей связывали обряды очищения и обновления: люди старались не ссориться, не лениться и не нарушать традиции, чтобы не навлечь беду.
Хорошим знаком считалось заняться уборкой, работами по дому и подготовкой к новому сезону, а также по возможности помочь нуждающимся или накормить птиц.
Кто родился в этот день
20 марта родились многие известные люди:
Овидий (43 до н. э.) — древнеримский поэт, автор «Метаморфоз» и других произведений, оказавших большое влияние на европейскую литературу.
Генрик Ибсен (1828) — норвежский драматург, один из ключевых авторов мировой сцены, создатель пьес «Кукольный дом», «Пер Гюнт» и ряда других классических произведений.
Вера Панова (1905) — советская писательница и драматург, автор произведений о войне и послевоенной жизни, лауреат Сталинской премии.
Святослав Рихтер (1915) — советский и российский пианист, один из самых признанных музыкантов XX века, известный широким репертуаром и глубокой интерпретацией классики.
Екатерина Стриженова (1968) — российская телеведущая и актриса, известная многолетней работой на федеральном телевидении и участием в популярных телепроектах.
Комментарии1
Дополнение: День мартовских зайцев, Всемирный день воробья, Всемирный день лягушки, Международный день астрологии, Всемирный день рассказывания историй (надо же как совпало с днём астрологии! а может и не совпало, а изначально так задумано?), Всемирный день театра для детей и молодёжи.
Дополнительно к религиозным праздникам хочется упомянуть про то, что сегодня с вечера и завтра будут отмечать Ураза-Байрам. Если так настойчиво пишете про церковные праздники, то не грех рассказать про праздники других религий, а не только православные.