РКН против Telegram, «Кузнечик» против 5G, ИИ-дроны против сорняков: российский IT-дайджест #29

Telegram, РКН и слухи о мощностях

ТСПУ (Технические средства противодействия угрозам) РКН перегружены: они не справляются с фильтрацией всего трафика и иногда случайно уходят в режим обхода, в котором «заблокированные» ресурсы внезапно начинают открываться. Источники на рынке намекают, что реальные мощности и запас по производительности сильно уступают амбициям, а MTProto‑прокси Telegram сильно забивают DPI. Роскомнадзор отрицает существование технических проблем.

Пользователи уже задаются вопросом: куда бежать, если очередная волна блокировок станет успешнее предыдущих, а использовать VPN или переходить в MAX не хочется. Провайдерам же остается лавировать между требованиями регулятора и технической реальностью, где любые новые ограничения со специальной инфраструктурой для их реализации лягут на плечи пользователей.

Пока фронт блокировок шатает DPI, на рынке железа все гораздо понятнее.