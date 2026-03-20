РКН против Telegram, «Кузнечик» против 5G, ИИ-дроны против сорняков: российский IT-дайджест #29

РКН
снова блочит Telegram, 5G загоняют под «Кузнечик», ИИ запрещают манипулировать людьми и дают уничтожать сорняки, а суперкомпьютеры кормят льготным электричеством. Все это — в российском IT‑дайджесте №29.
Telegram, РКН и слухи о мощностях
ТСПУ (Технические средства противодействия угрозам) РКН перегружены: они не справляются с фильтрацией всего трафика и иногда случайно уходят в режим обхода, в котором «заблокированные» ресурсы внезапно начинают открываться. Источники на рынке намекают, что реальные мощности и запас по производительности сильно уступают амбициям, а MTProto‑прокси Telegram сильно забивают DPI. Роскомнадзор отрицает существование технических проблем.
Пользователи уже задаются вопросом: куда бежать, если очередная волна блокировок станет успешнее предыдущих, а использовать VPN или переходить в MAX не хочется. Провайдерам же остается лавировать между требованиями регулятора и технической реальностью, где любые новые ограничения со специальной инфраструктурой для их реализации лягут на плечи пользователей.
Пока фронт блокировок шатает DPI, на рынке железа все гораздо понятнее.
Российские комплектующие в топе продаж
М.Видео заявляет, что в 2025 году рынок настольных ПК по штукам возглавили российские бренды iRU и ARDOR Gaming вместе с ноунейм сборками, к которым примкнула MSI. Средний чек держится около 49 тыс. рублей, а 95% продаж — это неигровые машины «на каждый день».
Массовый рынок живет на недорогих конфигурациях, где важнее цена и гарантия, чем уровень графики. При росте стоимости и проблем с поставками комплектующих, ситуация в 2026 будет все больше склоняться в сторону удешевления сборок и замещения дорогих комплектующих более дешевыми аналогами.
«Кузнечик» ест 5G на иностранных смартфонах
Минцифры предлагает обязать операторов 5G использовать отечественный алгоритм шифрования NEA 7 («Кузнечик»), разрешив международные стандарты вроде AES и ZUC лишь до 2032 года. Иностранные смартфоны такие алгоритмы не поддерживают, а собственных массовых 5G‑чипсетов пока нет.
Если требования оставят жесткими, российский 5G рискует стартовать на узком парке устройств, доступных только энтузиастам и корпоративным пилотам. Вендоры вряд ли побегут дорабатывать прошивки ради одного рынка, поэтому пользователям, возможно, придется выбирать не между моделями смартфонов, а между 5G и привычным брендом.
НейроПогода
В «Яндекс Погоде» запустили чат «Погода AI» на базе Alice AI, который анализирует более 100 метеопараметров и архив за 86 лет, чтобы давать персональные советы — как одеться, куда поехать, чем заняться в плохую погоду.
Чат доступен в приложении и на сайте, подключен к бэкенду сервиса по MCP и видит больше данных, чем обычный пользователь.
Но чем умнее сервисы, тем больше к ним вопросов у законодателей.
Закон об ИИ: борьба с манипуляциями и тонкости формулировок
Минцифры подготовило законопроект, который запрещает использование ИИ для манипулирования людьми и эксплуатации их уязвимостей, включая доведение до самоубийства через чат‑ботов и фейковые «цифровые двойники» близких. Разработчиков и операторов обяжут предупреждать о недопустимых сценариях и внедрять защитные механизмы, а регуляторы обсуждают расширенный набор ограничений для платформ.
При буквальном прочтении под критерии манипуляции подпадают и рекомендательные сервисы, и значительная часть таргетированной рекламы. Ответственность разработчиков за действия третьих лиц может конфликтовать с уже существующими нормами УК и КоАП, поэтому бизнесу придется внимательно следить за редакциями и обеспечивать юристам работу «по разграничению» маркетинга и возможных манипуляции.
Параллельно с этим государство решает более приземленный вопрос: где взять электричество для всего этого ИИ.
Спецэнерго‑зоны для ЦОДов и суперкомпьютеров
Правительство продвигает законопроект, вводящий специальные энергетические зоны для приоритетных ЦОДов и суперкомпьютеров с льготными тарифами, ускоренным подключением к сетям и возможностью бюджетной поддержки. Перечень таких объектов будет утверждаться отдельно, чтобы концентрировать мощность там, где её будут использовать для ИИ и высокопроизводительных вычислений.
Крупным игрокам создают «энерго‑оазисы», где можно планировать мегаваттные нагрузки под обучение моделей и работу дата‑центров. Мелким и средним провайдерам придется либо выстраивать партнерства с такими центрами, либо мириться с более дорогой и менее предсказуемой энергетикой.
Чтобы эти зоны вобще появились, утверждена и отдельная дорожная карта.
Дорожная карта по суперкомпьютерам и ИИ
Распоряжением правительства №482‑р утверждена «дорожная карта» развития суперкомпьютерной инфраструктуры, алгоритмов ИИ и грид‑технологий. Документ предусматривает создание сети центров коллективного пользования, правил доступа для науки и промышленности и развитие Национальной исследовательской компьютерной сети нового поколения.
Если суперкомпьютеры все еще звучат абстрактно, вот очень практичный кейс ИИ в поле. Буквально.
Дроны против сорняков
«Лаборатория будущего», «Грамотека» и МФТИ делают дрон, который сначала обучат находить сорняки по аэрофото, а с 2027 года он должен будет сразу обнаруживать и точечно обрабатывать их опрыскиванием. Испытания стартуют в конце марта на полях Ставропольского агроуниверситета. Текущие мощности позволяют выпускать до 150 аппаратов в месяц.
Для агросектора это переход к экономии на химикатах и более точной обработке, что снижает нагрузку и на почву, и на кошелек. Для человечества — повод чуть сильнее опасаться восстания машин.
А в городских сетях тем временем пытаются навести порядок в еще одном энергоемком увлечении — майнинге.
Нелегальный майнинг
Комитет Госдумы по энергетике поддержал законопроект, вводящий административные штрафы за нелегальный майнинг цифровой валюты: до 150 тыс. рублей для граждан и до 2 млн. для компаний за майнинг в запрещенных регионах, с ростом до 10 млн. при повторных нарушениях для юрлиц. Отдельно штрафуют за скрытие информации от ФНС, майнинг без регистрации и превышение согласованных лимитов потребления.
Документ также предполагает меры вроде дисквалификации ответственных лиц и приостановки деятельности до 90 дней, а эксперты предлагают прямо прописать запрет на майнинг в сертифицированных ЦОДах из официального реестра. В итоге нелегальный майнинг превращается в дорогое удовольствие, а тем, кто рассчитывал спрятать ферму в кладовке, лучше заранее подумать о легализации или смене хобби.
Возвращение КРИ: точка сборки отечественного геймдева
Организаторы «Игропрома» объявили о возрождении Конференции разработчиков компьютерных игр (КРИ): первая обновленная конференция пройдет 13 июня 2026 года на площадке РТУ МИРЭА. В программе заявлены лекции, панели и питч‑сессии для разработчиков, издателей и технологических партнеров.
КРИ традиционно была ключевым местом нетворкинга для российского геймдева, и ее возврат должен частично заменить ушедшие зарубежные B2B‑ивенты. Для студий это шанс найти партнеров и команду внутри страны, а для отрасли — восстановить регулярную профессиональную повестку не только в онлайне.
Россия в прицеле хакеров: тройка фаворитов
Positive Technologies сообщает, что Россия вошла в тройку самых атакуемых стран мира, рядом — США и Великобритания. В 2024 году число атак на российские организации выросло, под ударом прежде всего госорганы, промышленность и финсектор, а основными векторами остаются фишинг и взлом веб‑приложений через уязвимости.
Под удар попадают все: атакуют и крупные корпорации, и региональные компании, и даже небольшие сервисы. На практике это увеличивает инвестиции в базовую кибергигиену, аудит инфраструктуры и адекватный SOC, иначе роль добровольного учебного полигона для злоумышленников обеспечена.
