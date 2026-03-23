НДС
Организация ремонтирует объект культурного наследия: освобождаются ли работы от НДС

ИП заключил договор на ремонт объекта, который относится к культурному наследию. Как подтвердить освобождение от НДС, если предприниматель — субподрядчик?

Освобождаются ли ремонтные работы от НДС

По пп. 15 п. 2 ст. 149 НК работы по сохранению объектов культурного наследия освобождаются от НДС. К ним относят:

  • консервационные;

  • противоаварийные;

  • ремонтные;

  • реставрационные работы.

Но применять освобождение можно, только если объект включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия или признан выявленным объектом культурного наследия.

Льготу могут применять как подрядчики, так и субподрядчики, но при наличии документов.

Какими документами подтверждать льготу

Чтобы подтвердить льготу нужны следующие документы:

  • копии договоров на выполнение работ;

  • разрешение на проведение работ от уполномоченного органа;

  • справка о том, что объект входит в единый реестр или относится к выявленным объектам культурного наследия;

  • лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

Эти документы одинаковые для всех исполнителей. Для получения льготы у каждого подрядчика должны быть указанные документы.

Для получения разрешения субподрядчику необходимо предоставить в уполномоченный орган заявление о выдаче лицензии и копию договора на выполнение работ согласно Регламенту (утв. приказом Минкульта от 30.07.2012 № 811). Другие документы предоставляет подрядчик.

