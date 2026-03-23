Организация ремонтирует объект культурного наследия: освобождаются ли работы от НДС

Освобождаются ли ремонтные работы от НДС
По пп. 15 п. 2 ст. 149 НК работы по сохранению объектов культурного наследия освобождаются от НДС. К ним относят:
консервационные;
противоаварийные;
ремонтные;
реставрационные работы.
Но применять освобождение можно, только если объект включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия или признан выявленным объектом культурного наследия.
Льготу могут применять как подрядчики, так и субподрядчики, но при наличии документов.
Какими документами подтверждать льготу
Чтобы подтвердить льготу нужны следующие документы:
копии договоров на выполнение работ;
разрешение на проведение работ от уполномоченного органа;
справка о том, что объект входит в единый реестр или относится к выявленным объектам культурного наследия;
лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.
Эти документы одинаковые для всех исполнителей. Для получения льготы у каждого подрядчика должны быть указанные документы.
Для получения разрешения субподрядчику необходимо предоставить в уполномоченный орган заявление о выдаче лицензии и копию договора на выполнение работ согласно Регламенту (утв. приказом Минкульта от 30.07.2012 № 811). Другие документы предоставляет подрядчик.
