Организация ремонтирует объект культурного наследия: освобождаются ли работы от НДС

Освобождаются ли ремонтные работы от НДС

По пп. 15 п. 2 ст. 149 НК работы по сохранению объектов культурного наследия освобождаются от НДС. К ним относят:

консервационные;

противоаварийные;

ремонтные;

реставрационные работы.

Но применять освобождение можно, только если объект включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия или признан выявленным объектом культурного наследия.

Льготу могут применять как подрядчики, так и субподрядчики, но при наличии документов.