Организация экспортирует товар в Казахстан через иностранного ИП: что с налогами

Организация пользуется транспортными услугами казахстанского ИП. Нужно ли уплачивать НДС и что делать с НДФЛ?

Что будет с НДС

Если транспортные услуги оказывает перевозчик из Казахстана, то местом реализации услуг в целях НДС признают Казахстан.

Обязанностей по НДС у российской компании не возникает. А налог уплачивает перевозчик в Казахстане в соответствии с их законодательством по п. 28 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС от 29.05.2014 № 18.

Исчислять налоги и сдавать всю отчетность по ВЭД, научим на онлайн-курсе «ВЭД: учет и налогообложение». Вы получите знания и навыки проведения экспортных и импортных операций без таможенных штрафов и валютных рисков.

Цена курса со скидкой 74%: 4 900 рублей вместо 18 990 рублей. Срок акции ограничен.

Что будет с НДФЛ

Казахстанский ИП для российских компаний будет просто физическим лицом согласно письму Минфина от 25.05.2022 № 03-08-05/48665.

Нерезиденты уплачивают НДФЛ только если доход получен от источников РФ по ст. 209 НК. По пп. 8 п. 1 ст. 208 НК доходы от использования транспортных средств по перевозкам в РФ относятся к доходам от источников в РФ.

Однако в п. 1 ст. 7 НК указано, что если международным договором РФ установлены отличные от НК правила, то применяют правила международных договоров.

Между РФ и Казахстаном действует Конвенция от 18.10.1996. Она распространяется и на подоходный налог с юрдических и физических лиц, а также на российский НДФЛ.

В ст. 8 Конвенции прибыль резидента Казахстана от эксплуатации транспорта в международной перевозке облагается налогом только в этом государстве.

Резидентом признают любое физическое или юридическое лицо (и иные объединения лиц), которое подлежит налогообложению на основании:

  • местожительства;

  • постоянного местопребывания;

  • места управления, регистрации или создания или другого критерия.

Доходы казахстанского ИП не облагаются НДФЛ при условии подтверждения статуса резидента согласно п. 6 ст. 232 НК.

