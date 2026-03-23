Организация экспортирует товар в Казахстан через иностранного ИП: что с налогами

Что будет с НДС
Если транспортные услуги оказывает перевозчик из Казахстана, то местом реализации услуг в целях НДС признают Казахстан.
Обязанностей по НДС у российской компании не возникает. А налог уплачивает перевозчик в Казахстане в соответствии с их законодательством по п. 28 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС от 29.05.2014 № 18.
Что будет с НДФЛ
Казахстанский ИП для российских компаний будет просто физическим лицом согласно письму Минфина от 25.05.2022 № 03-08-05/48665.
Нерезиденты уплачивают НДФЛ только если доход получен от источников РФ по ст. 209 НК. По пп. 8 п. 1 ст. 208 НК доходы от использования транспортных средств по перевозкам в РФ относятся к доходам от источников в РФ.
Однако в п. 1 ст. 7 НК указано, что если международным договором РФ установлены отличные от НК правила, то применяют правила международных договоров.
Между РФ и Казахстаном действует Конвенция от 18.10.1996. Она распространяется и на подоходный налог с юрдических и физических лиц, а также на российский НДФЛ.
В ст. 8 Конвенции прибыль резидента Казахстана от эксплуатации транспорта в международной перевозке облагается налогом только в этом государстве.
Резидентом признают любое физическое или юридическое лицо (и иные объединения лиц), которое подлежит налогообложению на основании:
местожительства;
постоянного местопребывания;
места управления, регистрации или создания или другого критерия.
Доходы казахстанского ИП не облагаются НДФЛ при условии подтверждения статуса резидента согласно п. 6 ст. 232 НК.
