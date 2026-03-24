Нужно ли расшифровывать строки в бухгалтерском балансе

Когда нужно делать расшифровку строк

Информация в бухгалтерской отчетности должна быть сопоставима — это одно из требований для признания достоверности по пп. «г» п. 69 ФСБУ 4/2023.

Если в прошлых балансах есть расшифровка строк, то и в текущем стоит ее сделать. Однако по п. 10 ФСБУ 4/2023 расшифровка требуется при существенности показателей.

Если искажение или пропуск информации может оказать влияние на экономические решения (которые принимают на основе отчетности), то она считается существенной. Это организация должна определить самостоятельно.

1С по умолчанию предлагает пояснения в табличном формате. Но организация может ограничиться. только текстовыми пояснениями.