Нужно ли расшифровывать строки в бухгалтерском балансе

Когда нужно делать расшифровку строк
Информация в бухгалтерской отчетности должна быть сопоставима — это одно из требований для признания достоверности по пп. «г» п. 69 ФСБУ 4/2023.
Если в прошлых балансах есть расшифровка строк, то и в текущем стоит ее сделать. Однако по п. 10 ФСБУ 4/2023 расшифровка требуется при существенности показателей.
Если искажение или пропуск информации может оказать влияние на экономические решения (которые принимают на основе отчетности), то она считается существенной. Это организация должна определить самостоятельно.
1С по умолчанию предлагает пояснения в табличном формате. Но организация может ограничиться. только текстовыми пояснениями.
Научитесь вести учет по правилам ФСБУ и ПБУ на онлайн-курсе Стандарты бухгалтерского учета-2026: девять ФСБУ. На курсе вы получите практические знания по 9 ФСБУ, которые можно будет сразу применять в работе. Мы добавили в курс уроки по новому ФСБУ «Доходы».
Цена
курса
со скидкой 61%: 4 899 рублей вместо
12 700 рублей. Срок
акции ограничен.
Что указывать в пояснениях
В текстовых пояснениях приводят:
Общую информацию — основные виды деятельности, структуру уставного капитала и дату регистрации (если она была в отчетном периоде).
Учетную политику — указывают, что бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами. Если организация имеет право на упрощенный бухгалтерский учет и может не применять положения стандартов, нужно указать вид упрощений.
Если организация использовала собственные способы в отношении активов, обязательств, доходов и расходов, нужно это указать.
При изменении учетной политики необходимо отразить в пояснениях причины и возникшие корректировки.
