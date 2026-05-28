Северные и районные на двойной оклад моряков: как считать оплату за работу в зоне военных действий

На форуме Клерка обсудили ситуацию: моряк работает в северном регионе, судно заходит в зону военных действий, за этот период оплата производится в двойном размере. Но работодатель начисляет северную надбавку и районный коэффициент только на обычный должностной оклад. Возникает вопрос: правильно ли это?

В чем спор

Работнику установлен должностной оклад. За период нахождения судна в зоне военных действий ему положена оплата в двойном размере. При этом северные и районные работодатель начисляет не на всю сумму двойной оплаты, а только на обычный оклад.

Разница в начислениях может быть существенной. Поэтому бухгалтеру важно понять, что именно представляет собой двойная оплата: часть заработной платы или отдельная компенсационная выплата, на которую северные и районные не начисляются.

Что говорит Трудовой кодекс

По статье 129 ТК РФ заработная плата включает вознаграждение за труд, компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты.

Для работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях применяется специальный порядок. По статье 315 ТК РФ оплата труда производится с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате.

Статья 317 ТК РФ отдельно закрепляет право на процентную надбавку к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

То есть районный коэффициент и северная надбавка применяются не просто к «голому» окладу, а к заработной плате.

На какие выплаты начисляются северные и районные

Общий подход такой: районный коэффициент и северная надбавка начисляются на выплаты, которые входят в систему оплаты труда.

Это может быть оклад, тарифная ставка, доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, если они предусмотрены трудовым договором, коллективным договором, положением об оплате труда или иным локальным актом работодателя.

Но если выплата не входит в систему оплаты труда, подход может быть другим. Например, северные и районные обычно не начисляют на материальную помощь, компенсацию расходов, социальные выплаты и иные суммы, которые не являются оплатой за труд.

Поэтому главный вопрос в такой ситуации — не как называется выплата, а за что она установлена и как оформлена в документах.

Двойной оклад за зону военных действий: зарплата или компенсация

Если в документах работодателя написано, что за период нахождения судна в зоне военных действий работнику производится повышенная оплата труда, такая выплата выглядит как часть заработной платы.

В этом случае начислять районный коэффициент и северную надбавку только на обычный оклад рискованно. Если двойной оклад — это оплата труда за конкретный период работы, логично включать всю сумму в базу для северных и районных.

Другая ситуация — если выплата оформлена как отдельная компенсация, не входящая в систему оплаты труда. Например, как компенсация риска, страховая выплата, возмещение или иная гарантийная сумма. Тогда у работодателя появляется аргумент не начислять на нее северные и районные.

Но этот аргумент должен подтверждаться документами. Просто назвать выплату «компенсацией» недостаточно.

Откуда берется двойная оплата моряков в зоне военных действий

У труда моряков есть своя отраслевая специфика. В статье 39 Модельного закона СНГ «Об особенностях регулирования труда моряков» предусмотрено, что членам экипажа за время нахождения судна в зонах военных действий выплачивается двойной должностной оклад. Там же говорится об увеличенном возмещении вреда при утрате трудоспособности или смерти, праве моряка получить полную информацию о предстоящем рейсе в опасную зону и праве отказаться от такого рейса без риска потерять работу.

Но важная оговорка: модельный закон не применяется в России напрямую. Это рекомендательный акт, который должен быть имплементирован в национальное законодательство государств — участников СНГ. Поэтому сам по себе он не является автоматическим основанием для начисления двойного оклада российским работодателем.

На практике условия оплаты при работе в зонах военного риска могут устанавливаться коллективными договорами, соглашениями судовладельцев с профсоюзами, контрактами моряков и международными отраслевыми механизмами. Например, в материалах IBF/ITF по зонам военного и повышенного риска предусмотрены специальные гарантии: бонус к базовой зарплате за фактическое пребывание в зоне риска, повышенные компенсации при смерти или инвалидности, право отказа от рейса и репатриация.

Для расчета северных и районных это важно не само по себе, а через формулировки документов. Если двойной оклад или бонус закреплен как повышенная оплата труда, он с высокой вероятностью входит в заработную плату. Если это отдельная компенсация вне системы оплаты труда, расчет может быть другим.

Что проверить бухгалтеру

Перед расчетом нужно посмотреть документы, а не только расчетную формулу.

В первую очередь стоит проверить:

Трудовой договор моряка. Коллективный договор. Положение об оплате труда. Контракт моряка. Документ, по которому установлена двойная оплата за зону военных действий. Расчетный листок. Приказ или иной документ, подтверждающий период нахождения судна в зоне военных действий.

Если в документах написано «двойная оплата труда», «оплата труда в повышенном размере», «доплата за работу в зоне военных действий», «двойной должностной оклад за период работы», то выплата больше похожа на часть зарплаты.

Если написано «единовременная компенсация», «страховая выплата», «компенсация риска» или иная выплата, не связанная напрямую с оплатой труда, у работодателя может быть другая позиция.

Пример расчета

Допустим, оклад моряка — 100 000 руб. За период нахождения в зоне военных действий ему положена двойная оплата. Районный коэффициент — 1,2. Северная надбавка — 50%.

Если северные и районные начислять только на обычный оклад, работник получит меньше.

Если двойная оплата является частью заработной платы, расчет должен строиться от всей суммы оплаты за труд за этот период. То есть базой будет не 100 000 руб., а 200 000 руб.

Именно поэтому спор не технический, а правовой. Надо определить, входит ли повышенная часть выплаты в заработную плату.

Какой вариант безопаснее для работодателя

Если двойной оклад установлен именно за работу в зоне военных действий, безопаснее начислять районный коэффициент и северную надбавку на всю сумму повышенной оплаты.

Позиция «северные и районные только на обычный оклад» возможна, но она должна быть хорошо обоснована. Работодатель должен показать, что повышенная часть выплаты не входит в систему оплаты труда.

Если такого обоснования нет, есть риск трудового спора, жалобы в инспекцию труда и доначислений в пользу работника.

Что делать работнику

Работнику стоит запросить у работодателя расчетный листок и письменное объяснение порядка начисления.

В запросе можно попросить указать:

на основании какого документа установлена двойная оплата;

почему районный коэффициент и северная надбавка начислены только на обычный оклад;

входит ли двойная оплата в систему оплаты труда;

какими нормами и локальными актами работодатель обосновывает расчет.

Если работодатель не сможет объяснить, почему повышенная часть выплаты исключена из базы, у работника появляются основания для спора.

Для бухгалтерии главный ориентир простой: сначала смотрим документы, потом считаем. Если двойной оклад оформлен как оплата труда, начисление северных и районных только на обычный оклад выглядит спорно.