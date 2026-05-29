Можно ли оплатить возвращение из командировки при задержке по собственной инициативе

Задержка случилась на выходные или праздники
Сотрудник вправе остаться в месте командировки на выходные или праздничные после ее окончания. Условия компенсации обратного проезда:
Задержка согласована с работодателем. Например, с помощью отметки в приказе о командировке или отдельном документе.
У сотрудника есть подтверждающие документы — билеты, посадочные талоны.
Работодатель обязан оплатить обратный проезд согласно ст. 168 ТК. А вот суточные, средний заработок и расходы на проживание за дни задержки — не обязан.
Оплату проезда не облагают НДФЛ по абз. 12 п. 1 ст. 217 НК и страховыми взносами. Такая выплата не считается доходом сотрудника — расходы работодателя связаны с выполнением трудовых обязанностей. Аналогичную позицию высказывал Минфин в письме от 25.06.2019 № 03‑04‑06/46418.
Задержка в связи с отпуском
Сотрудник вправе оформить отпуск (оплачиваемый или за свой счет) и провести его в месте командировки. В таком случае после отпуска ему необходимо вернуться к месту постоянной работы.
Здесь существует несколько нюансов:
Оплачивать проезд необязательно, так как сотрудник возвращается из отпуска, а не командировки.
Если работодатель решил оплатить проезд, то это будет доходом сотрудника в натуральной форме.
С суммы компенсации удерживают НДФЛ и начисляют на нее страховые взносы согласно письму Минфина от 25.06.2019 № 03‑04‑06/46418.
