Можно ли оплатить возвращение из командировки при задержке по собственной инициативе

Задержка случилась на выходные или праздники

Сотрудник вправе остаться в месте командировки на выходные или праздничные после ее окончания. Условия компенсации обратного проезда:

Задержка согласована с работодателем. Например, с помощью отметки в приказе о командировке или отдельном документе. У сотрудника есть подтверждающие документы — билеты, посадочные талоны.

Работодатель обязан оплатить обратный проезд согласно ст. 168 ТК. А вот суточные, средний заработок и расходы на проживание за дни задержки — не обязан.

Оплату проезда не облагают НДФЛ по абз. 12 п. 1 ст. 217 НК и страховыми взносами. Такая выплата не считается доходом сотрудника — расходы работодателя связаны с выполнением трудовых обязанностей. Аналогичную позицию высказывал Минфин в письме от 25.06.2019 № 03‑04‑06/46418.