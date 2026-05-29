Можно ли оплатить возвращение из командировки при задержке по собственной инициативе

Возможность оплаты возвращения из командировки при задержке зависит от причин переноса. Рассказываем, как лучше поступить работодателю.

Задержка случилась на выходные или праздники

Сотрудник вправе остаться в месте командировки на выходные или праздничные после ее окончания. Условия компенсации обратного проезда:

  1. Задержка согласована с работодателем. Например, с помощью отметки в приказе о командировке или отдельном документе.

  2. У сотрудника есть подтверждающие документы — билеты, посадочные талоны.

Работодатель обязан оплатить обратный проезд согласно ст. 168 ТК. А вот суточные, средний заработок и расходы на проживание за дни задержки — не обязан.

Оплату проезда не облагают НДФЛ по абз. 12 п. 1 ст. 217 НК и страховыми взносами. Такая выплата не считается доходом сотрудника — расходы работодателя связаны с выполнением трудовых обязанностей. Аналогичную позицию высказывал Минфин в письме от 25.06.2019 № 03‑04‑06/46418.

Задержка в связи с отпуском

Сотрудник вправе оформить отпуск (оплачиваемый или за свой счет) и провести его в месте командировки. В таком случае после отпуска ему необходимо вернуться к месту постоянной работы.

Здесь существует несколько нюансов:

  1. Оплачивать проезд необязательно, так как сотрудник возвращается из отпуска, а не командировки.

  2. Если работодатель решил оплатить проезд, то это будет доходом сотрудника в натуральной форме.

С суммы компенсации удерживают НДФЛ и начисляют на нее страховые взносы согласно письму Минфина от 25.06.2019 № 03‑04‑06/46418.

