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ИИ-инспектор ФНС, ЭТрН, расхождение по НДС, утилизация товара и особые категории в ЕФС-1: дайджест лучших материалов «Клерка» за 4 июня № 11

Подборка полезных материалов и обсуждений от пользователей из раздела «Лучшее» за 4 июня 2026 года.

ИИ-инспектор ФНС, НДС для МСП, ЭТрН, пенсии и штрафы: лучшие статьи Трибуны

НДС, 6-НДФЛ, вычеты, УСН и ЕФС-1: лучшие темы на club.klerk.ru

  • В Клубе разбирают неприятную ситуацию: отправленная декларация принята, но в базе инспекции видны другие данные, и бухгалтер ищет, что делать с расхождением по НДС между ТКС и ФНС. Вопрос важный: доплатить проще всего, но ошибка в базе может вернуться уже с другой суммой.

  • Есть короткий, но частый кадрово-налоговый кейс: компания не отчиталась за период без выплат и теперь сомневается, нужно ли закрывать хвост по несданному 6-НДФЛ за 4 квартал 2025 года. Ситуация осложняется тем, что раньше работник был, а инспекция пока ничего не требует.

  • В теме про экспорт в Беларусь остался полезный след для тех, кто сталкивается с возвратом или уничтожением товара: обсуждали утилизацию товара покупателем по договору купли-продажи. Данных в исходном посте немного, но тема может пригодиться как точка входа в похожие внешнеторговые вопросы.

  • Арендодатели-физлица снова сверяют правила НДФЛ: можно ли при доходе от сдачи квартиры использовать социальные и имущественные вычеты в 3-НДФЛ за 2025 год. Вопрос возник из-за старого разъяснения ФНС и новых ограничений по отдельным видам доходов.

  • Для предпринимателей на УСН обсуждают, как считать налог, если ИП стал работодателем не с начала года, и что происходит с уменьшением УСН на фиксированные взносы. В теме есть отсылки к разбору позиции и варианту письма для обоснования.

  • Кадровикам на 1С может быть знакома проблема с особыми категориями: фонд просит указывать код, иначе приемы и увольнения придется отменять и передавать заново. В Клубе ищут, где в программе настроить код ОСОБ в ЕФС-1 для полицейских.

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