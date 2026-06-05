ИИ-инспектор ФНС, ЭТрН, расхождение по НДС, утилизация товара и особые категории в ЕФС-1: дайджест лучших материалов «Клерка» за 4 июня № 11

ИИ-инспектор ФНС, НДС для МСП, ЭТрН, пенсии и штрафы: лучшие статьи Трибуны
Разбор для тех, кто отвечает на требования налоговой: в фокусе слова и обороты, которые могут насторожить автоматическую проверку ФНС. Материал объясняет, почему нейтральные на вид фразы лучше заменять сухими фактами и ссылками на документы.
В подборке новостей собраны темы, которые могут заметно поменять расчеты бизнеса: пенсионные накопления, порог освобождения от НДС для МСП и импорт с маркетплейсов. Полезно быстро свериться, какие инициативы уже обсуждают ведомства и где пока только идет спор.
Автовладельцам и компаниям с транспортом стоит посмотреть на новые правила заправки на АЗС с июня. В материале собраны изменения по оплате, таре для топлива и ситуациям, когда станция может отказать в обслуживании.
Бизнесу с перевозками пригодится FAQ про обязательные электронные транспортные документы с 1 сентября 2026 года. Там разбирают, кому нужна ЭТрН, когда собственная доставка не попадает под требование и как в схеме участвует оператор ИС ЭПД.
Перед длинными июньскими выходными СФР меняет даты перечислений, поэтому пенсионерам важно проверить, кому деньги придут раньше обычного графика. Отдельно поясняется, что перенос даты не меняет сумму выплаты и не требует заявления.
Еще один обзор новостей касается сразу нескольких болевых точек малого бизнеса: чеки общепита с НДС, дробление, просрочка отчетности и льготы для ИТ-компаний. В одном месте собраны разъяснения ФНС, идеи депутатов и свежие предложения деловых объединений.
НДС, 6-НДФЛ, вычеты, УСН и ЕФС-1: лучшие темы на club.klerk.ru
В Клубе разбирают неприятную ситуацию: отправленная декларация принята, но в базе инспекции видны другие данные, и бухгалтер ищет, что делать с расхождением по НДС между ТКС и ФНС. Вопрос важный: доплатить проще всего, но ошибка в базе может вернуться уже с другой суммой.
Есть короткий, но частый кадрово-налоговый кейс: компания не отчиталась за период без выплат и теперь сомневается, нужно ли закрывать хвост по несданному 6-НДФЛ за 4 квартал 2025 года. Ситуация осложняется тем, что раньше работник был, а инспекция пока ничего не требует.
В теме про экспорт в Беларусь остался полезный след для тех, кто сталкивается с возвратом или уничтожением товара: обсуждали утилизацию товара покупателем по договору купли-продажи. Данных в исходном посте немного, но тема может пригодиться как точка входа в похожие внешнеторговые вопросы.
Арендодатели-физлица снова сверяют правила НДФЛ: можно ли при доходе от сдачи квартиры использовать социальные и имущественные вычеты в 3-НДФЛ за 2025 год. Вопрос возник из-за старого разъяснения ФНС и новых ограничений по отдельным видам доходов.
Для предпринимателей на УСН обсуждают, как считать налог, если ИП стал работодателем не с начала года, и что происходит с уменьшением УСН на фиксированные взносы. В теме есть отсылки к разбору позиции и варианту письма для обоснования.
Кадровикам на 1С может быть знакома проблема с особыми категориями: фонд просит указывать код, иначе приемы и увольнения придется отменять и передавать заново. В Клубе ищут, где в программе настроить код ОСОБ в ЕФС-1 для полицейских.
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