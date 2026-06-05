ИИ-инспектор ФНС, ЭТрН, расхождение по НДС, утилизация товара и особые категории в ЕФС-1: дайджест лучших материалов «Клерка» за 4 июня № 11

В Клубе разбирают неприятную ситуацию: отправленная декларация принята, но в базе инспекции видны другие данные, и бухгалтер ищет, что делать с расхождением по НДС между ТКС и ФНС. Вопрос важный: доплатить проще всего, но ошибка в базе может вернуться уже с другой суммой.

Есть короткий, но частый кадрово-налоговый кейс: компания не отчиталась за период без выплат и теперь сомневается, нужно ли закрывать хвост по несданному 6-НДФЛ за 4 квартал 2025 года. Ситуация осложняется тем, что раньше работник был, а инспекция пока ничего не требует.

В теме про экспорт в Беларусь остался полезный след для тех, кто сталкивается с возвратом или уничтожением товара: обсуждали утилизацию товара покупателем по договору купли-продажи. Данных в исходном посте немного, но тема может пригодиться как точка входа в похожие внешнеторговые вопросы.

Арендодатели-физлица снова сверяют правила НДФЛ: можно ли при доходе от сдачи квартиры использовать социальные и имущественные вычеты в 3-НДФЛ за 2025 год. Вопрос возник из-за старого разъяснения ФНС и новых ограничений по отдельным видам доходов.

Для предпринимателей на УСН обсуждают, как считать налог, если ИП стал работодателем не с начала года, и что происходит с уменьшением УСН на фиксированные взносы. В теме есть отсылки к разбору позиции и варианту письма для обоснования.