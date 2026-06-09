Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
ОК Импорт моб
🔴 Бесплатный вебинар → Работа бухгалтера с Wildberries 🟪
Обзоры для бухгалтера

Ответственность бухгалтера, ЭТрН, отсрочка от армии, зарплата директора, штрафы и ИИ в работе: дайджест лучших материалов «Клерка» за 8 июня № 13

Подборка полезных материалов и обсуждений от пользователей из раздела «Лучшее» за 8 июня 2026 года.

Ответственность бухгалтерии, цены на учет, вклады и ЭТрН: лучшие статьи Трибуны

  • Когда у компании возникают проблемы с налогами или срывом сделок, руководство часто ищет виноватых в бухгалтерии. В новом материале разбираем, почему бухгалтерия становится крайней за ошибки бизнеса и как специалисту защитить свои границы ответственности.

  • Стоимость аутсорсинга сильно зависит от возраста и сложности бизнеса. Эксперты составили гид по ценам на бухгалтерские услуги, объяснив, почему ИП с парой сотрудников платит 15 тысяч, а активный оптовик с ВЭД — от 90 тысяч рублей.

  • Банки меняют правила автопролонгации депозитов, требуя прямого согласия вкладчика на новые условия. Эксперты предупреждают о рисках: пенсионеры могут потерять доход по вкладам и часть социальных льгот, если пропустят уведомления кредитной организации.

  • Переход на электронные транспортные накладные становится обязательным для всех перевозчиков, включая ИП с одной машиной. В свежем FAQ разобрали, как подготовиться к ЭТрН к 1 сентября 2026 года и в каких редких случаях бумажный документ еще будет легален.

  • На ПМЭФ прозвучали важные сигналы для бизнеса: снижение порога выручки для НДС могут отложить, а маркетплейсам запретили диктовать условия расчетов. Собрали главные новости форума, включая идеи по отцовскому капиталу и осторожность ФНС в применении ИИ.

  • Июньские праздники дарят длинные выходные, но для кадровиков и бухгалтеров это время повышенного риска ошибок в табелях и зарплате. Разбираем, как правильно работать и отдыхать в июне 2026 года, чтобы избежать трудовых споров из-за предпраздничного сокращения часов.

Отсрочка ИТ-специалистам, зачет НДФЛ и зарплата директора: лучшие темы на forumklerk.ru

Книга продаж, штрафы и ИИ в работе: лучшие темы на club.klerk.ru

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка