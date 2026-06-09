Ответственность бухгалтера, ЭТрН, отсрочка от армии, зарплата директора, штрафы и ИИ в работе: дайджест лучших материалов «Клерка» за 8 июня № 13

Когда у компании возникают проблемы с налогами или срывом сделок, руководство часто ищет виноватых в бухгалтерии. В новом материале разбираем, почему бухгалтерия становится крайней за ошибки бизнеса и как специалисту защитить свои границы ответственности.

Стоимость аутсорсинга сильно зависит от возраста и сложности бизнеса. Эксперты составили гид по ценам на бухгалтерские услуги, объяснив, почему ИП с парой сотрудников платит 15 тысяч, а активный оптовик с ВЭД — от 90 тысяч рублей.

Банки меняют правила автопролонгации депозитов, требуя прямого согласия вкладчика на новые условия. Эксперты предупреждают о рисках: пенсионеры могут потерять доход по вкладам и часть социальных льгот, если пропустят уведомления кредитной организации.

Переход на электронные транспортные накладные становится обязательным для всех перевозчиков, включая ИП с одной машиной. В свежем FAQ разобрали, как подготовиться к ЭТрН к 1 сентября 2026 года и в каких редких случаях бумажный документ еще будет легален.

На ПМЭФ прозвучали важные сигналы для бизнеса: снижение порога выручки для НДС могут отложить, а маркетплейсам запретили диктовать условия расчетов. Собрали главные новости форума, включая идеи по отцовскому капиталу и осторожность ФНС в применении ИИ.