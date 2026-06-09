Ответственность бухгалтера, ЭТрН, отсрочка от армии, зарплата директора, штрафы и ИИ в работе: дайджест лучших материалов «Клерка» за 8 июня № 13

Ответственность бухгалтерии, цены на учет, вклады и ЭТрН: лучшие статьи Трибуны
Когда у компании возникают проблемы с налогами или срывом сделок, руководство часто ищет виноватых в бухгалтерии. В новом материале разбираем, почему бухгалтерия становится крайней за ошибки бизнеса и как специалисту защитить свои границы ответственности.
Стоимость аутсорсинга сильно зависит от возраста и сложности бизнеса. Эксперты составили гид по ценам на бухгалтерские услуги, объяснив, почему ИП с парой сотрудников платит 15 тысяч, а активный оптовик с ВЭД — от 90 тысяч рублей.
Банки меняют правила автопролонгации депозитов, требуя прямого согласия вкладчика на новые условия. Эксперты предупреждают о рисках: пенсионеры могут потерять доход по вкладам и часть социальных льгот, если пропустят уведомления кредитной организации.
Переход на электронные транспортные накладные становится обязательным для всех перевозчиков, включая ИП с одной машиной. В свежем FAQ разобрали, как подготовиться к ЭТрН к 1 сентября 2026 года и в каких редких случаях бумажный документ еще будет легален.
На ПМЭФ прозвучали важные сигналы для бизнеса: снижение порога выручки для НДС могут отложить, а маркетплейсам запретили диктовать условия расчетов. Собрали главные новости форума, включая идеи по отцовскому капиталу и осторожность ФНС в применении ИИ.
Июньские праздники дарят длинные выходные, но для кадровиков и бухгалтеров это время повышенного риска ошибок в табелях и зарплате. Разбираем, как правильно работать и отдыхать в июне 2026 года, чтобы избежать трудовых споров из-за предпраздничного сокращения часов.
Отсрочка ИТ-специалистам, зачет НДФЛ и зарплата директора: лучшие темы на forumklerk.ru
Коллеги на трибуне обсуждают сбой в оформлении: заявление ИТ-специалиста на отсрочку через Госуслуги отображается как принятое Минцифры, но в личный кабинет работодателя так и не поступило.
Пользователь ищет способ добавить счет 86 для кассовых операций в облачной версии 1С. Обсуждаем, как корректно настроить регламентированный учет через администрирование системы, не нарушая типовую логику.
Команда Клерка официально объявила о возвращении старой площадки к самостоятельной жизни. Теперь форум переехал на отдельный домен с восстановленной штатной авторизацией и повышенной стабильностью работы.
ИП из Ростовской области столкнулся с отказом ФНС в зачете авансовых платежей по патенту сотрудников из Курганской области. Разбираем, как выровнять учет НДФЛ при работе в другом регионе без создания обособленного подразделения.
Бухгалтер начисляла директору зарплату ниже МРОТ, считая это допустимым при неполной рабочей неделе, но теперь нужно срочно исправлять отчетность. Коллеги советуют, как скорректировать РСВ, персданные и 6-НДФЛ за прошлые периоды с минимальными санкциями.
Из-за ошибки в декларации по прибыли за 9 месяцев образовалась переплата по авансовым платежам. На трибуне ищут способ выровнять счет 68.04.1 без сдачи уточненных деклараций, если фактические платежи в бюджет были рассчитаны верно.
Книга продаж, штрафы и ИИ в работе: лучшие темы на club.klerk.ru
В Клубе разбирают ситуацию, когда НДС 5% в рознице настроили с опозданием, и чеки за квартал ушли без налога. Участники подсказывают, как сформировать книгу продаж, не создавая корректировки к каждому отдельному чеку.
Короткий, но важный вопрос о реквизитах: какой КБК использовать, если пришел штраф за несвоевременную сдачу промежуточного отчета в налоговую инспекцию.
При регистрации ИП адрес из паспорта не находится в Федеральной информационной адресной системе. Коллеги делятся опытом, где еще можно проверить корректность написания адреса по классификатору ГАР.
Практичный кейс от коллеги: она протестировала нейросеть для анализа требований по убыткам. Делимся результатом, как ИИ помог сократить время на подготовку ответа с часа до 20 минут, и где искусственный интеллект все еще требует контроля человека.
Живое обсуждение карьерного трека: стоит ли менять профессию после 18 лет в продажах и реально ли найти удаленную работу бухгалтером после обучения в зрелом возрасте.
Сложный технический сбой: декларация по НДС принята с ЭЦП, но данные в базе ФНС не совпадают с отправленными через оператора ЭДО. В теме ищут способ разрулить расхождения в разделе 3, когда оператор отказывается вносить правки, а ФНС требует доплату.
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