НДС на УСН в общепите в 2026 году: теряет ли бизнес право на освобождение при наличии иных операций

Применение льготных ставок НДС
Организация, которая оказывает услуги общественного питания и при этом соответствует положениям ст. 149 НК, вправе применять освобождение от НДС по услугам общепита — даже если по другим, несвязанными с общепитом операциям, она использует ставки НДС 5 или 7%.
Условия применения ставок 5 и 7% (для иных операций):
5% — при доходах свыше 20 млн рублей до 272,5 млн рублей (с учетом коэффициента‑дефлятора);
7% — при доходах свыше 272,5 млн рублей до 490,5 млн рублей.
Важно: необходимо вести раздельный учет операций, освобожденных от НДС (общепит), и облагаемых по ставкам 5 или 7%. Порядок учета закрепляется в учетной политике.
Доля доходов для сохранения освобождения от НДС
Для права на освобождение по общепиту доля доходов от него должна быть не менее 70% в общей выручке за календарный год.
При этом:
В общий объем доходов включаются все доходы организации — и от общепита (освобожденные от НДС), и от иной деятельности (облагаемой по ставкам 5 или 7%).
Доходы для целей выбора ставки НДС (5 или 7%) считаются по тем же правилам: это совокупные доходы, определяемые по правилам ст. 248–249 НК.
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