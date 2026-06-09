НДС на УСН в общепите в 2026 году: теряет ли бизнес право на освобождение при наличии иных операций

Доля доходов для сохранения освобождения от НДС

Для права на освобождение по общепиту доля доходов от него должна быть не менее 70% в общей выручке за календарный год.

При этом:

В общий объем доходов включаются все доходы организации — и от общепита (освобожденные от НДС), и от иной деятельности (облагаемой по ставкам 5 или 7%).

Доходы для целей выбора ставки НДС (5 или 7%) считаются по тем же правилам: это совокупные доходы, определяемые по правилам ст. 248–249 НК.

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