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Учет в организациях общепита
НДС на УСН в общепите в 2026 году: теряет ли бизнес право на освобождение при наличии иных операций

НДС на УСН в общепите в 2026 году: теряет ли бизнес право на освобождение при наличии иных операций

Разбираем, может ли организация применять ставки 5 или 7% по операциям, не связанным с услугами общественного питания, и сохранить освобождение от НДС по ст. 149 НК по основной деятельности.

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Применение льготных ставок НДС

Организация, которая оказывает услуги общественного питания и при этом соответствует положениям ст. 149 НК, вправе применять освобождение от НДС по услугам общепита — даже если по другим, несвязанными с общепитом операциям, она использует ставки НДС 5 или 7%.

Условия применения ставок 5 и 7% (для иных операций):

  • 5% — при доходах свыше 20 млн рублей до 272,5 млн рублей (с учетом коэффициента‑дефлятора);

  • 7% — при доходах свыше 272,5 млн рублей до 490,5 млн рублей.

Важно: необходимо вести раздельный учет операций, освобожденных от НДС (общепит), и облагаемых по ставкам 5 или 7%. Порядок учета закрепляется в учетной политике.

Доля доходов для сохранения освобождения от НДС

Для права на освобождение по общепиту доля доходов от него должна быть не менее 70% в общей выручке за календарный год.

При этом:

  • В общий объем доходов включаются все доходы организации — и от общепита (освобожденные от НДС), и от иной деятельности (облагаемой по ставкам 5 или 7%).

  • Доходы для целей выбора ставки НДС (5 или 7%) считаются по тем же правилам: это совокупные доходы, определяемые по правилам ст. 248249 НК.

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