Когда при приеме новых сотрудников ИП на ПСН не должен покупать новый патент

Аноним

natalisa51, Вы писали:Аноним, Вы писали:ешать пора Медведева или четвертовать. Это не ... У тех, кто не заплатил «личные» налоги вовремя, удержат их из зарплаты. Налоговики обещали

Над.К если я на УСН выпишу счет фактуру, я попадаю на обязанность вести бух учет по НДС, Ну вот ... Бухгалтера коммерческой фирмы возмущают требования клиентов-бюджетников

Андрей_Хан Аноним, Вы писали:ечные нытики,всё вам не так,при либерастах вообще не получали пенсии по 6 месяц... В каких случаях прекращают выплачивать пенсию

Аноним

Alexej 2011, Вы писали:Аноним, нет, тогда они работают с другими поставщиками и всё. Ошибает... Бухгалтера коммерческой фирмы возмущают требования клиентов-бюджетников

Аноним

Alexej 2011, Вы писали:Аноним, Они в договоре прописывают.: Товар НДС не облагается. Продав... Бухгалтера коммерческой фирмы возмущают требования клиентов-бюджетников

Аноним

А разве с такими доходами разрешат усыновить ребенка? Как и кто получит новые детские пособия, рассказали в Минтруде

Аноним

Какие долги, госклоуны. Сверить сальдо для начала хорошо бы. Или в этом и задумка была? А е... За долги по страховым взносам арестуют имущество. Рейды уже начались

Аноним

Дать им еще утюг или паяльник - ни дать ни взять, баньдюки из 90-х Налоговики ходят по домам физлиц-должников

Аноним

А вот "деятельность по обслуживанию зданий и территорий" в предыдущей редакции нет, можно ли сдат... Для каких «упрощенцев» изменятся пониженные взносы в 2018 году: быстрый справочник

Аноним

Статья явно заказная. И вы, конечно же, знаете бенефициаров заказа или, хотя бы, в чем выго... Московский кредитный банк может закрыться? Слухи или правда? Кто следующий после Промсвязьбанка?

Аноним

Я сегодня звонила в главгосэкспертизу. Мне сказали вот что по поводу исключения нашей организации... Еще один отчет? Узнайте, кому и куда еще надо отчитаться до 15 ноября 2017

Аноним

Перечень документов, которые понадобятся для списания задолженности, и порядок списания определит... Кому спишут долги по налогам

Аноним

Критерий бедности доход не менее 20 000 р. в месяц. Сказочники из ПФР: в России нет бедных пенсионеров. Что будет с пенсиями и маткапиталом в 2018-м

Над.К будет выплачиваться только родившим в 2018 году Да. Об этом написано в проекте Как и кто получит новые детские пособия, рассказали в Минтруде

Alexej 2011 Аноним, если только в наименование товара вбивать... В печатной форме ТОРГ-12 не предусмотрена ст... Бухгалтера коммерческой фирмы возмущают требования клиентов-бюджетников

Аноним

Первый и единственный облачный сервис для построения целостного информационного пространства бизн... Комплекс управления организацией "Простой Бизнес"

Аноним

страховка это дело доб-ро-воль-но-е. и банк не имеет права ее навязывать. надо читать внимательно... Как ЦБ и Сбербанк ищут дураков. Кто придумал «вмененные» страховки при выдаче кредита

Аноним

Если Вы полльзуетесь 1С и ведете учет по ГТД, то в ТОРГ- прекрасно прописываются номера ГТД в пар... Бухгалтера коммерческой фирмы возмущают требования клиентов-бюджетников

Аноним

пособие будет выплачиваться только родившим в 2018 году или всем, у кого есть первый ребенок недо... Как и кто получит новые детские пособия, рассказали в Минтруде

Alexej 2011 "Зачем?" Они смотрят по данным ГТД в УПД (в том числе) что товар импортирован из Германии, ... Бухгалтера коммерческой фирмы возмущают требования клиентов-бюджетников

Аноним

На вопрос "Зачем?", так и не ответили. Бухгалтера коммерческой фирмы возмущают требования клиентов-бюджетников

Аноним

Сегодня одну "простенькую" бумажку выклянчили, завтра другую чуть посложнее, а послезавтра на шею... Бухгалтера коммерческой фирмы возмущают требования клиентов-бюджетников

Над.К Аноним, понимаете, у нас рынок. И клиентами разбрасываться глупо :) Ладно бы просили что-то невоз... Бухгалтера коммерческой фирмы возмущают требования клиентов-бюджетников

Аноним

При чем здесь капитализм и демократия? Там где свободный рынок и поддерживается частное предприни... За что чаще всего будут штрафовать инспекторы труда забывчивых работодателей в 2018-м

Аноним

Хорошее у Вас отношение к партнерам по бизнесу! Пусть нарисуют для нас... )) Если Вашим кон... Бухгалтера коммерческой фирмы возмущают требования клиентов-бюджетников