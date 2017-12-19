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Когда при приеме новых сотрудников ИП на ПСН не должен покупать новый патент

Субъекты РФ при введении в действие ПСН вправе устанавливать размер потенциально возможного годового дохода, в частности, в зависимости от средней численности наемных работников.

Таким образом, если патент выдан на календарный год, средняя численность работников определяется по году.

По мнению Минфина, выраженному в письме № 03-11-12/81019 от 06.12.2017, если в течение налогового периода у налогоплательщика произошло увеличение количества работников, но средняя численность работников в целом за налоговый период осталась в пределах допускаемых условий полученного патента, установленных законом субъекта РФРоссийской Федерации для расчета потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем дохода, то получать новый патент не требуется.

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