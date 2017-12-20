Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Бухгалтеры жалуются на бесконечные звонки и письма о подписке

Наши читатели неоднократно выражали свое возмущение по поводу навязчивой рекламы, в том числе профессионального характера.

Кто донимает бухгалтеров рассылками на «электронку» и телефонными звонками?

В основном покоя нет от салонов красоты, медицинских центров и компаний, настойчиво предлагающих срочно похудеть. Среди источников агрессивной рекламы в виде всевозможных рассылок бухгалтеры также часто упоминают «Актион».

Именно об этой компании накануне зашла речь в нашем чате в Telegram. Бухгалтеры отмечают, что в последнее время им настойчиво предлагают оплатить счет, с очень «выгодным предложением». Среди прочих предложений – новая программа «Главбух софт».

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Напомним, недавно произошло объединение компании «Бухсофт» (разработчика сервиса по ведению бухучета и сдаче отчетности) и медиа-холдинга «Актион-МЦФЭР» (журнал «Главбух», газета «Учет. Налоги. Право» и много других медиа-продуктов).

 В интервью «Клерку» основатель «Бухсофта» Алексей Коршунов заявил, что планируется ребрендинг продукта, который выйдет на рынок. Это будет программа «Главбух-софт».

Именно эту программу, судя по сообщениям наших читателей, сейчас активно продвигает «Актион» в числе прочих платных продуктов.

А вы часто получаете рекламные письма и звонки с предложениями различных платных услуг?

Кстати, о платных услугах…

На нашем сайте в разделе «Инструменты» представлено множество сервисов для бухгалтеров, которыми можно воспользоваться совершенно бесплатно.

Кроме того, мы предлагаем нашей целевой аудитории совершенно бесплатные полезные и классные рассылки – «Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер». Последнюю, кстати, признали лучшей рассылкой для бухгалтера.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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4 мнения
Клерк
Натали Б
, Санкт-Петербург

Подписалась на временный доступ на сайте "Главбуха", в тот же день пришло ещё штук 10-15 писем о том, что я подписана ещё на какие-то сайты из их группы. Спамили каждый день. Якобы я согласилась оплатить какой-то счёт, и теперь должна срочно это сделать. Внизу каждого письма, конечно, есть ссылка "отписаться". Но толку от неё - ноль! Отписываюсь от одной группы рассылок, но остальные-то остаются. Написала им письмо, ничего не изменилось. Через вэб-интерфейс почты добавила их домен в чёрный список, теперь ничего не приходит.
Телефонных спамеров сразу добавляю в чёрный список, даже "Консультанта", которому сто раз говорила, что позвоню сама, когда возникнет потребность.

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Аноним
, Москва
Я заблокировала уже больше 5 телефонов издательского дома Актион (тот, который главбух выпускает), но они продолжают звонить. Это просто кошмар! А их рассылки с совершенно безумными заголовками типа "Ваши счета завтра заблокируют" и т.д. - это ужас. Терплю только из-за того, чтобы не пропустить нужное. Хотя и в журнале столько воды и одной и той же информации из месяца в месяц, что ценность всего этого тоже под вопросом. Да и отписка не поможет. Уже так надоели, что хочется антирекламу на них запустить.
Клерк
mak138
, Краснодар

Я тоже зарегистрировалась когда-то сдуру на Актионе, многократно нажимала потом кнопки "Отписаться", когда это надоело, написала в службу поддержки письмо с требованием: "согласно (такому-то) пункту из вашего же соглашения с пользователем отзываю свое согласие на обработку моих персональных данных и требую удалить мой аккаунт на всех ваших сайтах". Ответили буквально через пару часов и все удалили. Ура!

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Аноним
Задолбали. Звонят, отнимают время, навязываются. Бесполезно им говорить о том, что ты сам все знаешь, т.к. давно пользуешься. А если захочешь подписаться на что-то ещё то у тебя есть их номер телефона. Консультант тоже задолбал. Вообще бесполезно говорить, что у тебя уже есть проплаченные подписки на то, что нужно. Их вопрос а почему - вообще вымораживает. Что я должна на это ответить? Звонят через день и каждый день, отнимают время. Уже всех вместе послать в увлекательное путешествие хочется. 

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