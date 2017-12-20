Бухгалтеры жалуются на бесконечные звонки и письма о подписке

Наши читатели неоднократно выражали свое возмущение по поводу навязчивой рекламы, в том числе профессионального характера.

Кто донимает бухгалтеров рассылками на «электронку» и телефонными звонками?

В основном покоя нет от салонов красоты, медицинских центров и компаний, настойчиво предлагающих срочно похудеть. Среди источников агрессивной рекламы в виде всевозможных рассылок бухгалтеры также часто упоминают «Актион».

Именно об этой компании накануне зашла речь в нашем чате в Telegram. Бухгалтеры отмечают, что в последнее время им настойчиво предлагают оплатить счет, с очень «выгодным предложением». Среди прочих предложений – новая программа «Главбух софт».

Напомним, недавно произошло объединение компании «Бухсофт» (разработчика сервиса по ведению бухучета и сдаче отчетности) и медиа-холдинга «Актион-МЦФЭР» (журнал «Главбух», газета «Учет. Налоги. Право» и много других медиа-продуктов).

В интервью «Клерку» основатель «Бухсофта» Алексей Коршунов заявил, что планируется ребрендинг продукта, который выйдет на рынок. Это будет программа «Главбух-софт».

Именно эту программу, судя по сообщениям наших читателей, сейчас активно продвигает «Актион» в числе прочих платных продуктов.

А вы часто получаете рекламные письма и звонки с предложениями различных платных услуг?

Кстати, о платных услугах…

На нашем сайте в разделе «Инструменты» представлено множество сервисов для бухгалтеров, которыми можно воспользоваться совершенно бесплатно.

Кроме того, мы предлагаем нашей целевой аудитории совершенно бесплатные полезные и классные рассылки – «Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер». Последнюю, кстати, признали лучшей рассылкой для бухгалтера.