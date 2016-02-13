Коротко про обналичку, субсидиарку и беспроцентный заем

Если вы за последние годы бросили какую-то компанию (и неважно: ликвидировали налоговики, или эта фирма не ликвидирована, а брошена), лучше быстренько вернуться к этой компании и уладить ситуацию.

Почему, рассказывает Владимир Туров в своем блоге.

Зачем подписываться на блоги компаний?

Мы создали раздел «Блоги компаний» для того, чтобы вы могли общаться напрямую с компаниями, которые работают для бухгалтеров.

И если вы не подпишетесь, то в вашу ленту не будут попадать важные статьи для бухгалтеров. Потому что наша редакция обсуждает с блогерами каждый пост, чтобы они были только самыми полезными для вас.

Подписаться можно в этом списке :