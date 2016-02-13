Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Коротко про обналичку, субсидиарку и беспроцентный заем

Если вы за последние годы бросили какую-то компанию (и неважно: ликвидировали налоговики, или эта фирма не ликвидирована, а брошена), лучше быстренько вернуться к этой компании и уладить ситуацию.

Почему, рассказывает Владимир Туров в своем блоге.

Зачем подписываться на блоги компаний

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