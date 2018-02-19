Как инспекция может помочь избавиться от обвинений в обналичке

В последнее время в судебной практике произошел бум решений в пользу налогоплательщиков. Все чаще суды ссылаются на недоработку инспекции: не доказали, не опровергли, железных аргументов не предоставили... в общем не убедили.

Читайте об очень интересном судебном решении.

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