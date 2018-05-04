Как чаще всего обналичивают деньги и выводят их за границу

Банк России на основе выявленных фактов проведения банками и их клиентами сомнительных операций, провел оценку объемов и структуры таких операций за 2017 год.

На сайте регулятора впервые опубликована соответствующая статистика по обналу, выводу денег за рубеж и рискованным транзитным операциям.

Как показывают эти «занятные картинки», больше всего денег обналичивается (47%) через выдачу со счетов физлиц и через платежные карты юрлиц (41%). Самый непопулярный метод обналички – через ИП.

За границу деньги чаще всего выводят через авансирование импорта, по сделкам с услугами. На третьем месте – переводы по исполнительным документам (через ФССП).

Напомним, в 2017 году появилась новая схема незаконного вывода денег за рубеж с исполнительными листами. ЦБ, Росфинмониторинг, Верховный суд и представители банковских объединений ищут возможные способы пресечения подобных схем.

В ЦБ заявили, что подобная статистика по сомнительным операциям будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций.

Кроме того, ЦБ намерен регулярно проводить встречи с банкирами для информирования представителей кредитных организаций о новых схемах сомнительных операций и поведенческих моделях их клиентов.