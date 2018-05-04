Три истории про «обнальные» схемы

Статья: «Не рыболовы мы, не плотники...» - про работников «серого фронта». А точнее, про последствия нелегкого труда по получению налоговой выгоды. Итак, что выдает «обнальные» схемы, кроме стандартных критериев недобросовестного контрагента? Реальные истории на основе судебных событий.

История первая: «Про инженера».



Компания искала подрядчика для выполнения проектных работ. Нашла. Проверила по сервисам ФНС, убедилась в наличии членства СРО, получила справку из территориального органа федеральной службы государственной статистики. Приступили к сотрудничеству. Все работы подрядчик исполнил.



Пришла инспекция и выяснила, что контрагент не тот, за кого себя выдает. Никакой он не проектировщик: обычная маскировка «серой» фирмы под реальный бизнес:

В документах СРО за период членства контрагента числились лица, которые являлись сотрудниками других организаций;

В штате подрядчика нет работников, которые бы владели «искусством» проектировки. А из выписок по расчетному счету следует, что контрагент не привлекал третьих лиц для исполнения работ;

У «а-ля проектировщика» одинаковый IP-адрес с фирмой-однодневкой, через которую обналичивались деньги;

Руководитель подрядчика рассказал, что является «бумажным»: за деньги оформил на себя фирму и подписал документы.

Отчетливый ответ руководителя про отношения с подрядчиком, внятные показания сотрудников, аудиторское заключение, документальное подтверждение (договоры, акты приема-сдачи работ, счета-фактуры), пакет бумаг по должной осмотрительности... Не спасли. Поверил в реальность только суд первой инстанции, апелляция и кассация сошлись во мнении, что это липа (Постановление АС Поволжского округа №Ф06-31766/2018 от 20.04.2018 года по делу №А55-15385/2017).