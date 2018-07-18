Отдельного налога для майнеров не будет

На майнеров и владельцев криптовалют распространят действующие нормы Налогового кодекса, специальный налоговый режим создавать не планируется. Об этом газете «Известия» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Сейчас в Госдуме готовятся поправки ко второму чтению законопроекта о цифровых финансовых активах (криптовалютах). Планируется, что он будет принят в осеннюю сессию Госдумы. Правительство в своем положительном отзыве на депутатский законопроект поручало проработать вопрос о налогообложении майнинга и оборота криптовалют.

По словам Анатолия Аксакова, в этом документе не будут описаны отдельные налоговые режимы для владельцев цифровых денег. Это означает, что к майнингу и обороту криптовалют будут применяться все те подходы, которые сейчас существуют в Налоговом кодексе.

Если оборотом криптовалют занимается физлицо, то с него будет взиматься НДФЛ, если юрлицо — налогообложение будет соответствовать его системе налогообложения. При этом Аксаков не исключил, что отдельные режимы налогообложения для майнинга и оборота криптовалют могут появиться, если в правительстве выразят инициативу их создать.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что сначала нужно законодательно прописать определение криптовалюты, а затем решать вопрос с налогообложением. При этом в министерстве отметили, что расчеты с цифровыми деньгами в повседневной жизни между физлицами разрешать не планируется, поскольку единственным платежным средством в России является рубль. Ранее в Минфине не исключали такую возможность.