Борьба с обналом: как очистить экономику и разорить бизнес

Владимир Туров продолжает разбор интервью главы ФНС Михаила Мишустина. Это третья часть. Она посвящена обналу.

Первая часть посвящена победам ФНС России в сборе налогов: при росте экономики за истекшие пять лет в 1,2%, рост собранных налогов составил 58%. Почитайте эту часть: она вам очень понравится. Вторая часть посвящена самозанятым. ФНС России придумала великолепную систему, как сделать так, чтобы более 25 миллионов граждан РФ, которые не платят ни копейки налогов, сами побежали и начали платить.

Господин Мишустин, глава ФНС России, вопрос борьбы с обналом обсуждал с Президентом РФ. И об этом он рассказал в своем интервью газете «Коммерсант». Он докладывал Президенту об успехах налоговиков в борьбе с обналичкой. Каковы же эти успехи?

По словам господина Мишустина, в 2011 году компаний, подпадающих под определение однодневок, было 1,8 миллиона. Примерно 40% от общего числа зарегистрированных юридических лиц.

Сегодня их около 300 тыс. Первой эти данные рассчитали не мы, а «Интерфакс-СПАРК» по своим данным, наши данные совпадают: снижение за семь лет «однодневок» практически в пять раз, сейчас это примерно 7,3% от всех юридических лиц в стране, которых в целом 4,26 млн.Мы считаем, что эти цифры – свидетельство того, как экономика очищается от недобросовестных налогоплательщиков, — Михаил Мишустин.

Конечно, это великолепный результат. Именно поэтому стоимость обналички выросла с 5% до 20%. Как обещал нам зампред Центрального банка: «Мы сделаем обналичку экономически неэффективной».

И журналист задал господину Мишустину вопрос: «Какие технические и юридические решения вы считаете в этой сфере важнейшими из сработавших?»

Т.е. журналист спросил, благодаря чему удалось добиться таких грандиозных побед в борьбе с обналичкой? Ответ: «Очень многое дала автоматизированная система контроля за возмещением НДС, хотя это результат многих мер – со стороны власти это была совместная работа с Центральным банком, с Росфинмониторингом и коллегами из Минэкономики, Минюста, Минфина и с правоохранительным блоком».

Да, я подтверждаю эти слова. Я готов прочитать лекцию часов на 25 о том, какой вклад в борьбу с однодневками внес Росфинмониторинг, Центральный банк, Минюст, Минфин, правоохранители. И готов дать соответствующие цифры. Везде сплошные победы…Другое дело, что в результате этих побед экономика почему-то не растет. Но побед много, — Владимир Туров.

О реестре населения, создание которого проходит процесс согласования между ведомствами и о предложении бизнес-сообществу посадить у себя в бухгалтерии налогового инспектора, читайте в статье.