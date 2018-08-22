Протокол сдачи СЗВ-М не означает, что данные отчета попали в базу ПФР

Участница «Красного уголка бухгалтера» рассказала о получении письма от ПФР, разобраться в котором получилось только с помощью работников фонда. Оказалось, что данные СЗВ-М за март прошлого года, протокол сдачи которого есть у бухгалтера, отсутствуют в базе данных ПФР.

Сегодня получаю письмо. Там список со СНИЛСами и непонятными периодами. С трудом дозвонилась, чтобы мне «перевели» присланное. Услышанное повергло в шок. Отчет за март 2017, который у меня как принятый с протоколом и прочими... у них нет в базе! — Эльмира Борисовна

Участники сообщества посчитали, что поводов для волнения в такой ситуации не много, но они есть.

У вас протокол есть? Есть. Остальное проблемы ПФР. Особенно, если у вас нет работающих пенсионеров — Надежда Камышева

Пенсионный фонд из отчетов СЗВ-М получает информацию о работающих пенсионерах, и не проводит индексацию их пенсий. Если при отсутствии данных СЗВ-М фонд провел индексацию для работающего пенсионера, то в этом случае ПФР может попытаться переложить вину за излишне выплаченную сумму на страхователя, и взыскать её с него. Но в этом случае компания сможет доказать свою непричастность к незаконной вылате, предоставив не только протокол о сдаче отчета, но и документальное подтверждение этого, полученного от оператора ТКС.

Обсудив уровень администрирования баз данных ПФР, клерки выразили сомнение в том, что фонд сможет корректно и без сбоев осуществлять ведение базы электронных трудовых книжек.

Напомним, создание базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека, поручено Пенсионному фонду России. Работодатели должны будут передавать данные трудовых книжек в электронном виде в ПФР с 1 января 2020 года.

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