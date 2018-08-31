Каким имуществом владеет глава ПФР при зарплате в 300 тыс. рублей

Имущество главы ПФР Антона Дроздова оценивается в 970 млн. рублей, подсчитал Фонд борьбы с коррупцией.

Напомним, ранее мы делали обзор доходов руководящего состава ПФР.

Исходя из данных, размещенных в открытом доступе на сайте фонда, председатель правления ПФР Антон Дроздов за прошлый год заработал 3,9 млн. рублей. Его супруга более успешна – она заработал за 2017 год 4,9 млн. рублей. Сам Дроздов не имеет автомобиля, а вот его супруга владеет несколькими иномарками: Мерседес-Бенц и Лексус. У семьи есть несколько участков земли, дом, квартира площадью 335 кв.м, гаражи и машино-место.

7-комнатная квартира на Патриарших прудах площадью 335 кв.м оценивается примерно в 490 млн. рублей. Около 8 млн. могут стоить подземные гаражи. Стоимость двух автомобилей – 12 млн. рублей.

Кроме того, ФБК обнаружил еще 2 квартиры общей стоимостью 60 млн. руб., оформленные на родителей четы Дроздовых и дачу за 400 млн.

В ФБК отметили, что суммарный доход семьи Дроздовых за последние 9 лет — 79 миллионов рублей — в десять раз меньше стоимости их недвижимости.