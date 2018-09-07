Как Пенсионный фонд тратит наши деньги: новое расследование ФБК

ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) Алексея Навального выпустил новое расследование:

«Мы в ФБК продолжаем изучать деятельность Пенсионного фонда, и сегодня у нас есть для вас новая история. Она простая и очень показательная — прекрасно иллюстрирует всю суть и самого фонда, и пенсионной „реформы“, и вообще того, как власть обращается с деньгами, которые мы ей доверили».

Главные тезисы:

26 июня Пенсионный фонд выбросил почти сто миллионов рублей на аренду машин.

Одна только Исполнительная дирекция ПФР — ее главный орган — никак не может собирать ваши пенсионные отчисления без

— 6 черных БМВ 5-й серии 2018 года выпуска,

— 22 черных Тойота Камри, 4 из которых тоже выпущены в этом году,

— и 14 машин классом пониже.

Еще 51 автомобиль арендовали для региональных отделений.

А вот полная версия расследования: