Налоговые льготы оценят и проконтролируют

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий систематизацию и регламентацию процедур контроля, учёта и оценки налоговых льгот и освобождений в рамках бюджетного процесса

Налоговые расходы, о которых идет речь в документе, на практике являются альтернативой другим мерам государственной политики, включая прямые бюджетные расходы, отмечается на сайте Кабмина.

Налоговые расходы определяются законопроектом как выпадающие доходы бюджетов, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и другими преференциями по налогам, сборам и другим платежам, предусмотренными в качестве мер государственной или муниципальной поддержки в соответствии с целями государственных и муниципальных программ и задачами социально-экономической политики.



Законопроект предусматривает обязательное формирование каждым публично-правовым образованием перечня соответствующих налоговых расходов и необходимость ежегодной их оценки. Полномочиями по определению общих требований к проведению такой оценки предлагается наделить Правительство России.

Результаты оценки должны учитываться при формировании основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации, основных направлений бюджетной и налоговой политики субъекта Федерации и муниципального образования.