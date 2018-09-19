Как власти борются с обналичкой через исполнительные листы

В России распространена такая схема обналички как исполнительное производство. Суть ее заключается в следующем: нерезиденты РФ взыскивают с резидента якобы имеющийся долг через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. После этого российской ФССП предъявляется исполнительный лист, который та автоматически принимает. Далее средства с банковского счета должника списываются на счет ФССП и перечисляются на счет взыскателя в иностранном банке. Так как требования по исполнительным документам поступают от ФССП, банки не могут отказаться от проведения перевода и расторгнуть договор на обслуживание.

Центробанку про эту схему давно известно, заявил зампред регулятора Дмитрий Скобелкин в интервью РИА Новости.

По его словам, в настоящее время в Минюсте готовится законопроект, который должен улучшить ситуацию.

«Но в любом случае мы работаем и с иностранными контрагентами, которым переводятся эти деньги, и зачастую бывают и возвраты и так далее, поэтому сейчас я с уверенностью могу сказать, что сумма вывода денежных средств через исполнительные листы уменьшается, причем достаточно серьезно», — подчеркнул Скобелкин.

