F.A.Q о налоговых вычетах: вычет на ребенка

«НДФЛка» в своей постоянной рубрике «F.A.Q о налоговых вычетах» дала ответы на часто задаваемые вопросы о получении стандартного вычета на ребенка.

Возможно ли получать налоговый вычет на детей в двойном размере по месту работы, предоставив заявление бывшего супруга об отказе в получении вычета?

Да, возможно, но при соблюдении определенных условий:

у налогоплательщика есть право на вычет

у обоих родителей или приемных родителей есть доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13 процентов;

облагаемый доход родителя, который отказывается от стандартного вычета, исчисленный нарастающим итогом с начала года, не превысил 350 000 руб. (пп. 4 п. 1 ст. 218).

Второй родитель должен предоставить не только заявление об отказе от вычета в пользу первого родителя, но и справку 2-НДФЛ с места работы. Такую справку 2-НДФЛ второму родителю придется представлять ежемесячно, ведь только так работодатель первого родителя сможет отследить, до какого месяца работнику можно предоставлять удвоенный детский вычет.С того месяца, как заработок превысит предел 350 000 руб., право на стандартный вычет будет утрачено.

Если родитель является единственным, то он вправе претендовать на получение вычета в двойном размере?

Да, вычет единственному родителю удваивается.

Понятие «единственный родитель» подробно изложено в письме МинФина от 5 марта 2009 г. N 03-04-06-01/52 и означает отсутствие у ребенка второго родителя в силу разных причин (по причине смерти, признания безвестно отсутствующим, объявления умершим). Если отцовство ребенка юридически не установлено, то мать тоже получает статус единственного родителя. В данном случае сведения об отце вносятся в справку о рождении ребенка на основании заявления матери. В таком случае мать будет получать вычет в двойном размере до тех пор, пока отцовство не будет установлено или не наступят иные основания, для прекращения получения вычета, например, вступление в новый брак.

Термин «единственный родитель» означает фактическое отсутствие второго родителя. Лишение родительских прав одного родителя, а также развод не делает единственным другого.

До достижения какого возраста ребенка родитель может претендовать на получение стандартного налогового вычета? И как получить стандартный налоговый вычет на ребенка, если он не был предоставлен работодателем, а декларация 3-НДФЛ уже подана для получения другого вычета? Об этом читайте в блоге компании «НДФЛка».