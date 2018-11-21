F.A.Q о налоговых вычетах: вычет на ребенка

«НДФЛка» в своей постоянной рубрике «F.A.Q о налоговых вычетах» дала ответы на часто задаваемые вопросы о получении стандартного вычета на ребенка.
Возможно ли получать налоговый вычет на детей в двойном размере по месту работы, предоставив заявление бывшего супруга об отказе в получении вычета?
Да, возможно, но при соблюдении определенных условий:
- у налогоплательщика есть право на вычет
- у обоих родителей или приемных родителей есть доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13 процентов;
- облагаемый доход родителя, который отказывается от стандартного вычета, исчисленный нарастающим итогом с начала года, не превысил 350 000 руб. (пп. 4 п. 1 ст. 218).
С того месяца, как заработок превысит предел 350 000 руб., право на стандартный вычет будет утрачено.
Если родитель является единственным, то он вправе претендовать на получение вычета в двойном размере?
Да, вычет единственному родителю удваивается.
Понятие «единственный родитель» подробно изложено в письме МинФина от 5 марта 2009 г. N 03-04-06-01/52 и означает отсутствие у ребенка второго родителя в силу разных причин (по причине смерти, признания безвестно отсутствующим, объявления умершим). Если отцовство ребенка юридически не установлено, то мать тоже получает статус единственного родителя. В данном случае сведения об отце вносятся в справку о рождении ребенка на основании заявления матери. В таком случае мать будет получать вычет в двойном размере до тех пор, пока отцовство не будет установлено или не наступят иные основания, для прекращения получения вычета, например, вступление в новый брак.
Термин «единственный родитель» означает фактическое отсутствие второго родителя. Лишение родительских прав одного родителя, а также развод не делает единственным другого.
До достижения какого возраста ребенка родитель может претендовать на получение стандартного налогового вычета? И как получить стандартный налоговый вычет на ребенка, если он не был предоставлен работодателем, а декларация 3-НДФЛ уже подана для получения другого вычета? Об этом читайте в блоге компании «НДФЛка».
Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.