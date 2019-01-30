Клиенты Сбербанка становятся жертвами чрезвычайно продвинутых мошенников

В социальных сетях появились сообщения о мошеннических действиях в отношении граждан—клиентов Сбербанка с применением социальной инженерии, пишет «КоммерсантЪ».

При поступлении звонка в мобильных телефонах потенциальных жертв определялся номер телефона Сбербанка. В одном случае звонки были с номера 900, в другом — с 7 (495) 500-55-50. Оба указаны как контактные на обратной стороне карт Сбербанка. Сомневавшемуся клиенту «сотрудники» также направляли СМС с подтверждением с короткого номера 900, который имитировал сообщение от банка. Кроме того, они предоставляли информацию об остатках на счетах или о последних трансакциях.

Мошенники, представляясь работниками банка, звонят чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты. Злоумышленники знают не только ФИО жертвы и номер телефона, но и паспортные данные.

Столкнувшийся с ними клиент Сбербанка рассказал, что ему перезванивали много раз в течение часа. Звонки прекратились только после того, как он сам через онлайн-банк заблокировал карту.

По мнению экспертов, такая осведомленность возможна только в случае получения данных нелегальным путем из банка, например путем покупки у сотрудников. Корреспондент «Ъ» случайно стал свидетелем покупки данных клиента Сбербанка у человека, предлагавшего такую услугу через Telegram-канал. Зная номер телефона, он за 99 руб. был готов узнать о наличии счета человека в банке, за 2,5 тыс. руб.— полный номер банковской карты, за 2 тыс. руб.— выписку операций за один месяц, за 8–10 тыс. руб.— кодовое слово, за 5–6 тыс. руб.— паспортные данные владельца, включая прописку. Продавец предлагал совершить любую операцию по любой карте банка и через минуту сообщал остаток по карте, сумму и время операции, соответствовавшие действительности.

Звонки настолько правдоподобны, а информация достоверна, что едва ли не единственная защита — перезванивать в банк и проверять информацию.