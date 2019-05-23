Клерк.Ру

ЦБ будет подавать иски к неэффективным НПФ

Недавно ЦБ опубликовал данные по доходности негосударственных пенсионных фондов, и показатели некоторых оказались плачевными.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью изданию «Известия» отметила, что ЦБ будет требовать возмещения убытков собственниками и менеджментом, которые довели фонды до плачевного состояния.

«Сейчас ведется юридическая работа для подачи таких исков», — заявила она.

Кроме того глава ЦБ отметила, что пока нет института санации пенсионных фондов, но в этом есть необходимость.

«Да, существует система гарантирования, но она касается обязательных пенсионных накоплений, а если НПФ сталкивается с трудностями, то могут пострадать пенсионные резервы, которые многие годы аккумулировались по корпоративным пенсионным программам. В ряде случаев может оказаться более эффективным механизм санации. Мы надеемся, что законопроект будет внесен скорее всего в осеннюю сессию», — заявила Набиуллина.

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