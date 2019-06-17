На «Клерке» появился блог известного налогового эксперта Михаила Жуховицкого

И опять третьего не дано. Как ребенок, ей-богу.
С точки зрения кремледауна, безусловно.
Так лучше наличие форума и соглашений или их отсутствие?...
В очередной раз мимо. Вам бы вниманием запастись и посты внимательней читать. В своем сообщении я...
в точку. Если и будут рассматривать, то конкретные, лучше даже вопиющие случаи.И то не факт, раз ...
не надо, есть другие источники, не только клерк. 5 минут в гугле:https://www.bbc.com/russian/news...
Почему бы не отменить этот НДС, а вместо него ввести налог с оборота, который платили бы все? Или...
могу вам номер моего дела дать. Мою квартиру затопило по вине застройщика. Вердикт судьи - затопи...
самая отстойная и наглая контора среди всей этой шушеры - это прокуратура. Вообще зачем она нужна...
Это если медперсонал свою клятву Гиппопотаму не соблюдает) а так пострадавшие и в суд за нарушени...
Не хочу быть навязчивой, но по теме, может кому будет интересноhttps://sapojnik.livejournal.com/2...
Смысл есть жаловаться тем, у кого конкретные проблемы, с конкретными цифрами, конкретной историей...
Все конкретно? Или отдельные лица? Не нравиться когда вашим же блюдом кормят?...
Причем все эти платежи - типичный черный нал. Бойкие тетушки с Донбасса поступления в тетрадочку ...
А как физлицо может заниматься официальной перепродажей китайского товара без открытия ИП и ООО и...
ну справедливости ради надо отметить, что пенсионные накопления это не затронуло. Их будут по-пре...
И что в заявление собираетесь писать и главное в чей банк? Ваш банк вас пошлет ... делать платежк...
А что бы случай смерти наступил проще, был поднят пенсионный возраст. А говорят, что в правительс...
Ееее... отличная новость!
Пустить инспектора рыться в базе - зачем?
Здесь нужно для полноты картины посчитать, на сколько уменьшились платежи от налоговых агентов по...
Такой вопрос просто не пропустят. Не случайно же об этом сбое не сообщается ни в одном федерально...
ИП без работников, вне зависимости от системы налогообложения, может не применять ККТ до 1 июля 2...
Ого! Клерк, да ты просто жжошь!
@Над.К все-таки я совсем запуталась. ИП на УСН и организации на УСН - это два совершенно разных р...
Гражданка постом выше пишет, что по разным оценкам (поверим наслово - это же Клерк, тут принято в...
Все чиновники поголовно или конкретные лица? Вы опять из контекста выдрали фразу и с присущим вам...
>>подписаны>>на форумеЛенинградская область и ООО «РусХимАльянс»Ростовская область и ...
Пару раз думала об этом. Да и попытка - не пытка, попробуем....
Нет, что вы, российские чиновники, это прекрасные и замечательные люди, эффективные управленцы и ...
Так мы "гильотинируем" требования, или докидываем гравия в тонущую лодку? Или, пока не отсекли по...
Что Вы, что Вы? Я подумала, может это не опечатка, а я что-нибудь не знаю......
— Владимир Владимирович, сколько будет дважды два?— Буду краток. Вы знаете, буквально на днях я б...
Лучше бы для нас методичку путевую написали, а у мелкоты тем более не закрепится....