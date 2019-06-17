На «Клерке» появился блог известного налогового эксперта Михаила Жуховицкого

Спешим поделиться приятной новостью — у нас на «Клерке» появился блог известного налогового эксперта Михаила Жуховицкого.

Подписчикам гарантированы интересные публикации. Скандалы, интриги и расследования — это то, чем славится автор нового блога .

Сегодня опубликована статья «У кого получается с бумажным НДС без разрывов и доначислений?».

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