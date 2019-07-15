ФНС ограничила операции по счетам бизнес-школы и университета «Синергия»

Налоговики приостановили операции по счетам как минимум шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия», узнал The Bell. Издание утверждает, что это долгов по налогам.

Под блокировку попали и счета как минимум четырех компаний ректора «Синергии» Вадима Лобова. Сумма долга «Синергии» перед бюджетом неизвестна, но The Bell нашел исполнительные листы как минимум на 27,3 млн рублей.

Требовать приостановки работы некоторых счетов «Синергии» ФНС начала еще в конце декабря 2018 года, но основная волна блокировок пришлась на апрель-июнь 2019-го. Больше всего счетов заблокировали в начале лета. Пять счетов основного юрлица вуза — «Университета “Синергия”» — также были заблокированы с конца марта, но на прошлой неделе налоговая сняла ограничения, рассказали The Bell в пресс-службе ФНС. Меньше чем за десять дней до этого университет получил контракт департамента градостроительной политики Москвы на 5,5 млн рублей на организацию конкурса макетов «Москва глазами молодых градостроителей», где «Синергия» была единственным участником.

Глава бизнес-школы «Синергия» Григорий Аветов в разговоре с The Bell заявил, что «все счета уже разблокированы, по крайней мере, мы отправили все документы для этого» и назвал блокировку «операционной».

Уже после блокировки Лобов и его бизнес-партнер Григорий Аветов продали основное юрлицо бизнес-школы, которое продает программы МВА и устраивает семинары «Синергии». Новым владельцем стал таинственный гражданин Гватемалы Мариано Геррера. В «Синергии» утверждают, что такого человека не знают, а школа по-прежнему остается в группе компаний.

В июне этого года университет «Синергия» выиграл конкурс Минэкономразвития на популяризацию предпринимательства. На информационную кампанию потратят около 800 млн рублей.