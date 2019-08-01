Офицеры ФСБ годами «крышевали» банки

Издания «Проект» и The Bell опубликовали совместное расследование, в котором говорится о том, что арестованный в начале июля за взятки на $850 тыс. экс-глава управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин годами «крышевал» банковскую сферу.

Издания утверждают, что в схеме помимо офицеров ФСБ участвовали обнальщики, юристы и даже сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», пишет РБК.

Вместе с Черкалиным по подозрению в мошенничестве были задержаны экс-сотрудники подразделения «К» — Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках у них изъяли 12 млрд руб.

Источник, близкий к ФСБ, сообщил о двух способах «взаимодействия» управления «К» с банками. Первый — процент от выведенных средств (0,1–0,2%) от объема операции, второй — фиксированные взятки за конкретные нарушения. Бывший владелец банка с отозванной лицензией рассказал, что управление «К» ставило на «абонентскую плату» те банки, которые занимались обналом.

«Для получения процента из ФСБ в банк командировали „подкрышника“ — офицера ФСБ/КГБ в отставке, — его чаще всего назначали на должность главы службы экономической безопасности банка, и он контролировал все денежные потоки. Это позволяло держать все под колпаком, к тому же в обязанности „подкрышников“ входил сбор информации о рынке», — указано в расследовании.

Также, по данным изданий, у арестованных сотрудников была налажена работа с региональными управлениями ФСБ, так как «в регионах получить наличные всегда было проще и дешевле». Перевозкой средств, которые банкиры передавали силовикам, занимались сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Перед операциями спецназовцы брали больничный, а машины сдавали на «техобслуживание».

Журналисты пишут, что Черкалин «тесно общался с руководителями едва ли не всех крупных российских банков». Был он хорошо знаком и с бывшим замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерием Мирошниковым, следует из рассказов банкиров. Мирошникова публично обвинял в вымогательстве опальный банкир Сергей Пугачев. Сам Мирошников обвинения Пугачева отвергал. Сразу после задержания Черкалина он покинул Россию и больше не возвращался. Уже после этого АСВ объявило о его отставке, не указав причин

В конце мая два источника, знакомых с ходом расследования против Черкалина, рассказали РБК, что его задержание произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин. По словам одного из собеседников, бизнесмен сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину за покровительство.

В расследовании журналисты утверждают, что все задержания и конфискации миллиардов — «внутивидовая борьба». Через два года с небольшим директору ФСБ Александру Бортникову исполнится 70 — это значит, что за его место уже сейчас идет жестокая борьба внутри службы.