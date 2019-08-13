Использование блокнотов и основные их виды

Любая офисная работа независимо от рода деятельности и масштабов организации предполагает использование полиграфической продукции для рекламных, ознакомительных и практических целей. Наиболее востребованные из них брошюры, буклеты и блокноты. Самым удобным органайзером для записи информации ручным способом являются блокноты. Их размер начинается от А4 (размерный лист) и уменьшается до А7. Больший размер блокнота позволяет хранить информацию внушительных объемов. Маленький формат более удобный для ношения и оперативной записи нужной информации.

Вид блокнотов уже сформировался в 19 веке. В большинстве случаев он почти ничем не отличается от современного его вида. Блокнот может применяться в таких целях:

рисование скетчей;

использование для записи нужных заметок, анализ полученных данных;

ведение дневника и личных записей;

запись деловых контактов и телефонных номеров;

планировщик, ежедневник;

антистресс с раскрасками;

запись кулинарных рецептов;

детские блокноты для наклеек;

каллиграфия;

решение текущих задач, например, запись показаний своих тренировок.

В зависимости от крепления листов могут использоваться:

блокноты в переплете. Листы сшиты или соединены скрепками. Это самый простой и достаточно надежный способ, позволяющий закрепить между собой большое количество листов;

блокноты на пружине. Пружины могут быть пластиковыми или металлическими;

использование термоклея. Применяется только для небольшого количества листов. Вырывать листы из таких блокнотов намного удобнее, но вырывание листов из середины ослабит всю конструкцию крепления;

блокноты с кольцевым механизмом. Такое устройство позволяет добавлять дополнительные листы или изменять их последовательность так, как это необходимо его владельцу. При желании можно полностью заменить листы блокнота новыми.

Обложка блокнота может быть из плотного картона или из пластика. Есть возможность использование логотипов компании для создания более рабочей обстановки.

Основные способы печати блокнотов:

офсетная. Используется специальная краска. Отличается большим тиражом и высоким качеством изготовления;

цифровая. Могут использоваться небольшие тиражи по приемлемой цене;

трафаретная. Используется только для обложек с разным количеством красок.

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