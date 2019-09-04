Как работает сливной бачок в ФНС

и в банке...

За утечку информации по юридическим лицам отвечают сотрудники ФНС.

Вы знаете, что у ФНС и банков существует электронная система информационного обмена. Сотрудник ФНС по сети отправляет запрос в банк и уже через пару часов получает выписку с движением средств по счетам любого юрлица. Все приходит в формате Excel. Налоговик записывает файлы на болванку и вечером, с левого компьютера отправляет данные заинтересованной персоне: конкуренту, коллектору, кому угодно.

Непосредственный исполнитель заказа получает по 500 рублей за выписку, а все остальные деньги, которые платит заказчик, уходят выстроенной сети посредников, разузнал Баблишко 2.0.

Но при том объеме, которым они вертят, переживать за выручку не приходится.

Почему информацию по юрдицам не сливают сами банки? Им это сделать технически сложнее, поэтому они работают только с физиками. Если баланс, номер карты и телефон можно выслать заказчику по смс, то выписку движения средств по счету долго фотографировать – коллеги заметят. На флешку скопированный файл не перекинешь, их запрещено подключать, компьютер просто не увидит устройство.

Сама схема нехитрая. Бизнес налажен решалами в интернете. Сначала банкиры связываются с организатором, которые на различных площадках подают объявление о вакансии для сотрудников банка. После обсуждения прайса, сотрудники банка начинают сливать информацию на сторону. Выписка по карте Сбербанка на рынке стоит 8 тыс. рублей, ВТБ — 7 тыс. рублей, Альфа-банка и Тинькофф — 6 тыс. рублей.