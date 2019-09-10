Рейтинг самых бессовестных пенсионных фондов

Семь из 33 фондов, которые занимаются обязательным пенсионным страхованием, по итогам прошлого года зафиксировали громадный (от 10% до 20%!) убыток от инвестиций. Но не постеснялись начислить себе гонорар за управление деньгами. Автор канала «Адские бабки», экономист Александра Баязитова представила свою версию списка самых жадных банков:

Место в рейтинге НПФ Убыток по итогам года (после выплаты fee) "Management fee", рублей 1 Открытие 10,8 % 3 697 427 900 2 Будущее 15,28% 1 966 476 400 3 Сафмар 11,05% 1 237 699 320 4 Доверие 10,38 627 824 400 5 Социальное развитие 16,49% 42 487 390 6 Образование 19,45% 32 280 400 7 Телеком-Союз 16,81% 10 547 390

"management fee" — плата за управление вашими деньгами. Сумму вознаграждения фонды раскрывать не торопятся. Однако ее не сложно подсчитать и самому, исходя из отчетности на сайте ЦБ, сравнивая доходность фондов до и после выплаты "management fee".