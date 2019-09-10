Клерк.Ру

Рейтинг самых бессовестных пенсионных фондов

Семь из 33 фондов, которые занимаются обязательным пенсионным страхованием, по итогам прошлого года зафиксировали громадный (от 10% до 20%!) убыток от инвестиций. Но не постеснялись начислить себе гонорар за управление деньгами. Автор канала «Адские бабки», экономист Александра Баязитова представила свою версию списка самых жадных банков: 

Место в рейтинге

НПФ

 
 
Убыток по итогам года (после выплаты fee)
 
 
 "Management fee", рублей

1

Открытие

 

10,8 %

 

3 697 427 900

2

Будущее

 

15,28%
 

1 966 476 400

3

Сафмар

11,05%
 

1 237 699 320

4

Доверие

10,38

 

627 824 400

5

Социальное развитие

 16,49%

42 487 390

6

Образование

19,45%

32 280 400

7

Телеком-Союз

16,81%

10 547 390

 

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"management fee" — плата за управление вашими деньгами. Сумму вознаграждения фонды раскрывать не торопятся. Однако ее не сложно подсчитать и самому, исходя из отчетности на сайте ЦБ, сравнивая доходность фондов до и после выплаты "management fee".

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