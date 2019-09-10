Рейтинг самых бессовестных пенсионных фондов

Семь из 33 фондов, которые занимаются обязательным пенсионным страхованием, по итогам прошлого года зафиксировали громадный (от 10% до 20%!) убыток от инвестиций. Но не постеснялись начислить себе гонорар за управление деньгами. Автор канала «Адские бабки», экономист Александра Баязитова представила свою версию списка самых жадных банков:
|Место в рейтинге
|НПФ
Убыток по итогам года (после выплаты fee)
|"Management fee", рублей
1
Открытие
10,8 %
3 697 427 900
2
Будущее
15,28%
1 966 476 400
3
Сафмар
11,05%
1 237 699 320
4
Доверие
10,38
627 824 400
5
Социальное развитие
16,49%
42 487 390
6
Образование
19,45%
32 280 400
7
Телеком-Союз
16,81%
10 547 390
"management fee" — плата за управление вашими деньгами. Сумму вознаграждения фонды раскрывать не торопятся. Однако ее не сложно подсчитать и самому, исходя из отчетности на сайте ЦБ, сравнивая доходность фондов до и после выплаты "management fee".