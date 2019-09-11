ЦБ выдает лицензии на воровство? Уносите пенсии из жадных фондов

Недобросовестные пенсионные фонды обманывают людей, а ЦБ разводит руками. Александра Баязитова, автор канала «Адские бабки» рекомендует срочно забрать свои деньги из пенсионных фондов “Сафмар” и “Будущее”.

В 2018 году вступил закон о фидуциарной ответственности для частных пенсионных фондов. Как написано на сайте ЦБ РФ, он означает, что “в случае выявления нарушений, если фонд купит активы по более высоким ценам, чем есть на рынке на момент заключения сделки, он возместит разницу цен за счет собственных средств”.

И вот фонды “Сафмар” и “Будущее” совершенно официально объявили об абсолютно нерыночной сделке: люди доверили им деньги на будущие пенсии, а эти деньги фонды положат в Промсвязьбанк по совершенно грабительской ставке. Процент по “пенсионным” депозитам составит сначала 5% годовых, а со второго квартала 2020 года опустится до 0,5% годовых. То есть у будущих пенсионеров натурально украдут со счетов деньги в пользу государственного Промсвязьбанка.

По таким воровским условиям фонд “Будущее“ разместит сразу 14 млрд рублей до 2029 года, а “Сафмар” 6,7 млрд рублей до 2040 года.

И тут, казалось, ЦБ обязан сделать свою работу и заявить: имеете право размещать доверенные вам деньги на любых условиях, но теперь из собственных средств компенсируйте своим клиентам убытки, которые они получат из-за этой грабительской ставки. Причем, как совершенно правильно написано на сайте ЦБ, “решение о наличии нарушения и величине возмещаемых убытков будет принимать Банк России на основании мотивированного суждения”.

И какое же мотивированное решение приняла Эльвира Набиуллина? Сколько компенсировали будущим пенсионерам? Ноль. ЦБ издевательски заявил, что “не комментирует деятельность конкретных организаций”.

Вывод такой: где вас первый раз обокрали, туда и идите, пишет Баязитова.

Оба банка входят в рейтинг самых жадных.