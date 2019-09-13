Обнальщики все чаще кидают своих клиентов с НДС

Профессиональные обналищики разделились на два лагеря, рассказывает автор канала furanavladik.

У первого еще остаются запасы НДС, сделанные до введения АСК НДС в 2014 году, конторы из второго лагеря делают НДС за счет красивого «зашивания».

Но из-за усиления аналитической составляющей контроля, ставки на закрытие НДС будут дорожать. Также будет возрастать стоимость обслуживания площадок и крупных транзитных компаний, что сделает «входные» вложения для начинающих обнальных компаний абсолютно неподъемными. Как следствие, вырастет количество «кидков», а их сумма будет все дальше снижаться. В Москве обнальные конторы уже кидают клиентов на 500 тыс. рублей.

Государство сделало многое, чтобы задушить стабильный обнал для простых людей и оставила кормушку только для своих и профессионалов, которые давно в рынке. Вот такие тренды на рынке обнала.